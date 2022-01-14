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Повномасштабне вторгнення РФ в Україну: радник Байдена заявив, що Кремль готує привід для атаки

14 січня 2022, 06:40
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Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван, посилаючись на розвіддані, розповів про плани Росії щодо України.

Джейк Салліван
Джейк Салліван прокоментував ймовірність військового вторгнення Росії в Україну / Фото Reuters

Приводом для можливого вторгнення Росії в Україну може стати спроба перевороту в країні. Про це заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван під час брифінгу в Білому домі.

За його словами, Штати володіють розвідданими про підготовку Кремля до фабрикації приводу для вторгнення в Україну.

Салліван зазначив, що Росія може придумати привід для вторгнення в Україну, включаючи диверсію та інформаційні операції.

Зокрема, приводом для повномасштабного вторгнення для Росії може стати Інсценування "нападу України на непідконтрольні території на Сході країни", що буде використано для наступу російських військ.

"Наше розвідувальне співтовариство обробляє інформацію, що Росія проводить роботу, щоби сфабрикувати привід для вторгнення, включаючи саботаж та інформаційні операції, звинувативши Україну в підготовці нападу на російські сили на сході України. Ми бачили це в 2014 році", - заявив він.

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Можливе вторгнення Росії в Україну

8 січня 2022 року американське видання The New York Times оприлюднило нову карту скупчення російських військ біля України. За попередніми даними, там знаходяться близько 100 тисяч російських військових. У виданні зазначили, що російські війська оточують Україну з трьох сторін.

Свіжа карта складена на основі інформації, отриманої від українських і західних чиновників, а також із супутникових знімків.

При цьому опитані NYT аналітики не змогли однозначно сказати, чи має намір Росія напасти на Україну. Водночас вони зазначили, що Москва - на шляху до того, щоб отримати все, що треба для масштабного вторгнення.

11 січня The New York Times написало, що президент Росії Володимир Путін відклав можливе вторгнення в Україну ближче до весни. Як зазначає видання, представники адміністрації США зазначають, що вікно для вторгнення Путіна в Україну обмежене, оскільки весняна відлига може створити непрохідні умови для російської важкої військової техніки.

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