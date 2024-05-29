Понад 120 тисяч компенсації: суд поновив Ірину Фаріон на роботі

29 травня суд у Львові скасував накази про звільнення Ірини Фаріон з посади професора кафедри української мови "Львівської політехніки".

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Ірина Фаріон скандал: суд поновив екснардепа на роботі / колаж Главред, фото УНІАН

29 травня Львівський апеляційний суд постановив поновити Ірину Фаріон на посаді професора кафедри української мови Інституту гуманітарних і соціальних наук вишу "Львівської політехніки", а також стягнути на її користь середній заробіток за період вимушеного прогулу - 123 927 гривень. Про це повідомляє "Суспільне".

"Враховуючи те, що Ірина Фаріон - науково-педагогічний працівник, вона виконує виховні функції. За висловлювання про російську мову серед військовослужбовців університет ухвалив рішення про звільнення. Те, на чому наголошують в апеляційній скарзі - винятково їхня позиція і їхнє бачення розвитку події. Як дасть оцінку суд - від того будемо відштовхуватися", - заявляв начальник юридичного відділу "Львівської політехніки" Андрій Мороз.

Сама Фаріон говорила, що якщо суд ухвалить рішення не на її користь, то вона подаватиме апеляцію до Верховного суду.

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"Позиція відповідача - позиція людини, яка топчеться по закону брутально і нікчемно, виконує політичні замовлення і робить при цьому "хорошу міну". У жодному документі не доведено морального проступку, який вчинила Ірина Фаріон. З якої причини було здійснено швидкісне звільнення? Чому ректор не дочекався роботи комісії? Комісія мала завершити свою роботу 22 числа, мене звільнили 15. Тобто проректор сам собі заперечує", - говорила Фаріон.

За підсумком суд вийшла з нарадчої кімнати і оголосила вирок - накази ректора НУ "Львівська політехніка" про звільнення Ірини Фаріон від 15 листопада і 28 листопада 2023 року визнати незаконними і скасувати

"Суд постановив поновити Фаріон Ірину Дмитрівну на посаді професора кафедри української мови НУ "Львівська політехніка" з 24 листопада 2023 року. Стягнути з НУ "Львівська політехніка" на користь Ірини Фаріон середній заробіток за час вимушеного прогулу за період з 24 листопада 2023 року до 29 травня 2024 року в розмірі 123 тисячі 927 гривень 27 копійок. Стягнути з НУ "Львівська політехніка" судовий збір у розмірі 5782 грн 17 копійок", - оголосила суддя Львівського апеляційного суду.

Хто така Ірина Фаріон? Ірина Дмитрівна Фаріон - українська політична та громадська діячка. викладачка. Доктор філологічних наук (2015), членкиня Всеукраїнського об'єднання "Свобода". У 2012-2014 роках - депутат Верховної Ради, була обрана від одномандатного виборчого округу № 116, повідомляє "Вікіпедія".

Скандал з Іриною Фаріон - новини за темою

Мовознавець та екснардеп Ірина Фаріон у програмі "Рандеву з Яніною Соколовою" досить різко відреагувала на слова ведучої про те, що в українській армії є чимало російськомовних воїнів. При цьому назвала їх "росіянами" і "сбродом".

Ці висловлювання спричинили скандал і обурили як військових, так і громадськість.

Опісля Фаріон оскандалилася ще й тим, що виклала у своєму телеграм-каналі скріншот із листом студента з тимчасово окупованого Криму, який її підтримав. Лист містив дані хлопця, тож до нього прийшли російські спецслужби.

Згодом СБУ відкрила проти Фаріон кримінальну справу провадження.

Керівник МОН Оксен Лісовий через деякий час заявив, що мовознавицю звільнили з "Львівської політехніки".

Напередодні студенти також мітингували перед головним корпусом вишу, вимагаючи звільнення професорки.

Ірина Фаріон також подала до суду на "Львівську політехніку" через звільнення.

Пізніше стало відомо, що за жовтень їй у виші нарахували зарплату в розмірі 17 617 гривень, а в листопаді сума виплат збільшилася - 28638 гривень.

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