Є знищена авіація і полонені: перші дані про втрати РФ у Курській області

Росія направила в область свої резерви. Водночас Генштаб не підтвердив участі в боях української армії.

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Тривають бої в Курській області / Колаж Главреда. Фото: скріншоти відео

Російські воєнкори підтверджують перші бойові втрати своєї армії в протистоянні із ЗСУ в Курській області у вівторок, 6 серпня.

Деякі пабліки зазначають, що серед втрат країни-агресорки є, зокрема, авіація. Крім того, за їхніми даними, також є втрати в особовому складі та іншій військовій техніці.

Крім цього, в Мережі оприлюднили відео допитів двох полонених російських строковиків, яких, як вони самі підтвердили, відправили на охорону російсько-українського кордону.

відео дня

Втрати РФ у Курській області - коментар пропагандистів / Скріншот Дениса Казанського

Суджа - що відбувається в Курській області

У вівторок, 6 серпня, російські пропагандисти заявили про прорив у Курську область з боку України кількох механізованих колон. В області почався інтенсивний обстріл енергооб'єктів та інфраструктури ворога.

У Мережі ходили чутки про нібито причетність до операції російських добровольчих загонів при ЗСУ. Ні в Легіоні "Свобода Росії", ні в ГУР на запитання про участь у боях українських сил Главреду так і не відповіли.

Тим часом російські пабліки писали про наближення до міста Суджа Курської області української армії - нібито підрозділи "кадирівців" просто втекли.

У Міноборони країни-агресорки підтвердили бої. Росія направила в Курську область резерви.

Як писав Главред, основною метою операції якраз і було змусити росіян перекинути частину своїх сил у прикордонну область.

Операція добровольців у Бєлгородській і Курській областях Російський добровольчий корпус, Легіон свобода Росії і Сибірський батальйон 12 березня зайшли в Бєлгородську і Курську область РФ. Там почалися бої. Рейд став особливим: добровольці вперше використовували танки і заїхали на них у Курську область. Ополченці Легіону свобода заявляли про контроль над населеним пунктом Теткіно Курської області. Операція ополченців у Росії триває.

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