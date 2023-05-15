Білорусь могла б допомогти моментально завершити війну в Україні – Санніков

Росія буде готова воювати проти РБ так само, як проти українців. Але у білорусів зараз є шанс уникнути цього і моментально завершити війну РФ проти України.

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Ситуація у Білорусі залежить від України, водночас РБ може зупинити війну/ 14 ОМБр Романа Великого, скрін, ua.depositphotos.com

Безпека Європи зараз в руках України, тому Захід повинен продовжити надавати українцям військову допомогу. Так само від України зараз залежить і ситуація у Білорусі. Але водночас білоруси могли б зробити так, щоб нинішня війна проти українців завершилася, якби самі вступили у бойові дії проти країни-агресорки Росії.

Якщо Білорусь не зробить цього, то рано чи пізно Росія розпочне війну і проти неї. Таку думку висловив білоруський політичний і громадський діяч, координатор громадянської кампанії "Європейська Білорусь" Андрій Санніков в інтерв'ю Главреду.

"Я б хотів, щоб усі силовики, незважаючи на свої злочини, згадали, що присягали державі. Незважаючи на те, що Лукашенко намагається переконувати в тому, що вони присягають особисто йому. Згадали, що йде окупація цієї держави (Білорусі – ред.) Росією. РФ поки ще не воює з Білоруссю, але буде готова воювати так само, як з Україною. Тому треба просто забезпечити деокупацію Білорусі. Бажана участь на боці України у війні з Росією – тоді ця війна моментально закінчиться", – зазначає Санніков.

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Хто такий Андрій Санніков Андрій Олегович Санніков (Біл. Андрей Алегавіч Саннікаў; 8 березня 1954, Мінськ) – білоруський політичний і громадський діяч, координатор громадянської кампанії "Європейська Білорусь", кандидат у президенти Республіки Білорусь у 2010 році, пише Вікіпедія.

За його словами, усі білоруси могли б піднятися проти Росії, якби першими це зробили білоруські силовики і покликали б усіх стати на захист РБ від росіян.

"Уявіть собі, що силовики, які кажуть, мовляв, сьогодні найнебезпечніший момент для нашої держави, її незалежності, тому закликають усіх стати на захист Вітчизни. Забути про диктатуру, провести вибори в який-небудь перехідний орган і випустити всіх політв'язнів. Тоді весь народ підніметься проти Росії. І це я хотів би бачити", – сказав білоруський політичний і громадський діяч.

Зараз самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко віддав РБ повністю у владу російського диктатора Володимира Путіна – територіально і у військовому відношенні. Білоруський диктатор дозволяє росіянам активно втрутитися в усі ці процеси і намагатися ставити своїх людей.

Санніков наголошує, що ситуація у Білорусі залежить від України. Також від українців зараз залежить безпека у всій Європі, тому Захід повинен продовжувати надавати допомогу Україні для захисту від країни-агресорки РФ. Він зазначив, що зараз ця допомога з невідомих причин чомусь загальмувалася.

"Санкції загальмувалися, знову виникла напружена ситуація, хоча вже всім очевидно, що Путін не заспокоїться. Якщо навіть припустити якийсь перепочинок, то до наступного удару у них є більше можливостей для накопичення сил просто за рахунок більшої кількості населення. Тобто вони можуть мобілізувати більше людей і влаштувати ще одну м'ясорубку в Європі", – зазначив білоруський політичний і громадський діяч.

За словами Саннікова, зараз і Білорусь залежить від України, і Україна частково залежить від рішень, які приймуть білоруси. Адже вони могли б допомогти зупинити війну.

"Тому і ситуація в Білорусі, з одного боку, залежить від України. З іншого боку, відхід Лукашенка і зміна політичної системи в Білорусі в бік демократизації дозволять закінчити цю війну і убезпечити Україну і Європу. Тому що, якщо подивитися на карту, тільки цей "балкон" білоруської території дозволяє виношувати і здійснювати плани агресії щодо Європи", – підсумував Санніков.

Дивіться відеоінтерв'ю Саннікова Главреду, у якому він розповів про те, чи вигідно Кремлю усувати Лукашенка, чи має білоруський диктатор двійників, і що буде з Білоруссю у разі відходу Лукашенка від влади:

Що відомо про хворобу Лукашенка

Нагадаємо, ЗМІ звернули увагу, що з Лукашенком щось не так, ще під час його візиту до Москви на парад, який країна-агресорка РФ організувала до 9 травня. Тоді Лукашенко не зміг пройти по площі з Путіним та іншими керівниками країн на покладання квітів. Натомість самопроголошеного президента Білорусі, на руках якого були помітні бинти, везли на електромобілі. Потім він швидко повернувся до Мінська.

Британське видання The Mirror після цього писало, що білоруського диктатора Олександра Лукашенка могли отруїти – в той момент, коли він перебував у столиці країни-агресора РФ, Москві, і з'явився на публіці разом з російським диктатором Володимиром Путіним.

Пізніше проект ВЧК-ОГПУ в Telegram з посиланням на інформоване джерело повідомляв, що Лукашенко, ймовірно, серйозно хворий, у нього можуть бути проблеми з ендокринною системою та кардіологічні захворювання.

У білоруських ЗМІ із посиланням на слова співрозмовника, близького до служби протоколу Лукашенка, повідомили, що самопроголошений президент Білорусі міг підхопити вірус. При цьому у виданні зазначають, що разом із Лукашенком хвороба підкосила також кількох осіб з його оточення.

Водночас у Держдумі країни-агресорки Росії підтвердили хворобу Лукашенка, проте намагаються переконати, нібито "нічого смертельного у цьому немає". Заступник голови комітету Держдуми РФ у справах СНД Костянтин Затулін зазначив, нібито "це не ковід", а Лукашенку "просто потрібен відпочинок".

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