'Не можу змиритись і йду до суду': Фаріон відреагувала на своє звільнення

Скандальна мовознавиця Ірина Фаріон не згідна із своїм звільненням та хоче оскаржити у суді.

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Фаріон відреагувала на звільнення з університету / колаж: Главред, фото: УНІАН, pexels.com

Колишня нардепка та викладачка Ірина Фаріон планує оскаржити у суді своє звільнення з посади викладачки кафедри української мови Національного університету "Львівська політехніка".

"Звільнення без жодного підпису. Це щось нове у трудовому праві. Які ж дуже маленькі стали враз ті, що працюють у великих стінах Політехніки, яку освятили свого часу життям своїм Степан Бандера і Роман Шухевич, Катерина Зарицька і Остап Мащак, Петро Франко і Степан Чарнецький", – зазначила у своєму Telegram-каналі.

Вона подякувала колегам за 30 років співпраці та студентам "за радість, розкіш і глибину спілкування". Фаріон повідомила, що не змириться з цим рішенням і готує позов до суду.

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"До перемоги, панове! Все тільки розпочинається, бо кожен фініш - це по суті старт. Готую позов до суду", - додала вона.

Реакція Фаріон на звільнення / скріншот: t.me/irynadmytrivna

Скандал з Іриною Фаріон

Нагадаємо, що Фаріон зашкварилася нахабним "наїздом" на бійців з Азова через українську мову. Ірина Фаріон зробила скандальну заяву на адресу російськомовних українських захисників на фронті.

СБУ відкрила справу на Фаріон. Служба безпеки України розпочала кримінальне провадження та вже призначила низку експертиз щодо висловлювань і публікацій колишньої народної депутатки Ірини Фаріон.

Скандальну Фаріон за статтею звільнили з Львівської Політехніки. Приводом звільнення стало порушення 41 ст. Кодексу законів про працю. У Міносвіти підтвердили, що ректор вже підписав заяву на звільнення.

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