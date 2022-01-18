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Канада перекидає спецназ в Україну через ризик вторгнення Росії - ЗМІ

18 січня 2022, 07:19

Офіційно цю інформацію телеканалу Global News не підтвердили ані в Міноборони, ані в уряді Канади.

військові, Канада
Військові допомагатимуть своєму дипломатичному корпусу у разі вторгнення РФ / Фото twitter.com/NORADCommand

Міноборони Канади направило в Україну загін сил спеціального призначення. Військові допомагатимуть своєму дипломатичному корпусу у разі вторгнення Росії.

Як повідомляє Global News з посиланням на джерела, присутність канадського спецназу є частиною спроби союзників по НАТО стримати російську агресію в Україні та визначити способи надання допомоги українському уряду.

"Загін, зокрема, повинен допомогти розробити план з евакуації канадських дипломатів на випадок загострення ситуації на російсько-українському кордоні", - йдеться у повідомленні.

Офіційно цю інформацію телеканалу не підтвердили ані в Міноборони, ані в уряді Канади.

"Канадське командування сил спеціальних операцій є частиною більш широких зусиль Збройних сил з підтримки сил безпеки України", - заявила прессекретар командування спеціальних операцій майор Ембер Біно.

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За її словами, канадські спецназівці проводять навчання, а також інструкторський та лідерський досвід для українських колег з 2020 року.

Як повідомляв Главред, днями уряд Канади закликав своїх громадян уникати поїздок в Україну без крайньої необхідності через "російську агресію та нарощування військової присутності в країні та навколо неї".

Ризик вторгнення Росії в Україну

12 січня заступник держсекретаря США Вікторія Нуланд заявила, що Росія сконцентрувала 100 тисяч військ біля кордонів України і приготувала сценарій нової гібридної атаки з метою дестабілізації ситуації в країні.

Прессекретар російського президента Дмитро Пєсков заявив, що російські війська залишаються поблизу кордонів України, але на російській території, через напружену обстановку в регіоні та дії НАТО. За його словами, це "запобіжні заходи".

7 січня американське видання The New York Times продемонструвало нову карту, на якій зафіксовано посилення концентрації військ РФ біля кордонів України. Згідно з опублікованими даними, росіяни оточують українську державу з трьох сторін. Журналісти стверджують, що біля рубежів України сконцентровано близько 100 тисяч російських військ.

Пізніше журналісти The New York Times заявили, що Росія планувала стягнути до кордонів України 175 тисяч військ. Однак відносно м'яка зима призвела до перенесення планів Москви щодо нової військової операції проти української держави на весну.

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10 січня відбулися переговори США та Росії з питань безпеки. За підсумками дискусії у Вашингтоні заявили, що Штати не збираються гарантувати нерозширення НАТО на Схід або невступ України в Альянс. У разі нової військової операції проти української держави Москву очікують серйозні санкції.

Представник РФ на переговорах, заступник глави МЗС Сергій Рябков заявив, що Москва не збирається нападати на Україну. Однак росіяни вимагають гарантій, щоб Україна та Грузія ніколи не приєдналися до Північноатлантичного альянсу.

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