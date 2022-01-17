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Україна закликала Німеччину надати озброєння, та ФРН очікує "дипломатичного вирішення ситуації"

17 січня 2022, 16:49

ФРН сподівається на вирішення конфлікту дипломатичним шляхом. В МЗС країни заявили, що не змінили свою позицію щодо постачання озброєння Україні.

Кулеба заявив про продовження діалогу з Німеччиною про постачання зброї / Reuters

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що Німеччина й Україна продовжать діалог щодо надання Українській державі озброєння для оборони.

Про це він заявив під час брифінгу за підсумками зустрічі з очільницею МЗС Німеччини Анналеною Бербок, яка відбулася у понеділок, 17 січня.

"Сьогодні ми обговорили з міністром питання постачання озброєнь до України з Німеччини. Я навів аргументи та позицію української сторони", – зазначив Кулеба.

Проте, за його словами, обидві сторони сподіваються на ефективність дипломатичного вирішення ситуації.

"Але насамперед нам дуже хочеться, щоб спрацював саме дипломатичний трек, і щоб ті зусилля, яких ми зараз з Німеччиною докладаємо для досягнення результату в Нормандському форматі, дали свій результат", – сказав очільник українського зовнішньополітичного відомства.

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Він наголосив, що Україна знає, де і яку зброю вона може отримати. При цьому Кулеба додав, що озброєння держава планує використовувати виключно для свого захисту.

"Наш діалог з Німеччиною з цього питання також продовжиться", – додав очільник МЗС.

Позиція МЗС Німеччини щодо надання Україні озброєння

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок зазначила під час спільного з Кулебою брифінгу, що її країна не змінила свою позицію у питанні постачання зброї Україні.

"Позиція щодо постачання зброї з урахуванням рестриктивної політики щодо експорту відома. Ми говорили про це під час нашої розмови (з Кулебою, – ред.)", – сказала очільниця МЗС Німеччини.

У той же час вона наголосила, що Німеччина широко підтримує безпеку України іншими засобами. Бербок нагадала, що ФРН допомагала лікувати українських військових, а також допомогла встановити мобільний військовий лазарет.

"І будемо робити усе необхідне, щоб не допустити ескалації кризи, використовуючи дипломатичні можливості", – додала Бербок.

Німеччина блокує постачання зброї Україні

Раніше у Німеччині пояснювали, що не хочуть надавати зброю Україні через історичні аспекти. Берлін історично вважає, що німецької зброї у Східній Європі не повинно бути ніколи, наголосила німецький посол в Україні Анка Фельдгузен.

Нагадаємо, раніше міністр оборони Олексій Резніков заявив, що Німеччина блокує постачання зброї в Україну через НАТО попри попередження США про можливе вторгнення Росії. За словами Рєзнікова, Берлін у листопаді 2021 року наклав вето на закупівлю Україною антидронових рушниць і антиснайперських систем через натовське агентство із закупівель. Однак згодом Німеччина пом'якшила позицію щодо першого пункту, визнавши цю зброю нелетальною.

Посол України в Німеччині Андрій Мельник заявив, що Берлін повинен забезпечити постачання Києву оборонного озброєння.

"Ми закликаємо уряд (Німеччини, – ред.) відмовитися від існуючої позиції, яка з точки зору моралі абсолютно зайва, і терміново забезпечити Україну необхідним оборонним озброєнням. У нас є право на самооборону", – наголосив Мельник.

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