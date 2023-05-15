УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Білорусь могла б допомогти моментально завершити війну в Україні – Санніков

Альона Вороніна
15 травня 2023, 14:00 оновлено 15 травня, 14:11
255
Росія буде готова воювати проти РБ так само, як проти українців. Але у білорусів зараз є шанс уникнути цього і моментально завершити війну РФ проти України.
Украинские военные, Андрей Санников, флаг Беларуси
Ситуація у Білорусі залежить від України, водночас РБ може зупинити війну/ 14 ОМБр Романа Великого, скрін, ua.depositphotos.com

Безпека Європи зараз в руках України, тому Захід повинен продовжити надавати українцям військову допомогу. Так само від України зараз залежить і ситуація у Білорусі. Але водночас білоруси могли б зробити так, щоб нинішня війна проти українців завершилася, якби самі вступили у бойові дії проти країни-агресорки Росії.

Якщо Білорусь не зробить цього, то рано чи пізно Росія розпочне війну і проти неї. Таку думку висловив білоруський політичний і громадський діяч, координатор громадянської кампанії "Європейська Білорусь" Андрій Санніков в інтерв'ю Главреду.

"Я б хотів, щоб усі силовики, незважаючи на свої злочини, згадали, що присягали державі. Незважаючи на те, що Лукашенко намагається переконувати в тому, що вони присягають особисто йому. Згадали, що йде окупація цієї держави (Білорусі – ред.) Росією. РФ поки ще не воює з Білоруссю, але буде готова воювати так само, як з Україною. Тому треба просто забезпечити деокупацію Білорусі. Бажана участь на боці України у війні з Росією – тоді ця війна моментально закінчиться", – зазначає Санніков.

відео дня

Хто такий Андрій Санніков

Андрій Олегович Санніков (Біл. Андрей Алегавіч Саннікаў; 8 березня 1954, Мінськ) – білоруський політичний і громадський діяч, координатор громадянської кампанії "Європейська Білорусь", кандидат у президенти Республіки Білорусь у 2010 році, пише Вікіпедія.

За його словами, усі білоруси могли б піднятися проти Росії, якби першими це зробили білоруські силовики і покликали б усіх стати на захист РБ від росіян.

"Уявіть собі, що силовики, які кажуть, мовляв, сьогодні найнебезпечніший момент для нашої держави, її незалежності, тому закликають усіх стати на захист Вітчизни. Забути про диктатуру, провести вибори в який-небудь перехідний орган і випустити всіх політв'язнів. Тоді весь народ підніметься проти Росії. І це я хотів би бачити", – сказав білоруський політичний і громадський діяч.

Зараз самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко віддав РБ повністю у владу російського диктатора Володимира Путіна – територіально і у військовому відношенні. Білоруський диктатор дозволяє росіянам активно втрутитися в усі ці процеси і намагатися ставити своїх людей.

Санніков наголошує, що ситуація у Білорусі залежить від України. Також від українців зараз залежить безпека у всій Європі, тому Захід повинен продовжувати надавати допомогу Україні для захисту від країни-агресорки РФ. Він зазначив, що зараз ця допомога з невідомих причин чомусь загальмувалася.

"Санкції загальмувалися, знову виникла напружена ситуація, хоча вже всім очевидно, що Путін не заспокоїться. Якщо навіть припустити якийсь перепочинок, то до наступного удару у них є більше можливостей для накопичення сил просто за рахунок більшої кількості населення. Тобто вони можуть мобілізувати більше людей і влаштувати ще одну м'ясорубку в Європі", – зазначив білоруський політичний і громадський діяч.

За словами Саннікова, зараз і Білорусь залежить від України, і Україна частково залежить від рішень, які приймуть білоруси. Адже вони могли б допомогти зупинити війну.

"Тому і ситуація в Білорусі, з одного боку, залежить від України. З іншого боку, відхід Лукашенка і зміна політичної системи в Білорусі в бік демократизації дозволять закінчити цю війну і убезпечити Україну і Європу. Тому що, якщо подивитися на карту, тільки цей "балкон" білоруської території дозволяє виношувати і здійснювати плани агресії щодо Європи", – підсумував Санніков.

Дивіться відеоінтерв'ю Саннікова Главреду, у якому він розповів про те, чи вигідно Кремлю усувати Лукашенка, чи має білоруський диктатор двійників, і що буде з Білоруссю у разі відходу Лукашенка від влади:

Що відомо про хворобу Лукашенка

Нагадаємо, ЗМІ звернули увагу, що з Лукашенком щось не так, ще під час його візиту до Москви на парад, який країна-агресорка РФ організувала до 9 травня. Тоді Лукашенко не зміг пройти по площі з Путіним та іншими керівниками країн на покладання квітів. Натомість самопроголошеного президента Білорусі, на руках якого були помітні бинти, везли на електромобілі. Потім він швидко повернувся до Мінська.

Британське видання The Mirror після цього писало, що білоруського диктатора Олександра Лукашенка могли отруїти – в той момент, коли він перебував у столиці країни-агресора РФ, Москві, і з'явився на публіці разом з російським диктатором Володимиром Путіним.

Пізніше проект ВЧК-ОГПУ в Telegram з посиланням на інформоване джерело повідомляв, що Лукашенко, ймовірно, серйозно хворий, у нього можуть бути проблеми з ендокринною системою та кардіологічні захворювання.

У білоруських ЗМІ із посиланням на слова співрозмовника, близького до служби протоколу Лукашенка, повідомили, що самопроголошений президент Білорусі міг підхопити вірус. При цьому у виданні зазначають, що разом із Лукашенком хвороба підкосила також кількох осіб з його оточення.

Водночас у Держдумі країни-агресорки Росії підтвердили хворобу Лукашенка, проте намагаються переконати, нібито "нічого смертельного у цьому немає". Заступник голови комітету Держдуми РФ у справах СНД Костянтин Затулін зазначив, нібито "це не ковід", а Лукашенку "просто потрібен відпочинок".

Читайте також:

війна в Україні Білорусь вторгнення Росії новини Білорусі Андрій Санніков
Реклама

Головне за день

Білорусь могла б допомогти моментально завершити війну в Україні – Санніков

Білорусь могла б допомогти моментально завершити війну в Україні – Санніков

14:00 Україна
Окупанти вдарили по лікарні в Авдіївці: ракети РФ вбили чотирьох людей

Окупанти вдарили по лікарні в Авдіївці: ракети РФ вбили чотирьох людей

12:57 Україна
"Варварство Путіна не повинно бути винагороджено": Сунак закликав Захід до рішучої підтримки ЗСУ

"Варварство Путіна не повинно бути винагороджено": Сунак закликав Захід до рішучої підтримки ЗСУ

11:57 Світ
Всі головні новини

Останні новини

14:51

Куля застрягла у хлібі: життя воїна під Бахмутом дивом врятувала хлібина

14:46

Слідом за Земфірою: Галкін вимагає, щоб з нього зняли статус іноагента - росЗМІВідео

14:42

У Путіна підняли виття через передачу Україні від Британії безпілотників дальністю 200 кмВідео

14:00

Білорусь могла б допомогти моментально завершити війну в Україні – СанніковВідео

13:57

"Ніхто не тримає в ЄС": у Чехії жорстко відповіли на ниття Орбана щодо Євросоюзу

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

13:26

ГУР - про "пропозицію Пригожина" щодо Бахмута: Україна звільнятиме свої територіїВідео

13:25

Стало відоме ім’я першого тренера нового сезону музичного проєкту Голос країниВідео

12:57

Окупанти вдарили по лікарні в Авдіївці: ракети РФ вбили чотирьох людей

12:52

Головоломка для найбільш гострозорих: потрібно за 10 секунд знайти дивну корону

Реклама
12:46

Як обрати ідеальні джинси без примірки: 3 лайфхаки, які підірвали TikTok

12:21

Чим небезпечний лавровий лист: 8 випадків, коли варто відмовитися від популярних прянощів

11:57

"Варварство Путіна не повинно бути винагороджено": Сунак закликав Захід до рішучої підтримки ЗСУВідео

11:54

Винищувачі F-16 для України: Британія починає навчання пілотів ЗСУ

11:44

РФ хвилюється через безсилля своєї ППО перехоплювати безпілотники – розвідка БританіїВідео

11:37

Імовірність отруєння Лукашенка: білоруський опозиціонер пояснив план КремляВідео

11:27

"Подарунок для Путіна": чехи зібрали $ 2,3 млн та купили ЗСУ установку RM-70 і 365 снарядів

10:51

"У Мінську зустрічав людей-копій Лукашенка": політик розповів, чи є у диктатора двійникВідео

10:21

Британія надасть Україні сотні ЗРК і безпілотників з дальністю понад 200 кмВідео

10:15

Вибори 2023: жоден із кандидатів в президенти Туреччини не набирає 50%Відео

10:11

Суперголоволомка на уважність: потрібно знайти дитину на самокаті серед натовпу

Реклама
09:58

Росія зібрала 152 тис. військ у Запорізькій та Херсонській областях і готується до "оборони" - ГУРВідео

09:46

Вибухи прогриміли в окупованих Луганську та Токмаку: подробиці потужної "бавовни"Відео

09:45

У чому секрет смачного шашлику: неймовірний фокус гарантує приголомшливий фурор

09:19

Після Парижа Зеленський відправився в Лондон на зустріч із Сунаком

09:16

Бійці ЗСУ в Бахмуті добилися часткових успіхів, йде оборонна операція - СирськийВідео

09:05

Розберуться з головоломкою лише пильні генії: потрібно знайти пінгвіна в брудній кімнаті

09:00

Пригожин пропонував Україні здати позиції військ РФ - The Washington Post

09:00

У Лукашенка можуть відібрати владу, Росія буде готова воювати з Білоруссю - СанніковЕксклюзив

08:57

Росія змінила тактику ракетних атак на Україну: ISW розкрив плани окупантів

08:30

"Істерика напружена": у ЗСУ заявили, що РФ у Брянській області втратила і третій вертолітВідео

08:17

Чи розвернуться російські танки на Москву?Погляд

08:15

ЗСУ зайняли нові позиції під Бахмутом, окупанти втратили понад кілометр позицій - DeepStateВідео

07:44

Настоянка творить чудеса: як правильно підгодовувати рослини нашатирним спиртомВідео

07:23

The Washington Post видалила з інтерв'ю Зеленського фрагмент про нібито контакти Буданова і Пригожина

06:33

Франція найближчими тижнями передасть Україні десятки бронемашин і легких танків AMX-10RC

06:05

Пригожин хоче втекти з РосіїПогляд

05:29

Біля Вугледара загинув боєць 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців Владислав Гречкосій

04:30

"А хто, як не я?": вчителька з Сумщини стала на захист України після втрати обох синів

04:00

Дивовижний тест на уважність: потрібно за 20 секунд знайти меч і скіпетр на картинці

03:20

Розлітається гарячої з тарілок: найсмачніша в світі картопля по-селянськи - швидкий рецептВідео

Реклама
01:30

"Користі, як з козла молока": Кондратюк розповів, що думає про втікача Влада ЯмуВідео

00:51

Що робили 15 травня, щоб гроші залучити: прикмети і що не можна робитиВідео

00:16

Українська топ-модель несподівано показала вагітний животик: "Ми благословенні"

14 травня, неділя
23:32

"РФ геополітично вже програла війну": Росія увійшла до підпорядкування Китаю – Макрон

23:25

Дуже рідкісний випадок: в монастирі вдалося зловити примару на камеру

22:48

Зеленський прибув до Парижа: про що говоритиме з Макроном

22:24

"Це не коронавірус": у Держдумі РФ розкрили деталі про хворобу Лукашенка

22:20

Дочка Джонні Деппа розкрила подробиці роману з новою обраницею і показала пристрасний поцілунок

21:59

Відомий російський актор раптово звернувся до свого сина українською мовою

21:27

"Путін має просити пощади": Зеленський жорстко осадив диктатора РФВідео

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Персони
Марк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новини
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Війна з Росією
Битва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація Криму
Гороскоп
Гороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіакуГороскоп на завтраГороскоп таро
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
Мода та краса
Гарний манікюрМода 2023Модні помилкиЖіночі стрижкиФарбування волосся
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Синоптик
Прогноз погодиПогода веснаМагнітна буряПогода на вихідні
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти