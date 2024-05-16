Спільні ядерні навчання Білорусі і Росії: генерал-розвідник пояснив цілі Путіна

Генерал-розвідник зазначив, що російський диктатор Володимир путін змушує Олександра Лукашенка готуватись до майбутньої війни проти країн-членів НАТО.

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Маломуж назвав цілі проведення спільних ядерних навчань РФ і Білорусії / Колаж Главред, фото: УНІАН

Білорусь прийняла рішення про проведення синхронно з Росією навчань із задіянням носіїв тактичної ядерної зброї. Таким чином російський диктатор Володимир Путін намагається продемонструвати, що він не один та, що у Росії також є союзники, зокрема Білорусь, якій Кремль передав тактичну ядерну зброю. Про це в інтерв'ю Главреду розповів колишній голова Служби зовнішньої розвідки України, генерал армії України Микола Маломуж.

За його словами, активна роль Білорусі у проведення ядерних навчань може свідчити про те, що агресія Росії можлива не лише проти України, а й проти Європи та країн-членів НАТО, з якими межує Білорусь.

"Путін змушує Лукашенка взяти участь у формуванні нібито оборони від країн НАТО, а насправді підготовці до агресії. Усе перевернуто догори дриґом, і видається так, ніби Росія з Білоруссю готуються використовувати тактичну ядерну зброю для власного захисту", - вказує експерт. відео дня

Маломуж зазначає, що Лукашенко демонструє готовність брати участь у навчаннях, проте наголошує, що ядерні заряди використовуватись не будуть і ці навчання не є агресією проти когось.

"Тобто, з одного боку, він не може проігнорувати завдання Путіна, а з іншого - йому потрібно чітко окреслити, що в нього немає агресивних намірів, що він не буде запускати ядерні заряди навіть на навчаннях. Лукашенко займає таку неоднозначну позицію для того, щоб у разі перемоги України мати можливість сказати, що він стримував Росію у використанні ядерної зброї", - резюмував колишній голова Служби зовнішньої розвідки України, генерал армії України Микола Маломуж.

Типи ядерної зброї та зони ураження / Інфографіка Главред

Хто такий Микола Маломуж Микола Григорович Маломуж (23 вересня 1955, Звенигородський район, Черкаська область) – український державний діяч, голова Служби зовнішньої розвідки України з 2005 по 2010 роки, генерал армії України. Голова Всеукраїнської Координаційної ради офіцерів та військовослужбовців, пише Вікіпедія.

Хто такий Микола Маломуж Микола Григорович Маломуж (23 вересня 1955, Звенигородський район, Черкаська область) – український державний діяч, голова Служби зовнішньої розвідки України з 2005 по 2010 роки, генерал армії України. Голова Всеукраїнської Координаційної ради офіцерів та військовослужбовців, пише Вікіпедія.

Ядерні погрози РФ - що відомо про ядерні навчання в Білорусі

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, міністра оборони Республіки Білорусь Віктор Хренін за наказом білоруського диктатора Олександра Лукашенка оголосив про проведення в Білорусі ядерних навчань. Відпрацювання заходів подачі тактичного ядерного озброєння до засобів доставки буде відбуватись синхронно з РФ.

Колишній голова Служби зовнішньої розвідки України, генерал армії України Микола Маломуж прокоментував анонсовані РФ навчання з відпрацювання застосування тактичної ядерної зброї.

У відповідь на заяву міністра закордонних справ Британії Джеймса Кемерона, який дозволив Україні використовувати британську зброю для ударів по території Росії, російські дипломати пригрозили завдати ударів по британських військових об'єктах і техніці в Україні та за її межами. Такі заяви є частиною гри на публіку з обох сторін. Про це розповів історик і військовий експерт Михайло Жирохов.

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