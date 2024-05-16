Спільні ядерні навчання Білорусі і Росії: генерал-розвідник пояснив цілі Путіна

Білорусь прийняла рішення про проведення синхронно з Росією навчань із задіянням носіїв тактичної ядерної зброї. Таким чином російський диктатор Володимир Путін намагається продемонструвати, що він не один та, що у Росії також є союзники, зокрема Білорусь, якій Кремль передав тактичну ядерну зброю. Про це в інтерв'ю Главреду розповів колишній голова Служби зовнішньої розвідки України, генерал армії України Микола Маломуж.
За його словами, активна роль Білорусі у проведення ядерних навчань може свідчити про те, що агресія Росії можлива не лише проти України, а й проти Європи та країн-членів НАТО, з якими межує Білорусь.
"Путін змушує Лукашенка взяти участь у формуванні нібито оборони від країн НАТО, а насправді підготовці до агресії. Усе перевернуто догори дриґом, і видається так, ніби Росія з Білоруссю готуються використовувати тактичну ядерну зброю для власного захисту", - вказує експерт.відео дня
Маломуж зазначає, що Лукашенко демонструє готовність брати участь у навчаннях, проте наголошує, що ядерні заряди використовуватись не будуть і ці навчання не є агресією проти когось.
"Тобто, з одного боку, він не може проігнорувати завдання Путіна, а з іншого - йому потрібно чітко окреслити, що в нього немає агресивних намірів, що він не буде запускати ядерні заряди навіть на навчаннях. Лукашенко займає таку неоднозначну позицію для того, щоб у разі перемоги України мати можливість сказати, що він стримував Росію у використанні ядерної зброї", - резюмував колишній голова Служби зовнішньої розвідки України, генерал армії України Микола Маломуж.
Хто такий Микола Маломуж
Микола Григорович Маломуж (23 вересня 1955, Звенигородський район, Черкаська область) – український державний діяч, голова Служби зовнішньої розвідки України з 2005 по 2010 роки, генерал армії України. Голова Всеукраїнської Координаційної ради офіцерів та військовослужбовців, пише Вікіпедія.
Хто такий Микола Маломуж
Микола Григорович Маломуж (23 вересня 1955, Звенигородський район, Черкаська область) – український державний діяч, голова Служби зовнішньої розвідки України з 2005 по 2010 роки, генерал армії України. Голова Всеукраїнської Координаційної ради офіцерів та військовослужбовців, пише Вікіпедія.
Ядерні погрози РФ - що відомо про ядерні навчання в Білорусі
Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, міністра оборони Республіки Білорусь Віктор Хренін за наказом білоруського диктатора Олександра Лукашенка оголосив про проведення в Білорусі ядерних навчань. Відпрацювання заходів подачі тактичного ядерного озброєння до засобів доставки буде відбуватись синхронно з РФ.
Колишній голова Служби зовнішньої розвідки України, генерал армії України Микола Маломуж прокоментував анонсовані РФ навчання з відпрацювання застосування тактичної ядерної зброї.
У відповідь на заяву міністра закордонних справ Британії Джеймса Кемерона, який дозволив Україні використовувати британську зброю для ударів по території Росії, російські дипломати пригрозили завдати ударів по британських військових об'єктах і техніці в Україні та за її межами. Такі заяви є частиною гри на публіку з обох сторін. Про це розповів історик і військовий експерт Михайло Жирохов.
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