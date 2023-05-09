Терміново відправився додому в супроводі 'швидких': Лукашенко стало погано на параді в Москві

Олександр Лукашенко не залишився на "банкеті" диктатора Путіна та інших лідерів.

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Олександр Лукашенко 9 травня / Колаж Главред, фото скріншот

Сьогодні, 9 травня, Олександр Лукашенко прибув до диктатора Володимира Путіна на "Парад Перемоги".

РосЗМІ звернули увагу на стан здоров'я Лукашенка. Лукашенко не зміг пройти по площі з Володимиром Путіним та іншими керівниками країн на покладання квітів, і його везли на електромобілі (на руці були помітні бинти), а після швидко повернувся до Мінська.

Російські пропагандисти спеціально підкреслювали стан Лукашенка, публікували відеоролики про це.

відео дня

Крім того, повідомляється що після цього Лукашенко покинув Москву, а до аеропорту його супроводжувала карета швидкої допомоги.

Також Лукашенко не залишився на "банкеті" Путіна та інших лідерів.

Як уточнюв Білоруський розслідувальний центр, Лукашенко приїхав на парад вдруге за всю історію – до цього він був присутній на ньому тільки в 2020 році.

В інші роки Лукашенко відмовлявся від запрошень, пояснюючи це неможливістю.

Олександр Лукашенко / скріншот

Як пройшов парад на 9 травня в Москві

Нагадаємо, диктатор РФ Володимир Путін на параді 9 травня на Красній площі в Москві виступив зі своєю звичною пропагандистською програмою – звинуватив у всіх бідах Україну, західний світ і розмріявся про, мовляв, "перемоги" російських окупантів. Тим часом низка подій, які відбувалися під час заходу, виглядали дивно - то Шойгу хитався в машині, то був помічений охоронець Путіна, який ніс валізку за диктатором.

Тим часом у Мережі саркастично показали, яким має бути парад у Москві на 9 травня. Користувачі висміяли "побєдобєсіє" в Росії і запропонували свою версію того, як повинен відбуватися парад. Мережа вибухнула мемами.

Радник глави ОП Михайло Подоляк прокоментував проведення "параду Перемоги" в Москві 9 травня - наступного ранку після влаштованого окупантами РФ ракетного обстрілу України. Він підкреслив, що Путін разом з деякими главами колишніх радянських республік є "співучасником і спостерігачем на трибунах лицемірства". Представник ОП нагадав про те, що раніше РФ вдарила по мирних жителях України 25 крилатими ракетами.

Дивіться відео про те, чому для Путіна сьогодні був "останній парад":

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