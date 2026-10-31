Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

Сікорський поставив РФ умову щодо енергоносіїв для Європи: що має зробити Москва

Віталій Кірсанов
31 жовтня 2026, 08:08
google news Підпишіться
на нас в Google
Польський міністр наголосив, що Україна має брати участь у будь-яких переговорних зусиллях, спрямованих на припинення війни.
Сікорський висунув РФ умову щодо енергоносіїв для Європи
Сікорський висунув РФ умову щодо енергоносіїв для Європи / Колаж: Главред, фото: скріншот із відео, Офіс президента України

Коротко:

  • Сікорський назвав умову для повернення російського газу до Європи
  • Сикорський висловився щодо участі Європи в переговорах

Росія має припинити війну проти України, перш ніж зможе розраховувати на відновлення поставок енергоносіїв до Європи. Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, який також виступив за якнайшвидше припинення вогню в Чорному морі.

Як повідомляє Reuters, глава польського МЗС порушив це питання під час зустрічі міністрів закордонних справ країн "Групи двадцяти" (G20). Він закликав вжити термінових заходів для забезпечення безпечного проходу суден із зерном через Чорне море як з України, так і з Росії.

відео дня

"Я висловився за вжиття термінових заходів, оскільки народам країн Глобального Півдня необхідне це зерно", - зазначив Сікорський.

Польський міністр підкреслив, що Україна має бути учасницею будь-яких переговорних зусиль, спрямованих на припинення війни. При цьому, на його думку, Європа також має відігравати свою роль у цьому процесі, оскільки має власні інструменти впливу на Росію.

Сікорський виступив за справедливе завершення війни в Україні та пов’язав із цим можливість повернення російських енергоресурсів на європейський ринок.

Він нагадав, що до повномасштабної війни Європа була найприбутковішим ринком збуту для російських енергоносіїв. Однак Москва не повинна розраховувати на відновлення колишніх поставок, доки триває агресія проти України.

Чого очікувати від нового етапу мирних переговорів - думка експерта

"Главред" писав, що, за словами політолога Петра Олещука, Росія може відновити тристоронні переговори зі США та Україною в листопаді, однак це не означатиме реального просування до завершення війни.

Диктатор і військовий злочинець Володимир Путін використовує нову зустріч для демонстрації дипломатичного прогресу Дональду Трампу, тоді як бойові дії триватимуть.

Пропозиція Кремля відновити контакти в 10-х числах листопада не свідчить про готовність Росії змінювати підхід до врегулювання. Москва намагається створити для американського президента видимість результату.

Мирні переговори - новини за темою

Нагадаємо, Кремль назвав переговори в Абу-Дабі передчасними. Заступник міністра закордонних справ Сергій Рябков відмовився гарантувати Абу-Дабі як місце для тристоронніх контактів. Помічник Путіна Юрій Ушаков повідомив, що дату проведення назвуть найближчим часом, і не підтвердив інформацію про зустріч 10 листопада.

Юрій Ушаков заявив, що подальші плани щодо переговорів залежатимуть від обстановки на фронті та загальної міжнародної ситуації. Ушаков також зазначив, що російська сторона поки що не запропонувала конкретних термінів проведення зустрічі.

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) вказали на цілі Кремля в переговорному процесі. У своєму звіті ISW зазначає, що Кремль прагне домогтися поступок від США та обмежити участь європейських країн у переговорах.

Вас може зацікавити:

Про особу: Радослав Сікорський

Польський політик, політолог і журналіст.

У 2005-2007 роках - міністр оборони Польщі, з листопада 2007 року по вересень 2014 року та з грудня 2023 року - міністр закордонних справ в уряді Дональда Туска.

До 2007 року був членом партії "Право і справедливість", наразі є членом "Громадянської платформи", пише Вікіпедія.

22 грудня 2023 року Сікорський прибув до України. Це була його перша закордонна поїздка на посаді глави польського МЗС.

На брифінгу в Києві Сікорський заявив, що Польща хоче бачити Україну членом Європейського Союзу наприкінці десятиліття - і в межах її міжнародно визнаних кордонів.

Він додав, що Польща є справжнім другом України, і "зараз, коли на фронті патова ситуація, ця ситуація є випробуванням цієї дружби".

"Ми також усвідомлюємо, що якщо Україна переможе, це зміцнить моральний дух не тільки самої України, а й усього вільного світу, тому Україна має перемогти", - заявив глава польського МЗС.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
війна в Україні Европа війна Росії та України мирні переговори Радослав Сікорський
Новини партнерів

Головне за день

Більше
The Economist підрахував можливі втрати Росії у війні проти України

The Economist підрахував можливі втрати Росії у війні проти України

08:54Світ
Листопад почнеться з затяжної магнітної бурі: якої сили буде шторм

Листопад почнеться з затяжної магнітної бурі: якої сили буде шторм

08:25Синоптик
Сікорський поставив РФ умову щодо енергоносіїв для Європи: що має зробити Москва

Сікорський поставив РФ умову щодо енергоносіїв для Європи: що має зробити Москва

08:08Світ
Реклама

Популярне

Більше
Росія втратила свій найбільший атомний крейсер "Петро Великий" - що сталось

Росія втратила свій найбільший атомний крейсер "Петро Великий" - що сталось

Коливання досягнуть 5-бального рівня: починається магнітна буря G1

Коливання досягнуть 5-бального рівня: починається магнітна буря G1

Китайський гороскоп на завтра, 31 жовтня: Драконам — захоплення, Свиням — рівновага

Китайський гороскоп на завтра, 31 жовтня: Драконам — захоплення, Свиням — рівновага

"Та хто ти": Сєдокову без трусів принизили на червоній доріжці в Москві

"Та хто ти": Сєдокову без трусів принизили на червоній доріжці в Москві

Минуле нагадає про себе: чотири знаки зодіаку чекають на серйозні випробування

Минуле нагадає про себе: чотири знаки зодіаку чекають на серйозні випробування

Останні новини

08:54

The Economist підрахував можливі втрати Росії у війні проти України

08:25

Листопад почнеться з затяжної магнітної бурі: якої сили буде шторм

08:10

Чому кілька мільйонів українців можуть втратити гроші: Денисенко про злам BinanceПогляд

08:08

Сікорський поставив РФ умову щодо енергоносіїв для Європи: що має зробити Москва

07:31

Війська РФ атакували Суми ударними дронами: спалахнули пожежі

Мобілізація, субсидії та дорогі продукти: що зміниться для українців з 1 листопадаМобілізація, субсидії та дорогі продукти: що зміниться для українців з 1 листопада
05:55

"Не міг підвестися з ліжка": відомого актора уразила невиліковна хвороба

05:22

Орхідея оживе і випустить квітконоси: рецепт домашнього підживлення

04:41

Небезпечна звичка: чому не варто мити сире м'ясо перед приготуванням

04:00

Супертест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці туриста біля багаття за 57 с

Реклама
03:23

Як обрати ім'я дитині: нумеролог пояснив, на що варто звертати увагу

03:00

Багатство прийде несподівано: які китайські знаки зодіаку скоро озолотяться

02:00

Передача ракет Patriot Україні: Зеленський зробив несподівану пропозицію США

00:55

Знищення Су-34: опубліковано супутникові знімки аеродрому РФ

30 жовтня, п'ятниця
23:54

Простий домашній трюк проти конденсату: результат без дорогих засобів

22:58

РФ атакувала критичну інфраструктуру Києва: є перебої зі світлом та водою

22:57

Сотні ракет Patriot для України: у Вашингтоні ухвалили важливе рішення

22:36

Як почистити пам’ятник від бруду та воску: прості способи без шкоди для каменюВідео

22:00

"Чоловік — мій острівець безпеки": зірка "Кварталу" Левкун розповіла про кохання

21:56

Зустріч Зеленського, Трампа та Путіна: у МЗС розповіли про підготовку переговорів

21:39

Котлети стануть ніжнішими й соковитішими: який простий інгредієнт змінить звичний рецепт

Реклама
21:21

Щоб наступного року грона були великими: що зробити з виноградом у листопадіВідео

21:03

Навесні ділянку буде просто не впізнати: як і коли підживлювати газон восениВідео

20:54

На саміті G20 Лаврову передадуть важливе послання щодо війни в Україні

20:44

Любовний гороскоп на 2027 рік: Тельцям — романтика, Дівам — справжнє кохання

20:22

Навіщо носити кульку з фольги в сумочці: незвичний жіночий лайфхак

19:55

"Згорів ущент": ЗСУ знищили російський гелікоптер Мі-8 на Луганщині

19:53

Потужні удари ракет і дронів: Зеленський анонсував "відповідь" углиб РФ

19:49

Одяг після прання стане м'яким як хмаринка: допоможе несподіваний кухонний предмет

19:17

Росія втратила свій найбільший атомний крейсер "Петро Великий" - що сталось

19:10

Гривня проб’є стелю: курс може сягнути 47 гривень за долар уже до кінця року – НовакПогляд

19:07

Навіщо приклеюють губку до підошви взуття: від чого рятує хитрість

19:03

Ошийок, вирізка чи лопатка: яку свинину обрати, щоб страва не розчарувалаВідео

18:53

"Все це погано закінчиться": ексглава МЗС про зміни у США після виборів

18:50

Світла не буде до 10 годин: які графіки діятимуть в Україні 31 жовтня

18:40

Гороскоп на тиждень 2–8 листопада: Скорпіонам — прорив, Ракам — кохання

18:36

Порошенку дорікнули за критику FirePoint: "Ця компанія б’є путіну по руках, які Петро Олексійович так ніжно тиснув під час війни"

18:22

Помилка, яку роблять тисячі водіїв: чому не варто їздити з майже порожнім баком

18:21

РФ атакувала залізничний вокзал у великому місті України, почалась пожежа - що відомо

18:17

Трюк із ложкою на підвіконні: чи може метал допомогти у боротьбі з конденсатомВідео

18:14

Зеленський вирушить на переговори з Ердоганом: про що говоритимуть президенти

Реклама
18:09

Як не зіпсувати квашену капусту: у які дні потрібно перемішувати розсіл

17:52

Експерти радять натирати кухонну техніку молоком - для чогоВідео

17:41

Зірки готують сюрпризи: що чекає на знаки зодіаку найближчими вихідними

17:34

Росія різко наростила удари по Україні: яке "слабке місце" виявив Кремль

17:27

Наліт зі срібного ланцюжка зникне без зусиль: допоможе простий домашній спосіб

17:22

Путін може втратити головний козир на переговорах: ексглава МЗС назвав умову

17:17

Верхні шафи на кухні стрімко втрачають популярність: що встановлюють замість них

16:48

Чому на дзеркалах авто намальована лінія: про її функцію знають одиниціВідео

16:47

"Вижити неможливо": Кузнєцова зробила різку заяву про зарплати акторів

16:41

Бомбардувальники та ракети вже на позиціях: коли РФ може масовано атакувати Україну

Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Лайфхаки та хитрощі
АвтоКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняПрання
Економіка
ТарифиКурс валютЦіни на продуктиГрошова допомога
Регіони
Новини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ХарковаНовини ОдесиНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини Рівного
Синоптик
Пилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтра
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Новини шоу бізнесу
Філіп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга Сумська
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти