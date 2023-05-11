Лукашенка 9 травня могли отруїти в Москві - The Mirror

Як припускають британські журналісти, білоруський диктатор Олександр Лукашенко міг бути отруєний 9 травня під час свого перебування в Москві.

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Олександр Лукашенко / колаж Главред, фото УНІАН і скріншот з відео

Білоруського диктатора Олександра Лукашенка могли отруїти - в той момент, коли він перебував у столиці країни-агресора РФ, Москві, і з'явився на публіці разом з російським диктатором Володимиром Путіним. Про це повідомляє британське видання The Mirror.

Білоруський політолог Дмитро Болкунець в розмові з журналістами припустив, що, можливо, Лукашенко був отруєний, оскільки він не міг пройти і трьохсот кроків під час прогулянки разом з Путіним по центру Москви. Більш того, коли він сидів на трибуні під час виступу російського диктатора, то на правій руці білоруського диктатора була помітна пов'язка.

Телевізійниками також вдалося зняти Лукашенка, який просив Путіна, а потім і якогось співробітника російських спецслужб допомогти йому дістатися до Могили невідомого солдата в Олександрівському саду Кремля.

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Потім Лукашенко насилу шкандибав поруч з 70-річним російським диктатором, який зовні виглядав цілком здоровим. І, судячи з усього, білоруському диктатору було важко нахилитися разом з іншими лідерами і покласти квіти.

Дивіться відео Главреда про стан здоров'я Лукашенка:

Як пройшов парад на 9 травня в Москві

Нагадаємо, диктатор РФ Володимир Путін на параді 9 травня на Красній площі в Москві виступив зі своєю звичною пропагандистською програмою – звинуватив у всіх бідах Україну, західний світ і розмріявся про, мовляв, "перемоги" російських окупантів. Тим часом низка подій, які відбувалися під час заходу, виглядали дивно - то Шойгу хитався в машині, то був помічений охоронець Путіна, який ніс валізку за диктатором.

Тим часом у Мережі саркастично показали, яким має бути парад у Москві на 9 травня. Користувачі висміяли "побєдобєсіє" в Росії і запропонували свою версію того, як повинен відбуватися парад. Мережа вибухнула мемами.

Радник керівника ОП Михайло Подоляк прокоментував проведення "параду Перемоги" в Москві 9 травня - наступного ранку після влаштованого окупантами РФ ракетного обстрілу України. Він підкреслив, що Путін разом з деякими главами колишніх радянських республік є "співучасником і спостерігачем на трибунах лицемірства". Представник ОП нагадав про те, що раніше РФ вдарила по мирних жителях України 25 крилатими ракетами.

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