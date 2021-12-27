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Британія евакуює своїх військових з України у разі нападу РФ - Daily Express

27 грудня 2021, 09:41

Командування британської армії проводить аналіз ситуації - для того, щоб гарантувати "безпечне виведення" британських інструкторів з України, повідомляють ЗМІ.

Британська армія
Британська армія в Києві / УНІАН

У Лондоні розробили плани на випадок надзвичайних ситуацій, в тому числі і евакуації британських військових інструкторів з України у разі російського повномасштабного військового вторгнення. Про це інформує британський таблоїд Daily Express.

Журналісти пишуть, що рішення про формування стратегії виходу зроблено після того, як міністр оборони Бен Уоллес заявив, що війська Британії не будуть битися з російськими військами на українській землі.

Командування британської армії проводить аналіз ситуації-для того, щоб гарантувати "безпечне виведення" британських інструкторів з України в разі можливого введення російських військ. Більшість британських військових дислокуються в Яворові (Львівська область), поблизу польського кордону. Це більше ста інструкторів, які займаються навчанням українських військовослужбовців.

Невелика команда штабних офіцерів у Києві, за даними видання, також відправиться на кордон, а британські моряки, що знаходилися в Одесі, вирушили додому на Різдво.

Наказ про евакуацію надійде від начальника британського управління спільних операцій штабу генерал-полковника Чарлі Стрікленда. Його підлеглі "знаходяться напоготові", і спостерігають за "атмосферою" і обстановкою. Стрікленд двічі на день буде отримувати відомості про ситуацію в Україні, яка склалася через стягування російських військ.

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"Він буде уважно дивитися, щоб оцінити вплив будь — якого вторгнення на здатність вивести війська-він не може дозволити, щоб вони (Британські військовослужбовці — Главред) опинилися там у пастці", - розповідає співрозмовник журналістів.

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Нагадаємо, раніше американські видання The Washington Post і Politico повідомили про те, що Росія стягнула війська до кордонів України. В якості підтвердження своєї інформації журналісти продемонстрували супутникові знімки.

Діалог Байдена і Путіна відбувся 7 грудня. У Вашингтоні заявили, що господар Білого дому засудив концентрацію військ біля українських кордонів і підтримав Київ. При цьому він не обіцяв Москві гарантій щодо невступу України в НАТО і нерозширення Альянсу на схід.

Президент Зеленський підкреслив, що Україна не готова відмовитися від курсу на НАТО в обмін на зниження ескалації на кордоні з боку Росії. За його словами, Київ не вірить обіцянкам і гарантіям Москви.

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