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РФ готує напад на бойовиків Донбасу для виправдання вторгнення в Україну - CNN

14 січня 2022, 18:10

За інформацією ЗМІ, оперативники пройшли підготовку з ведення бойових дій в міських умовах з використанням вибухових речовин.

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Росія готує напад на бойовиків на Донбасі для виправдання вторгнення в Україну / Фото: Олександр Єрмоченко/ЕРА

Американська розвідка отримала інформацію про те, що РФ готує групу оперативників для нападу "під чужим прапором" на бойовиків на Донбасі, щоб створити привід для вторгнення в Україну, пише CNN з посиланням на неназваного офіційного представника США.

За словами чиновника, зазначені оперативники пройшли підготовку з ведення бойових дій в міських умовах з використанням вибухових речовин для проведення актів саботажу проти підконтрольних РФ бойовиків.

Представник США заявив, що адміністрація Джо Байдена вважає, що Росія може готуватися до вторгнення в Україну, "яке призведе до масових порушень прав людини і військових злочинів, якщо дипломатія не досягне своїх цілей".

"Російські військові планують почати ці дії за кілька тижнів до військового вторгнення, яке може початися в період з середини січня по середину лютого. Ми бачили це в 2014 році в Криму", — сказав чиновник.

За словами чиновника, російські впливові особи почали готувати російську аудиторію до вторгнення, поширюючи неправдиві наративи щодо погіршення становища з правами людини в Україні та посилення войовничості українських лідерів. Співрозмовник телеканалу зазначив, що обсяг такого контенту в грудні, збільшився в середньому майже до 3500 постів в день, що на 200% більше, ніж в середньому за день в листопаді.

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Ситуація на кордоні України з Росією

Росія почала перекидати до українського кордону військові вертольоти. Стягування військ сповільнилося, проте біля кордону України досі залишаються близько 100 тисяч російських військових.

Такі дії РФ можуть свідчити, що вона продовжує готуватися до масштабного вторгнення, пише The New York Times з посиланням на офіційних осіб США

Також у виданні повідомляють, що президент Росії Володимир Путін відклав можливе вторгнення в Україну ближче до весни.

"Вашингтон розраховував на стягування до 175 000 російських військових до українських кордонів. Однак скупчення військ сповільнилося, хоча Росія і перекидає ударну авіацію, Бойові і транспортні вертольоти, а також штурмові винищувачі", - йдеться в повідомленні.

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