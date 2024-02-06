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У Львові депутати з другої спроби запротестували проти "цькування" Ірини Фаріон

Дмитро Відоменко
6 лютого 2024, 16:30
Львівська обласна рада на засіданні 6 лютого підтримала звернення із закликом до парламенту та уряду "припинити переслідування" мовознавиці Ірини Фаріон.
Фаріон, львівська облрада
За офіційними даними, за підтримку Фаріон проголосували 55 депутатів, ще 11 - не голосували. / колаж Главред, фото УНІАН і Zik

Львівська обласна рада на засіданні у вівторок, 6 лютого, підтримала звернення із закликом до Верховної Ради та Кабміну "припинити переслідування" колишньої нардепки та лінгвістки Ірини Фаріон. Про це стало відомо прямо під час трансляції заходу.

За офіційними даними, 55 депутатів проголосували за, ще 11 - не голосували. Як повідомляє портал ZAXID.NET, звернення "від неприпустимості переслідування захисників української мови" ініціювали однопартійці Фаріон із ВО "Свобода".

"Історія ганебного цькування мовознавця, професора Ірини Фаріон - вражаючий приклад репресій проти тих, хто рішуче обстоює державний статус української мови і національний розвиток України", - з пафосом ідеться в тексті документа.

відео дня

До слова, звернення було підтримано депутатами не з першого разу. На засіданні Львівської облради 28 грудня 2023 року двічі голосували за аналогічний проєкт, але голосів для ухвалення тоді не вистачило.

Скандал з Іриною Фаріон

Мовознавиця та екснардепка Ірина Фаріон у програмі "Рандеву з Яніною Соколовою" доволі різко відреагувала на слова ведучої про те, що в українському війську є чимало російськомовних воїнів. При цьому назвала їх "росіянами" і "сбродом".

Ці висловлювання спричинили скандал і обурили як військових, так і громадськість.

Опісля Фаріон оскандалилася ще й тим, що виклала у своєму телеграм-каналі скріншот із листом студента з тимчасово окупованого Криму, який її підтримав. Лист містив дані хлопця, тож до нього прийшли російські спецслужби.

Згодом СБУ відкрила проти Фаріон кримінальну справу провадження.

Керівник МОН Оксен Лісовий через деякий час заявив, що мовознавицю звільнили з "Львівської політехніки".

Напередодні студенти також мітингували перед головним корпусом вишу, вимагаючи звільнення професорки.

Ірина Фаріон також подала до суду на "Львівську політехніку" через звільнення.

Пізніше стало відомо, що за жовтень їй у виші нарахували зарплату в розмірі 17 617 гривень, а в листопаді сума виплат збільшилася - 28638 гривень.

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