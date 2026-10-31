Сікорський поставив РФ умову щодо енергоносіїв для Європи: що має зробити Москва

Польський міністр наголосив, що Україна має брати участь у будь-яких переговорних зусиллях, спрямованих на припинення війни.

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Сікорський висунув РФ умову щодо енергоносіїв для Європи / Колаж: Главред, фото: скріншот із відео, Офіс президента України

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Сікорський назвав умову для повернення російського газу до Європи

Сикорський висловився щодо участі Європи в переговорах

Росія має припинити війну проти України, перш ніж зможе розраховувати на відновлення поставок енергоносіїв до Європи. Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, який також виступив за якнайшвидше припинення вогню в Чорному морі.

Як повідомляє Reuters, глава польського МЗС порушив це питання під час зустрічі міністрів закордонних справ країн "Групи двадцяти" (G20). Він закликав вжити термінових заходів для забезпечення безпечного проходу суден із зерном через Чорне море як з України, так і з Росії.

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"Я висловився за вжиття термінових заходів, оскільки народам країн Глобального Півдня необхідне це зерно", - зазначив Сікорський.

Польський міністр підкреслив, що Україна має бути учасницею будь-яких переговорних зусиль, спрямованих на припинення війни. При цьому, на його думку, Європа також має відігравати свою роль у цьому процесі, оскільки має власні інструменти впливу на Росію.

Сікорський виступив за справедливе завершення війни в Україні та пов’язав із цим можливість повернення російських енергоресурсів на європейський ринок.

Він нагадав, що до повномасштабної війни Європа була найприбутковішим ринком збуту для російських енергоносіїв. Однак Москва не повинна розраховувати на відновлення колишніх поставок, доки триває агресія проти України.

Чого очікувати від нового етапу мирних переговорів - думка експерта

"Главред" писав, що, за словами політолога Петра Олещука, Росія може відновити тристоронні переговори зі США та Україною в листопаді, однак це не означатиме реального просування до завершення війни.

Диктатор і військовий злочинець Володимир Путін використовує нову зустріч для демонстрації дипломатичного прогресу Дональду Трампу, тоді як бойові дії триватимуть.

Пропозиція Кремля відновити контакти в 10-х числах листопада не свідчить про готовність Росії змінювати підхід до врегулювання. Москва намагається створити для американського президента видимість результату.

Мирні переговори - новини за темою

Нагадаємо, Кремль назвав переговори в Абу-Дабі передчасними. Заступник міністра закордонних справ Сергій Рябков відмовився гарантувати Абу-Дабі як місце для тристоронніх контактів. Помічник Путіна Юрій Ушаков повідомив, що дату проведення назвуть найближчим часом, і не підтвердив інформацію про зустріч 10 листопада.

Юрій Ушаков заявив, що подальші плани щодо переговорів залежатимуть від обстановки на фронті та загальної міжнародної ситуації. Ушаков також зазначив, що російська сторона поки що не запропонувала конкретних термінів проведення зустрічі.

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) вказали на цілі Кремля в переговорному процесі. У своєму звіті ISW зазначає, що Кремль прагне домогтися поступок від США та обмежити участь європейських країн у переговорах.

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Про особу: Радослав Сікорський Польський політик, політолог і журналіст. У 2005-2007 роках - міністр оборони Польщі, з листопада 2007 року по вересень 2014 року та з грудня 2023 року - міністр закордонних справ в уряді Дональда Туска. До 2007 року був членом партії "Право і справедливість", наразі є членом "Громадянської платформи", пише Вікіпедія. 22 грудня 2023 року Сікорський прибув до України. Це була його перша закордонна поїздка на посаді глави польського МЗС. На брифінгу в Києві Сікорський заявив, що Польща хоче бачити Україну членом Європейського Союзу наприкінці десятиліття - і в межах її міжнародно визнаних кордонів. Він додав, що Польща є справжнім другом України, і "зараз, коли на фронті патова ситуація, ця ситуація є випробуванням цієї дружби". "Ми також усвідомлюємо, що якщо Україна переможе, це зміцнить моральний дух не тільки самої України, а й усього вільного світу, тому Україна має перемогти", - заявив глава польського МЗС.

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