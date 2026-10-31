"Не міг підвестися з ліжка": відомого актора уразила невиліковна хвороба

Володимир Гладкий зізнався, що вже 10 років бореться з невиліковною хворобою.

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Володимир Гладкий - невиліковна хвороба / колаж: Главред, фото: instagram.com, Володимир Гладкий, скріншот із відео

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Як проявлялася хвороба Бехтєрєва у Володимира Гладкого

Як актор продовжує боротися з недугою

Відомий український актор Володимир Гладкий в інтерв'ю РБК-Україна відверто розповів про важку хворобу, з якою живе вже протягом десятиліття. Виявилося, що артист страждає від серйозного аутоімунного захворювання, яке уражає суглоби та хребет - хвороби Бехтєрєва.

За словами актора, довгі роки він списував симптоми на звичайний біль у спині та постійні защемлення сідничного нерва. У 2015 році стан артиста погіршився настільки, що він взагалі не міг підвестися з ліжка. Однак тоді симптоми минули самі собою. Справжній шок спіткав Гладкого пізніше, коли хвороба почала прогресувати з новою силою.

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Володимир Гладкий - діагноз / фото: instagram.com, Володимир Гладкий

"Просто я не знав, що це саме ця хвороба. Коли я дізнався про цю хворобу, для мене це стало шоком. Але насправді це дуже поширена хвороба. І багато людей думають, що це просто болить спина", - поділився спогадами Володимир.

У певний момент стан погіршився настільки, що актор втратив здатність нормально пересуватися. Нерви були затиснуті настільки сильно, що вставати з ліжка доводилося в чотири етапи. У артиста почали набрякати гомілка та коліно, через що здавалося, ніби у нього перелом або вивих, однак рентген нічого не показував.

Володимир Гладкий - актор / фото: instagram.com, Володимир Гладкий

"У 2015 році сталося так, що я взагалі не міг встати з ліжка. Тоді я був ще трохи молодший. Того разу це якось минуло само собою, але насправді це вже тоді були перші ознаки", - розповів Гладкий.

Незважаючи на невиліковність діагнозу, Гладкий не опускає руки. Завдяки регулярним заняттям спортом йому вдається стримувати розвиток захворювання. Зараз актор продовжує вести активний спосіб життя, однак для підтримки здоров’я йому необхідно постійно приймати ліки та двічі на місяць робити дорогі ін’єкції, щоб досягти ремісії.

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Про персону: Володимир Гладкий Володимир Гладкий - український актор кіно та академічного театру на Липках. Першою кінороботою актора став короткометражний фільм "Дрифтер". Однак глядачі звернули увагу на талант Гладкого після виходу серіалів "Байки Мітяя", "Дільничний з ДВРЗ" та "Екстрасенси-детективи".

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