УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Білорусь та РФ проводять спільні навчання: у ДПСУ прокоментували загрозу нового наступу

Руслана Заклінська
28 травня 2024, 16:25
91
Україні відомо про навчання, що проводяться у Білорусі, українські спецслужби стежать за розвитком ситуації, заявив Андрій Демченко. ​
Білорусь та РФ проводять спільні навчання: у ДПСУ прокоментували загрозу нового наступу
Росія може розширити зону бойових дій на Сумщину / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Міноборони РФ

Білорусь розпочала спільні навчання авіації та протиповітряної оборони з Росією. Українські розвідники стежать за діями військових обох країн, щоб оцінити рівень загрози для України. Про це розповів речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в ефірі телемарафону.

"За останній час на кордоні з Білоруссю будь-які дії щодо України з цієї території не фіксувалися, у РФ немає там підрозділів сухопутної складової, які б могли на цей час нести загрозу нашій країні", - заявив він.

Демченко зауважив, що Україні відомо про навчання, що проводяться у сусідній республіці. Підрозділи розвідки Міністерства оборони та Державної прикордонної служби уважно спостерігають за розвитком подій, "щоб розуміти наскільки вони можуть нести загрозу Україні"

відео дня

"Але зараз якоїсь зміни ситуації ми не спостерігаємо", - додав речник ДПСУ.

Можливий наступ РФ на Сумщину

Демченко зазначив, що кордон з Росією залишається складним напрямком і несе загрозу. В Харківській області ситуація залишається напруженою в районах пунктів пропуску "Липці" та "Вовчанськ". За його словами, там тривають заходи з недопущення просування ворога вглиб території України. На інших ділянках цього регіону наразі стабільна ситуація.

"Але ми маємо бути готові до будь-якого розвитку ситуації, в тому числі у напрямку Сумської області. Бо ті сили й засоби, які ворог тримає навпроти нашої території, можуть свідчити про те, що в будь-який момент ворог може намагатися розширити зони де ведуться бойові дії", - додав Демченко.

Речник ДПСУ наголосив, що Росія може розширити зону бойових дій з метою розосередження сил та засобів України.

"Фактично ворог намагатиметься сковувати Сили оборони нашої країни", - пояснив Демченко.

Наступ Росії 2024 - бої на Харківщині

Вранці 10 травня російські окупанти пішли на прорив кордону в Харківській області з боку Курської, Бєлгородської та Брянської областей. Почалася негайна евакуація цивільного населення. Напередодні на тій ділянці фронту фіксували угруповання ЗС РФ у 50 тисяч особового складу.

За підсумками боїв у Харківській області російські окупанти станом на 12 травня окупували шість сіл у прикордонній зоні - Стрілече, Пильне, Красне, Борисівку, Огірцеве і Плетенівку. Практично всі вони були в "сірій зоні". Без введення резервів на цю ділянку фронту ситуація загрожує стати критичною, вважають аналітики.

На тлі наступу російських військ на північ Харківської області змінилося керівництво ОТУВ "Харків". Новим командувачем став Михайло Драпатій, який прийшов на зміну Юрію Галушкіну.

Російські окупанти просунулися не більше ніж на 8 кілометрів від кордону в північній частині Харківської області й мають намір створити "буферну зону", а не просуватися вглиб Харківщини, свідчить звіт аналітиків Інституту вивчення війни за 15 травня.

У Харківській області ситуація на фронті наближається до критичної, а російські окупанти можуть атакувати в напрямку Сум. Про це заявив 14 травня начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов. За його словами, атаки росіян у Харківській області триватимуть ще три-чотири дні, після чого війська РФ, як очікується, "зроблять рішучий наступ у напрямку Сум".

Війна в Україні - останні новини з фронту

Нагадаємо, ЗСУ нещодавно незначно просунулися на північ від Харкова в напрямку Липців, відвоювавши частину території. Російські пропагандисти стверджують, що окупанти просунулися на 500 метрів на північ від Липців, але Інститут вивчення війни не підтвердив ці заяви. Ворог продовжує атаки поблизу Липців і Тернового, а також на північний схід від Харкова в районі Вовчанська.

Також окупанти планують наступ на Торецьк і Нью-Йорк на Донеччині, поблизу тимчасово окупованої Горлівки. Позиції українських захисників там залишалися незмінними з 2015 року, але після наступу на Очеретине цей напрямок опинився під загрозою.

Як повідомляв Главред, росіяни формують стратегічні резерви - дві армії для наступу на Україну, повідомив військовий експерт Ігор Романенко. Вони збирають 14 дивізій і 16 бригад, що є значною силою. Можливі напрямки наступу - Харків, Суми або навіть Київ, хоча для атаки на столицю ворогу потрібно більше сил.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Росії Білорусь ДПСУ військові навчання війна Росії та України
Реклама

Головне за день

Втрати РФ катастрофічні: в ЗСУ розповіли про вуличні бої у Вовчанську

Втрати РФ катастрофічні: в ЗСУ розповіли про вуличні бої у Вовчанську

16:54 Україна
Білорусь та РФ проводять спільні навчання: у ДПСУ прокоментували загрозу нового наступу

Білорусь та РФ проводять спільні навчання: у ДПСУ прокоментували загрозу нового наступу

16:25 Україна
Росіяни змінили ціль наступу на Півдні: що відомо про ситуацію в Роботиному

Росіяни змінили ціль наступу на Півдні: що відомо про ситуацію в Роботиному

16:02 Україна
Всі головні новини
Реклама

Популярне

Магнітна буря раптово посилилася: скільки ще днів вируватиме шторм 13556

Магнітна буря раптово посилилася: скільки ще днів вируватиме шторм

За місяць відбудеться переворот на фронті : полковник - про контрнаступ ЗСУ 5829

"За місяць відбудеться переворот на фронті": полковник - про контрнаступ ЗСУ

Зраджував довгий час: у Росії розпалася найміцніша сімейна пара 4316

Зраджував довгий час: у Росії розпалася найміцніша сімейна пара

Україну заливатиме : у яких регіонах влуплять грозові дощі 3520

Україну "заливатиме": у яких регіонах влуплять грозові дощі

Останні новини

16:54

Втрати РФ катастрофічні: в ЗСУ розповіли про вуличні бої у Вовчанську

16:50

"Вбивала всіх": у терористичній Росії Пугачову звинуватили у вбивствах

16:42

ЗСУ розширили плацдарм під Кринками: експерт розповів деталі

16:38

На Оксану Білозір було скоєно замах - співачка розкрила деталі

16:37

"Початок завершення війни": Стефанішина розповіла про план відновлення миру

Зміна кордонів у Балтії - перший крок, далі РФ візьметься за Арктику - КлименкоЗміна кордонів у Балтії - перший крок, далі РФ візьметься за Арктику - Клименко
16:36

У який колір краще фарбувати сиве волосся: прості засоби вирішать "срібну" проблемуВідео

16:25

Білорусь та РФ проводять спільні навчання: у ДПСУ прокоментували загрозу нового наступу

16:02

Росіяни змінили ціль наступу на Півдні: що відомо про ситуацію в Роботиному

15:47

Щоб смачна і не отруїтися: як правильно вибрати черешню

Реклама
15:42

Потап на борту літака російською зізнався в коханні Україні

15:35

Чи зможуть окупанти піти на Київ: генерал розповів про підготовку наступу РФ

15:17

"Збирають збіговисько": Зеленський жорстко розкритикував російський Саміт миру

15:15

Каву "варять" чи "заварюють": як правильно казатиВідео

15:15

Учасники популярного російського гурту змінили громадянство

14:57

Неочікуване затишшя: в ЗСУ назвали причини зменшення атак ворога по Одесі

14:43

Передача Україні винищувачів Gripen: у Швеції пояснили причину затримки

14:20

"Коли ти вийдеш заміж?": на Каннському кіноринку презентували українську комедію новости компании

14:19

Як очистити п'яти від огрубілої шкіри - французький трюк працює на всі 100%

14:06

Вдарить спека з грозами: синоптик сказала, яким буде початок червня

13:51

Церковне свято 29 травня: що категорично заборонено робити на мучениці Феодосії

Реклама
13:50

"Щоб війна не йшла десятиріччя": Зеленський назвав два варіанти перемоги України

13:48

"Путін аплодуватиме": Зеленський про ймовірну відсутність Байдена на Саміті

13:31

30 літаків F-16 і 977 млн євро допомоги: Україна і Бельгія уклали угоду про гарантії безпеки

13:19

РФ не обмежиться Балтикою: де ще Кремль хоче змінити кордони – експерт

13:14

Тоня Матвієнко зізналася, де перебувають та що роблять її брати під час війни

12:58

Дискусії зайві: міністерка Нідерландів сказала, чи зможе Україна бити по РФ

12:39

Генії серед нас: 5 знаків зодіаку з найвищим IQ

12:35

Потрапив у великі неприємності: мовчун Ігор Ніколаєв по вуха в боргах

12:24

Помер легендарний український актор Богдан Козак

12:02

Зраджував довгий час: у Росії розпалася найміцніша сімейна пара

12:01

Військові просять виключити нардепів Порошенка з комісії по фортифікаціях: "Ви за попередні не відсиділи"

11:57

Сьогодні Україну накриє пилова буря: чи є загроза для населення

11:50

Допоможе заснути за 3 хвилини: експерт показала хитрий трюк

11:50

Терміни оновлення даних в ТЦК можуть змінитись: у Раді з'явилася нова пропозиція

11:37

"Не повинні виключати": у Польщі заговорили про відправлення військ в Україну

11:29

"Я не хочу поливати медом": Лілія Ребрик зізналася, які зараз у неї стосунки з чоловіком

11:00

Терор набирає обертів: РФ хоче виробляти 6 тисяч "Шахедів" щорічно - WSJ

10:55

Бельгія поставить Україні 30 винищувачів F-16: коли чекати на перші літаки

10:34

Загинув в "Епіцентрі": знайшли батька 8-річного хлопчика з Харкова, чиє фото облетіло ЗМІФото

10:30

Росія готує наступ на сході: у ЗСУ назвали два небезпечні напрямкиВідео

Реклама
10:26

Китайський гороскоп на завтра 29 травня: Драконам - неймовірний день, Собакам - плітки

10:17

"На аеродром прилетіли в гості ATACMS": у Луганську пролунали потужні вибухи

09:59

"Нас просто кинули": жителі Донбасу вже не раді РФВідеоблоги

09:41

Путініст Кіркоров показав прогулянку з Пугачовою за руку - що сталося

09:41

Що буде, якщо видалити застосунок "Резерв+": відповідь ТЦК

09:37

ЗСУ просунулися на півночі Харківщини, РФ атакує біля Куп'янська – ISW

09:24

Гороскоп на завтра 29 травня: Скорпіонам - сюрпризи, Ракам - конфлікт на роботі

08:59

Експерт сказав, коли Україна отримає додаткові далекобійні ракетиВідео

08:58

Оцет не потрібен: експерт із сантехніки назвав найкращий спосіб прочищення засмічення

08:43

"Давно не носить обручку": Арсен Мірзоян розповів про шлюб із Тонею Матвієнко

^
Мобілізація в Україні
Як тепер потрібно проходити ВЛКНа одну довідку менше: що треба знати під час оновлення даних в ТЦКМіноборони запустило додаток "Резерв+" для військовозобов'язаних: як він працює
Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Сад та город
Що вигідно вирощувати на городі в УкраїніЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Війна з Росією
Бої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад Росії
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження дочкиЗ днем народження, кум
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти