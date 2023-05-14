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"Це не коронавірус": у Держдумі РФ розкрили деталі про хворобу Лукашенка

Альона Вороніна
14 травня 2023, 22:24 оновлено 14 травня, 22:59
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У країні-агресорці намагаються переконати, нібито "немає нічого страшного", і Лукашенку "просто потрібен відпочинок".
Александр Лукашенко
У Держдумі РФ розповіли про хворобу Лукашенка/ скрін

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко справді хворий, проте "нічого смертельного у цьому немає". Так прокоментували загадкову хворобу білоруського диктатора у Держдумі країни-агресорки Росії.

Відповідну заяву зробив заступник голови комітету Держдуми у справах СНД Костянтин Затулін, якого процитували російські пропагандистські ЗМІ. Він підтвердив, що Лукашенко справді захворів.

У той же час Затулін поспішив зазначити, нібито у цій хворобі "немає нічого страшного", і Лукашенку "просто потрібен відпочинок".

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Яка ж точно хвороба підкосила самопроголошеного білоруського президента, представник російської Держдуми не сказав.

"Там нічого такого надприродного немає, це не ковід. Просто людина захворіла. Незважаючи на те, що людина захворіла, вважав своїм обов'язком приїхати до Москви, а потім увечері того ж дня проводив заходи в Мінську. Напевно, потребує певного відпочинку – ось і все", – сказав політик країни-агресорки РФ.

Що відомо про хворобу Лукашенка

Нагадаємо, ЗМІ звернули увагу, що з Лукашенком щось не так, ще під час його візиту до Москви на парад, який країна-агресорка РФ організувала до 9 травня. Тоді Лукашенко не зміг пройти по площі з Путіним та іншими керівниками країн на покладання квітів. Натомість самопроголошеного президента Білорусі, на руках якого були помітні бинти, везли на електромобілі. Потім він швидко повернувся до Мінська.

Британське видання The Mirror після цього писало, що білоруського диктатора Олександра Лукашенка могли отруїти – в той момент, коли він перебував у столиці країни-агресора РФ, Москві, і з'явився на публіці разом з російським диктатором Володимиром Путіним.

Пізніше проект ВЧК-ОГПУ в Telegram з посиланням на інформоване джерело повідомляв, що Лукашенко, ймовірно, серйозно хворий, у нього можуть бути проблеми з ендокринною системою та кардіологічні захворювання.

У білоруських ЗМІ із посиланням на слова співрозмовника, близького до служби протоколу Лукашенка, повідомили, що самопроголошений президент Білорусі міг підхопити вірус. При цьому у виданні зазначають, що разом із Лукашенком хвороба підкосила також кількох осіб з його оточення.

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