Лукашенка збила з ніг небезпечна хвороба, "злягло" і його оточення – ЗМІ

Хвороба підкосила не лише Лукашенка, а і його оточення, зазначають білоруські ЗМІ/ колаж: Главред, фото: сайт Кремля, скрін

Після того, як самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко 9 травня поспіхом покинув парад у Москві і втік з РФ, посилаючись на стан здоров’я, про його хворобу з’явилося багато чуток. У білоруських ЗМІ припускають, що він міг підхопити вірус.

Про це повідомляє видання "Наша Ніва", посилаючись на власні джерела. При цьому у виданні зазначають, що разом із Лукашенком хвороба підкосила також кількох осіб з його оточення.

"Ще кілька людей з оточення захворіли і впали з ніг. Наскільки я розумію, це щось вірусне", – розповів співрозмовник, близький до служби протоколу Лукашенка.

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Журналісти також звернули увагу на те, що під час вручення нагород представникам репресивного апарату 5 травня уже було чути, що самопроголошений білоруський президент захрип, що може вказувати на правдоподібність версії про вірусне захворювання.

У той же час у білоруському виданні процитували слова свого співрозмовника, що у разі, якщо це грип, за відсутності нормального лікування у Лукашенка можуть виникнути ускладнення.

Що відомо про хворобу Лукашенка

Нагадаємо, ЗМІ звернули увагу, що з Лукашенком щось не так, ще під час його візиту до Москви на парад, який країна-агресорка РФ організувала до 9 травня. Тоді Лукашенко не зміг пройти по площі з Путіним та іншими керівниками країн на покладання квітів. Натомість самопроголошеного президента Білорусі, на руках якого були помітні бинти, везли на електромобілі. Потім він швидко повернувся до Мінська.

Британське видання The Mirror після цього писало, що білоруського диктатора Олександра Лукашенка могли отруїти – в той момент, коли він перебував у столиці країни-агресора РФ, Москві, і з'явився на публіці разом з російським диктатором Володимиром Путіним.

Пізніше проект ВЧК-ОГПУ в Telegram з посиланням на інформоване джерело повідомляв, що Лукашенко, ймовірно, серйозно хворий, у нього можуть бути проблеми з ендокринною системою та кардіологічні захворювання.

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