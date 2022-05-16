"Боялася, що вб’ють сина": окупанти жорстоко зґвалтували 2 жінок, чоловіка однієї вбили

Окупанти жорстоко зґвалтували 2 жінок, чоловіка однієї вбили, бо заважав/ Скрін з відео

В Україні продовжують відкриватися жахливі факти зґвалтувань російськими окупантами українських жінок і навіть дітей. Про ще один такий випадок, який стався під час окупації Київщини, розповіли дві мешканки одного з сіл області.

Вікторія і Наталя ще й досі не оговталися від цього моторошного випадку, проте погодилася розповісти свою історію телеканалу Sky News, адже хочуть справедливості і покарання для загарбників.

42-річна Вікторія розповіла, що одного вечора, коли вже стемніло, у двері її житла постукали російські солдати. Від них чувся запах алкоголю. Чоловіки наказали жінці піти разом з ними, і вона, злякавшись, не наважилася їм суперечити.

Після цього окупанти повели Вікторію до будинку її сусідки Наталі. Двері будинку відчинив чоловік сусідки Олександр. Один з росіян – Олег – наставив на нього пістолет і прямо сказав, що він хоче його дружину. Олександр відповів, що вони нічого йому не зроблять, адже він за національністю теж росіянин – тоді окупанти просто вистрілили йому в потилицю, і він помер на місці.

"Він був дуже агресивний і погрожував застрелити"

Жінок відтягли в інший будинок на цій же вулиці, який пустував – його залишили господарі, коли тікали від окупації. Наталю один з окупантів Олег повів на другий поверх, а з Вікторією на першому залишився 19-річний російський військовий Данило.

Вікторія каже, що намагалася напоумити росіянина, та він лише сказав не відволікати його від "роботи", інакше застрелить. Окупант поглумився над нею не один раз. За словами постраждалої, він ставився до не як до жінки, а як до повії, і був дуже жорстоким.

"Він був дуже агресивний... Я не знаю, він приймав віагру? Або, може, якісь наркотики. Він був скаженим. Слава Богу, він не вбив мене, і мені врешті-решт вдалося втекти", – згадує Вікторія.

"Погрожував, що вб’є сина, якщо пручатимусь"

Олег у той же час ґвалтував Наталю на другому поверсі будинку. Він залякав жінку, що, якщо вона пручатиметься, зашкодить її сину.

"Тоді я думала тільки про сина, щоб він його не вбив. Я була як живий труп – ступор – я не знала, що робити", – розповіла жінка.

За словами Наталі, зґвалтування тривало близько 1,5 години. Після цього обидва окупанти залишили будинок.

Наталя повернулася до своєї оселі, де лежав труп її чоловіка. Вона розповідає, що просиділа до ранку в ступорі і не могла заснути.

Після того, як село звільнили від окупантів українські військові, обидві жінки змогли поспілкуватися з прокуратурою і дати свідчення.

Раніше повідомлялося, що у Київській області в Макарові кадирівці жорстоко вбили місцеву жительку Тетяну Задорожняк. Один з окупантів вивів жінку в сусідній будинок, де ґвалтував її, а потім жорстоко зарізав.

Також повідомлялося, що російські окупанти на Київщині скоювали злочини сексуального характеру щодо чоловіків і літніх людей. Зокрема, у будинку, де мешкали 16-річна вагітна дівчина та її бабуся, їх ґвалтували одночасно.

Читайте також: