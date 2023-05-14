Лікують професори з Москви: в організмі Лукашенка стався серйозний збій - ЗМІ

У білоруського диктатора Олександра Лукашенка був якийсь серйозний збій в організмі.

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У Лукашенка - серйозні проблеми зі здоров'ям / Колаж: Главред, фото: t.me/vchkogpu

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко ймовірно хворий, у нього проблеми з ендокринною системою та кардіологічні захворювання. Про це повідомляє проект ВЧК-ОГПУ в Telegram з посиланням на інформоване джерело.

За даними каналу, останнім часом до Мінська для лікування Лукашенка неодноразово вилітали "професори" з Москви, зокрема з Центру ім. Бакулева.

"Судячи з "набору лікарів" у Лукашенка був якийсь збій, який викликав дуже серйозні захворювання ендокринної системи і кардіологічні захворювання. Чим був викликаний збій - невідомо", - йдеться в повідомленні.

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Лукашенко хворий - що відомо

9 травня на Красній площі в Москві пройшов парад до Дня Перемоги.

Лукашенку стало зле та його відвезли на електромобілі, а після білоруський диктатор швидко повернувся до Мінська.

Радник лідера білоруської опозиції Світлани Тихановської Франак Вячорка розповів, що здоров'я білоруського диктатора Олександра Лукашенка погане вже не перший рік. При цьому, чим саме він хворіє, невідомо. Будь-яка зміна в його здоров'ї - це державна таємниця.

Британське видання The Mirror писало, що Лукашенка могли отруїти, коли він перебував у столиці країни-агресора РФ і з'явився на публіці разом з російським диктатором Володимиром Путіним.

Telegram-канал Генерал СВР писав, що російський диктатор Володимир Путін на параді 9 травня в Москві зрозумів, що Олександр Лукашенко дійсно хворий, і тепер президент РФ побоюється того, що Білорусь вийде з-під впливу РФ у разі смерті свого самопроголошеного президента. Щоб виключити цей варіант, в Кремлі нібито знову розглядають сценарій поглинання Білорусі.

Дивіться відео Главреда про стан здоров'я Лукашенка:

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