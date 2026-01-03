Удар РФ по критичних об'єктах Миколаєва: частина району без світла

Інформація про постраждалих не надходила.

Уночі Росія атакувала Миколаїв Шахедами

Ціллю удару була критична інфраструктура

Внаслідок атаки відбулось знеструмлення частини населених пунктів

У ніч на 3 січня у Миколаєві пролунала серія вибухів. Країна-агресор Росія спрямувала на місто десятки ударних безпілотників. Про це повідомив очільник ОВА Віталій Кім.

"Уночі ворог здійснив масовану атаку БпЛА типу Shahed-131/136 на критичну інфраструктуру області", - написав він. відео дня

За його словами, внаслідок атаки відбулось знеструмлення частини населених пунктів Миколаївського району.

Дрон Шахед / Інфографіка: Главред

"Від ночі енергетики здійснюють роботи з відновлення. Постраждалих немає", -йдеться у повідомленні.

Кім також додав, що удень ворог атакував передмістя Миколаєва ударним дроном, попередньо – БпЛА типу "Молнія". У результаті було пошкоджено будівлю АЗС та два автомобілі. Постраждалих немає.

"Також учора ворог атакував FPV-дроном Куцурубську громаду. Постраждалих немає", - підсумував очільник ОВА.

Чи припиняться удари РФ по енергетиці

Президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ", експерт із міжнародних енергетичних відносин і безпеки Михайло Гончар заявляв, що удари Росії по інфраструктурі триватимуть, хоча запаси ракет і дронів у ворога не безмежні.

"Росіяни їх штампують, але так чи інакше ми бачимо, що, попри комбінованість атак, їхню масованість і зміну тактик, ворог так і не досягає того ефекту, на який розраховує. Те, що ми пройдемо зиму – незалежно від того, як саме, – зовсім не означає, що після цього ворог припинить удари", - наголосив він.

Удари РФ по Україні - що відомо

Як повідомляв Главред, 2 грудня близько 14:30 країна-агресорка Росія атакувала Харків. У місті прогриміли гучні вибухи. Удар прийшовся по житловому багатоповерховому будинку у Київському районі міста.

Країна-агресор Росія у ніч на 2 січня атакувала Запоріжжя ударними дронами. Внаслідок ударів пошкоджено десятки будинків, спалахнув торговий центр.

Крім того, 1 січня Росія завдала авіаудару по екопарку під Харковом. Внаслідок атаки поранення отримала волонтерка. Крім цього поранені отримали тварини, повністю зруйновано "зимник" хижаків та зимове приміщення для птиці.

Про персону: Віталій Кім Віталій Олександрович Кім - український підприємець і політик корейського походження. З 25 листопада 2020 року - голова Миколаївської обласної військової адміністрації, пише Вікіпедія. Під час повномасштабного вторгнення РФ на Україну росіяни вдарили по будівлі Миколаївської ОВА. Це сталося 29 березня 2022 року. Тоді внаслідок удару крилатою ракетою обвалилася центральна частина будівлі, де знаходився і кабінет Миколи Кіма. У момент "прильоту" його в будівлі не було, проте жертв уникнути не вдалося - загинула 31 людина. У Віталія Кіма є дружина - Юлія. Також у нього є троє дітей - дочки Євгенія та Олександра, син Руслан. 6 березня 2022 року голову Миколаївської ОВА було нагороджено орденом Богдана Хмельницького III ступеня.

