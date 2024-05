ЗСУ просунулися на півночі Харківщини, РФ атакує біля Куп'янська – ISW

Сили оборони України нещодавно незначно просунулися на північ від Харкова в напрямку Липців.

Геолокаційні кадри показують, що українські сили нещодавно відвоювали частину території в полях на північ від цього населеного пункту, йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Незважаючи на те, що, за словами російських військових пропагандистів, окупанти нібито просунулися на північ від Липців на глибину до 500 метрів, в ISW не знайшли підтвердження цієї заяви.

Своєю чергою ворог продовжує атакувати поблизу Липців і Тернового, на міжнародному кордоні між Липцями та Вовчанськом. Російські війська продовжили атаки на північний схід від Харкова в районі Вовчанська, але підтверджених змін на лінії фронту не було.

Зі свого боку українські війська зберігають присутність на Вовчанському агрегатному заводі в центрі Вовчанська на північному березі річки Вовча, додали в ISW.

Раніше Володимир Зеленський назвав гарячі точки на Харківщині. На полі бою все вирішують сміливість і стійкість українських бійців, які відбивають атаки російських окупантів, сказав президент Володимир Зеленський.

Нагадаємо, наступ військ РФ на півночі Харківської області провалюється, вважають у розвідці Міноборони Великої Британії. Як вважають аналітики, ворог не зміг створити "буферну зону" і навряд чи здатний досягти серйозних проривів найближчими днями.

Як повідомлялося раніше, бійці ЗСУ готові знищувати установки, якими війська Росії б'ють по Харкову, вважає командир батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів "Ахіллес" 92-ї ОШБр Юрій Федоренко. Для цього потрібно, щоб Сполучені Штати та інші країни-партнери зняли своє табу на удари іноземною зброєю по території РФ.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.