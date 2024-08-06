Є знищена авіація і полонені: перші дані про втрати РФ у Курській області

Російські воєнкори підтверджують перші бойові втрати своєї армії в протистоянні із ЗСУ в Курській області у вівторок, 6 серпня.
Деякі пабліки зазначають, що серед втрат країни-агресорки є, зокрема, авіація. Крім того, за їхніми даними, також є втрати в особовому складі та іншій військовій техніці.
Крім цього, в Мережі оприлюднили відео допитів двох полонених російських строковиків, яких, як вони самі підтвердили, відправили на охорону російсько-українського кордону.
Суджа - що відбувається в Курській області
У вівторок, 6 серпня, російські пропагандисти заявили про прорив у Курську область з боку України кількох механізованих колон. В області почався інтенсивний обстріл енергооб'єктів та інфраструктури ворога.
У Мережі ходили чутки про нібито причетність до операції російських добровольчих загонів при ЗСУ. Ні в Легіоні "Свобода Росії", ні в ГУР на запитання про участь у боях українських сил Главреду так і не відповіли.
Тим часом російські пабліки писали про наближення до міста Суджа Курської області української армії - нібито підрозділи "кадирівців" просто втекли.
У Міноборони країни-агресорки підтвердили бої. Росія направила в Курську область резерви.
Як писав Главред, основною метою операції якраз і було змусити росіян перекинути частину своїх сил у прикордонну область.
Операція добровольців у Бєлгородській і Курській областях
Російський добровольчий корпус, Легіон свобода Росії і Сибірський батальйон 12 березня зайшли в Бєлгородську і Курську область РФ. Там почалися бої.
Рейд став особливим: добровольці вперше використовували танки і заїхали на них у Курську область.
Ополченці Легіону свобода заявляли про контроль над населеним пунктом Теткіно Курської області.
Операція ополченців у Росії триває.
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