Варто бути готовими до нападу РФ на Україну найближчими днями, – Польща

Польща закликала бути готовими до можливого нападу РФ на Україну найближчими днями / УНІАН

У Польщі заявили, що варто бути готовими до можливої широкомасштабної агресії Росії в Україні уже найближчими днями.

Кількість російських військ біля українського кордону продовжує збільшуватися. Про це заявив глава Бюро національної безпеки Польщі Павел Солох, пише PAP.

"Звісно, ситуація патова, але треба бути готовими до того, про що говорив міністр оборони Великої Британії, що Росія найближчими днями може напасти на Україну", – заявив Солох.

При цьому він зазначив, що можливий будь-який варіант вторгнення на українські території. Солох вважає, що найменш вірогідним виглядає масовий напад, спрямований на захоплення всієї території України, хоча його також не можна виключати.

"Росіяни, як завжди в таких ситуаціях, досліджують свої можливості, з точки зору дестабілізації країни без жодного пострілу, без руху армії", – додав очільник Бюро національної безпеки Польщі.

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Нагадаємо, раніше заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд заявила, що Росія сконцентрувала 100 тисяч військ біля кордонів України і приготувала сценарій нової гібридної атаки з метою дестабілізації ситуації в країні. Вона наголосила, що Москва поширює неправдиві відомості про Україну, США і НАТО з метою виправдання власних дій.

У той же час прессекретар російського президента Дмитро Пєсков зазначив, що Росія не збирається нападати на Україну. При цьому він не виключив можливості розміщення наступального озброєння на території Української держави.

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