Білорусь та РФ проводять спільні навчання: у ДПСУ прокоментували загрозу нового наступу

Україні відомо про навчання, що проводяться у Білорусі, українські спецслужби стежать за розвитком ситуації, заявив Андрій Демченко. ​

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Росія може розширити зону бойових дій на Сумщину / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Міноборони РФ

Білорусь розпочала спільні навчання авіації та протиповітряної оборони з Росією. Українські розвідники стежать за діями військових обох країн, щоб оцінити рівень загрози для України. Про це розповів речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в ефірі телемарафону.

"За останній час на кордоні з Білоруссю будь-які дії щодо України з цієї території не фіксувалися, у РФ немає там підрозділів сухопутної складової, які б могли на цей час нести загрозу нашій країні", - заявив він.

Демченко зауважив, що Україні відомо про навчання, що проводяться у сусідній республіці. Підрозділи розвідки Міністерства оборони та Державної прикордонної служби уважно спостерігають за розвитком подій, "щоб розуміти наскільки вони можуть нести загрозу Україні"

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"Але зараз якоїсь зміни ситуації ми не спостерігаємо", - додав речник ДПСУ.

Можливий наступ РФ на Сумщину

Демченко зазначив, що кордон з Росією залишається складним напрямком і несе загрозу. В Харківській області ситуація залишається напруженою в районах пунктів пропуску "Липці" та "Вовчанськ". За його словами, там тривають заходи з недопущення просування ворога вглиб території України. На інших ділянках цього регіону наразі стабільна ситуація.

"Але ми маємо бути готові до будь-якого розвитку ситуації, в тому числі у напрямку Сумської області. Бо ті сили й засоби, які ворог тримає навпроти нашої території, можуть свідчити про те, що в будь-який момент ворог може намагатися розширити зони де ведуться бойові дії", - додав Демченко.

Речник ДПСУ наголосив, що Росія може розширити зону бойових дій з метою розосередження сил та засобів України.

"Фактично ворог намагатиметься сковувати Сили оборони нашої країни", - пояснив Демченко.

Війна в Україні - останні новини з фронту

Нагадаємо, ЗСУ нещодавно незначно просунулися на північ від Харкова в напрямку Липців, відвоювавши частину території. Російські пропагандисти стверджують, що окупанти просунулися на 500 метрів на північ від Липців, але Інститут вивчення війни не підтвердив ці заяви. Ворог продовжує атаки поблизу Липців і Тернового, а також на північний схід від Харкова в районі Вовчанська.

Також окупанти планують наступ на Торецьк і Нью-Йорк на Донеччині, поблизу тимчасово окупованої Горлівки. Позиції українських захисників там залишалися незмінними з 2015 року, але після наступу на Очеретине цей напрямок опинився під загрозою.

Як повідомляв Главред, росіяни формують стратегічні резерви - дві армії для наступу на Україну, повідомив військовий експерт Ігор Романенко. Вони збирають 14 дивізій і 16 бригад, що є значною силою. Можливі напрямки наступу - Харків, Суми або навіть Київ, хоча для атаки на столицю ворогу потрібно більше сил.

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