Рус
StarsМода та красаСтосункиГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникДім і затишокМатусямЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Stars

"Не міг підвестися з ліжка": відомого актора уразила невиліковна хвороба

Христина Трохимчук
31 жовтня 2026, 05:55
google news Підпишіться
на нас в Google
Володимир Гладкий зізнався, що вже 10 років бореться з невиліковною хворобою.
Володимир Гладкий - невиліковна хвороба
Володимир Гладкий - невиліковна хвороба / колаж: Главред, фото: instagram.com, Володимир Гладкий, скріншот із відео

Ви дізнаєтеся:

  • Як проявлялася хвороба Бехтєрєва у Володимира Гладкого
  • Як актор продовжує боротися з недугою

Відомий український актор Володимир Гладкий в інтерв'ю РБК-Україна відверто розповів про важку хворобу, з якою живе вже протягом десятиліття. Виявилося, що артист страждає від серйозного аутоімунного захворювання, яке уражає суглоби та хребет - хвороби Бехтєрєва.

За словами актора, довгі роки він списував симптоми на звичайний біль у спині та постійні защемлення сідничного нерва. У 2015 році стан артиста погіршився настільки, що він взагалі не міг підвестися з ліжка. Однак тоді симптоми минули самі собою. Справжній шок спіткав Гладкого пізніше, коли хвороба почала прогресувати з новою силою.

відео дня
Володимир Гладкий - діагноз
Володимир Гладкий - діагноз / фото: instagram.com, Володимир Гладкий

"Просто я не знав, що це саме ця хвороба. Коли я дізнався про цю хворобу, для мене це стало шоком. Але насправді це дуже поширена хвороба. І багато людей думають, що це просто болить спина", - поділився спогадами Володимир.

У певний момент стан погіршився настільки, що актор втратив здатність нормально пересуватися. Нерви були затиснуті настільки сильно, що вставати з ліжка доводилося в чотири етапи. У артиста почали набрякати гомілка та коліно, через що здавалося, ніби у нього перелом або вивих, однак рентген нічого не показував.

Володимир Гладкий - актор
Володимир Гладкий - актор / фото: instagram.com, Володимир Гладкий

"У 2015 році сталося так, що я взагалі не міг встати з ліжка. Тоді я був ще трохи молодший. Того разу це якось минуло само собою, але насправді це вже тоді були перші ознаки", - розповів Гладкий.

Незважаючи на невиліковність діагнозу, Гладкий не опускає руки. Завдяки регулярним заняттям спортом йому вдається стримувати розвиток захворювання. Зараз актор продовжує вести активний спосіб життя, однак для підтримки здоров’я йому необхідно постійно приймати ліки та двічі на місяць робити дорогі ін’єкції, щоб досягти ремісії.

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на Telegram-канал STARS UA.

Останні новини шоу-бізнесу

Раніше Главред повідомляв, що Катерина Кузнєцова здивувала зізнанням про мізерні гонорари українських акторів. Зірка зазначила, що без додаткових джерел доходу та реклами прожити на знімальні гонорари неможливо.

Також зрадниця України Анна Сєдокова потрапила в неприємний інцидент перед заходом. Охоронець не впізнав колишню солістку "ВІА Гри", заблокував її авто біля червоної доріжки та грубо обійшовся зі співачкою, спровокувавши публічний конфлікт.

Читайте також:

Про персону: Володимир Гладкий

Володимир Гладкий - український актор кіно та академічного театру на Липках. Першою кінороботою актора став короткометражний фільм "Дрифтер". Однак глядачі звернули увагу на талант Гладкого після виходу серіалів "Байки Мітяя", "Дільничний з ДВРЗ" та "Екстрасенси-детективи".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
новини шоу бізнесу Володимир Гладкий
Новини партнерів

Головне за день

Більше
The Economist підрахував можливі втрати Росії у війні проти України

The Economist підрахував можливі втрати Росії у війні проти України

08:54Світ
Листопад почнеться з затяжної магнітної бурі: якої сили буде шторм

Листопад почнеться з затяжної магнітної бурі: якої сили буде шторм

08:25Синоптик
Сікорський поставив РФ умову щодо енергоносіїв для Європи: що має зробити Москва

Сікорський поставив РФ умову щодо енергоносіїв для Європи: що має зробити Москва

08:08Світ
Реклама

Популярне

Більше
Росія втратила свій найбільший атомний крейсер "Петро Великий" - що сталось

Росія втратила свій найбільший атомний крейсер "Петро Великий" - що сталось

Коливання досягнуть 5-бального рівня: починається магнітна буря G1

Коливання досягнуть 5-бального рівня: починається магнітна буря G1

Китайський гороскоп на завтра, 31 жовтня: Драконам — захоплення, Свиням — рівновага

Китайський гороскоп на завтра, 31 жовтня: Драконам — захоплення, Свиням — рівновага

"Та хто ти": Сєдокову без трусів принизили на червоній доріжці в Москві

"Та хто ти": Сєдокову без трусів принизили на червоній доріжці в Москві

Минуле нагадає про себе: чотири знаки зодіаку чекають на серйозні випробування

Минуле нагадає про себе: чотири знаки зодіаку чекають на серйозні випробування

Останні новини

08:54

The Economist підрахував можливі втрати Росії у війні проти України

08:25

Листопад почнеться з затяжної магнітної бурі: якої сили буде шторм

08:10

Чому кілька мільйонів українців можуть втратити гроші: Денисенко про злам BinanceПогляд

08:08

Сікорський поставив РФ умову щодо енергоносіїв для Європи: що має зробити Москва

07:31

Війська РФ атакували Суми ударними дронами: спалахнули пожежі

Мобілізація, субсидії та дорогі продукти: що зміниться для українців з 1 листопадаМобілізація, субсидії та дорогі продукти: що зміниться для українців з 1 листопада
05:55

"Не міг підвестися з ліжка": відомого актора уразила невиліковна хвороба

05:22

Орхідея оживе і випустить квітконоси: рецепт домашнього підживлення

04:41

Небезпечна звичка: чому не варто мити сире м'ясо перед приготуванням

04:00

Супертест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці туриста біля багаття за 57 с

Реклама
03:23

Як обрати ім'я дитині: нумеролог пояснив, на що варто звертати увагу

03:00

Багатство прийде несподівано: які китайські знаки зодіаку скоро озолотяться

02:00

Передача ракет Patriot Україні: Зеленський зробив несподівану пропозицію США

00:55

Знищення Су-34: опубліковано супутникові знімки аеродрому РФ

30 жовтня, п'ятниця
23:54

Простий домашній трюк проти конденсату: результат без дорогих засобів

22:58

РФ атакувала критичну інфраструктуру Києва: є перебої зі світлом та водою

22:57

Сотні ракет Patriot для України: у Вашингтоні ухвалили важливе рішення

22:36

Як почистити пам’ятник від бруду та воску: прості способи без шкоди для каменюВідео

22:00

"Чоловік — мій острівець безпеки": зірка "Кварталу" Левкун розповіла про кохання

21:56

Зустріч Зеленського, Трампа та Путіна: у МЗС розповіли про підготовку переговорів

21:39

Котлети стануть ніжнішими й соковитішими: який простий інгредієнт змінить звичний рецепт

Реклама
21:21

Щоб наступного року грона були великими: що зробити з виноградом у листопадіВідео

21:03

Навесні ділянку буде просто не впізнати: як і коли підживлювати газон восениВідео

20:54

На саміті G20 Лаврову передадуть важливе послання щодо війни в Україні

20:44

Любовний гороскоп на 2027 рік: Тельцям — романтика, Дівам — справжнє кохання

20:22

Навіщо носити кульку з фольги в сумочці: незвичний жіночий лайфхак

19:55

"Згорів ущент": ЗСУ знищили російський гелікоптер Мі-8 на Луганщині

19:53

Потужні удари ракет і дронів: Зеленський анонсував "відповідь" углиб РФ

19:49

Одяг після прання стане м'яким як хмаринка: допоможе несподіваний кухонний предмет

19:17

Росія втратила свій найбільший атомний крейсер "Петро Великий" - що сталось

19:10

Гривня проб’є стелю: курс може сягнути 47 гривень за долар уже до кінця року – НовакПогляд

19:07

Навіщо приклеюють губку до підошви взуття: від чого рятує хитрість

19:03

Ошийок, вирізка чи лопатка: яку свинину обрати, щоб страва не розчарувалаВідео

18:53

"Все це погано закінчиться": ексглава МЗС про зміни у США після виборів

18:50

Світла не буде до 10 годин: які графіки діятимуть в Україні 31 жовтня

18:40

Гороскоп на тиждень 2–8 листопада: Скорпіонам — прорив, Ракам — кохання

18:36

Порошенку дорікнули за критику FirePoint: "Ця компанія б’є путіну по руках, які Петро Олексійович так ніжно тиснув під час війни"

18:22

Помилка, яку роблять тисячі водіїв: чому не варто їздити з майже порожнім баком

18:21

РФ атакувала залізничний вокзал у великому місті України, почалась пожежа - що відомо

18:17

Трюк із ложкою на підвіконні: чи може метал допомогти у боротьбі з конденсатомВідео

18:14

Зеленський вирушить на переговори з Ердоганом: про що говоритимуть президенти

Реклама
18:09

Як не зіпсувати квашену капусту: у які дні потрібно перемішувати розсіл

17:52

Експерти радять натирати кухонну техніку молоком - для чогоВідео

17:41

Зірки готують сюрпризи: що чекає на знаки зодіаку найближчими вихідними

17:34

Росія різко наростила удари по Україні: яке "слабке місце" виявив Кремль

17:27

Наліт зі срібного ланцюжка зникне без зусиль: допоможе простий домашній спосіб

17:22

Путін може втратити головний козир на переговорах: ексглава МЗС назвав умову

17:17

Верхні шафи на кухні стрімко втрачають популярність: що встановлюють замість них

16:48

Чому на дзеркалах авто намальована лінія: про її функцію знають одиниціВідео

16:47

"Вижити неможливо": Кузнєцова зробила різку заяву про зарплати акторів

16:41

Бомбардувальники та ракети вже на позиціях: коли РФ може масовано атакувати Україну

Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Лайфхаки та хитрощі
АвтоКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняПрання
Економіка
ТарифиКурс валютЦіни на продуктиГрошова допомога
Регіони
Новини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ХарковаНовини ОдесиНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини Рівного
Синоптик
Пилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтра
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Новини шоу бізнесу
Філіп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга Сумська
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти