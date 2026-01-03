Борти Ту-95 вже на старті: українцям назвали терміни нового ракетного удару РФ

Відомо, що борти Ту-22м3 вночі вже здійснили передислокацію.

Підготовка Росії до удару / колаж: Главред, фото: uk.wikipedia.org, ua.depositphotos.com

Коротко:

Росія може атакувати Україну ракетами в найближчі 48 годин

Найімовірніше, масована атака розпочнеться сьогодні ввечері

Зараз відбувається передислокація ударної групи бортів Ту-95МС

У найближчі 48 годин країна-агресор Росія може нанести масований ракетний удар по території України. Про це повідомив мер Івано-Франківська Руслан Марцінків.

"Будьмо уважні до нічних тривог в найближчі 48 годин", - наголосив він.

Варто зауважити, що моніторингові канали також заявляють, що у найближчі 48 годин очікується масований ракетний удар.

Повідомляється, що найімовірніше, масована атака розпочнеться сьогодні ввечері.

За даними моніторів, на даний момент відбувається передислокація ударної групи бортів Ту-95МС.

"З Далекого Сходу на аеродром "Енгельс" перелітає щонайменше 4 борти", - йдеться у повідомленні.

Крім цього, наголошується, що до удару ймовірно будуть залучені і борти Ту-22м3, які вночі здійснили передислокацію з аеродрому "Оленья" на аеродром "Шайковка".

"Зробіть запаси води та зарядіть резервні засоби живлення", - додали монітори.

Літаки Ту / Інфографіка: Главред

Коли Росія може атакувати Україну

Військовий експерт, колишній заступник начальника Генштабу ЗСУ генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко говорив, що поки не закінчилася війна, жоден із днів в Україні не може бути спокійним.

На його думку, для обстрілу Росія може використовувати будь-яку дату, її ніщо в цьому не зупинить.

"Можливості для нанесення ударів у Росії є. Тому нам не можна втрачати пильність", - наголосив він.

Російські удари - останні новини України

Як повідомляв Главред, у ніч на 3 січня у Миколаєві пролунала серія вибухів. Країна-агресор Росія спрямувала на місто десятки ударних безпілотників. Ціллю удару була критична інфраструктура міста.

2 грудня країна-агресорка Росія атакувала Харків. Удар прийшовся по житловому багатоповерховому будинку у Київському районі міста. Внаслідок удару будинок повністю зруйновано, виникла пожежа.

Крім того, упродовж новорічних свят ворог не припиняв атакувати Запоріжжя та передмістя. У ніч на 2 січня відбулася одна з наймасованіших атак безпілотниками. Внаслідок ударів пошкоджено десятки будинків, спалахнув торговий центр.

Про персону: Ігор Романенко Романенко Ігор (9 квітня 1953, Ніжин) - український військовик. Генерал-лейтенант у відставці, кандидат військових наук, доктор технічних наук, професор. Заступник начальника Генерального штабу ЗС України (2006-2010), пише Вікіпедія.

