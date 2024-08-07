Бої на Курщині: у ЄС кажуть про право ЗСУ захищатися, у США - це справи Києва

Бої на території Курської області тривають другу добу поспіль.

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Криза у Курській області - реакція США і Євросоюзу / Колаж Главреда. Фото: скріншоти відео

У Держдепі США та Єврокомісії відреагували на події у Курській області. Зокрема, дали зрозуміти, що не виступатимуть проти майбутніх подій у російському регіоні.

Речник ЄК із зовнішньополітичних питань Петер Стано у коментарі Суспільному наголосив на праві України захищатися.

"ЄС продовжує повністю підтримувати законне право України на захист від російської агресії та її зусилля у відновленні суверенітету і територіальної цілісності", - сказав він.

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Спікер Держдепу США Меттью Міллер, своєю чергою, наголосив, що Вашингтон перебуває у контакті з Україною з приводу подій у Курській області.

Він також наголосив, що рішення, як проводити свої операції, Україна ухвалює сама.

Міллер додав, що Україна не попереджала Штати про жодні ймовірні дії на території Росії, та це не є незвичним для України.

Тоді як раніше представник Білого дому Джон Кірбі заявив, що Сполучені Штати звернуться до Києва за роз'ясненням, що відбувається в Курській області. Він нагадав, що США не змінили своєї політики щодо ударів їхньою зброєю по території РФ.

Конфлікт у Курській області - головне станом на зараз

Бої у Курській області тривають другу добу. Напередодні росіяни скаржилися на прорив ділянки прикордонного регіону кількома механізованими колонами.

Україна не підтверджує своєї участі у боях. При цьому Путін безпідставно звинуватив ЗСУ у "масштабній провокації".

Російські пабліки писали про захоплення невідомими силами низки населених пунктів і вигадану загрозу для Курської АЕС.

Водночас російська сторона у протистоянні зазнала великих втрат ще першого дня боїв. Десятки військових РФ здалися у полон, а підрозділ "Ахмат" було ганебно розбито.

Що за місто Курськ? Курськ – це місто в Росії, адміністративний центр Курської області. Центр українсько-російського етноісторичного краю Курщина. Населення – 435 117 мешканців станом на 2015 рік, повідомляє Вікіпедія. З південно-західного і західного боку Курська область Росії межує з Сумською областю України. Відстань від Курська до найближчої ділянки кордону з Україною – близько 90 кілометрів.

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