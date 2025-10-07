Рус
РФ змінила стратегію ударів по енергетиці: які регіони України під загрозою

Руслан Іваненко
7 жовтня 2025, 18:51
Російські удари загрожують котельням і ТЕЦ, підриваючи можливість міст забезпечувати населення теплом.
Російські удари загрожують котельням і ТЕЦ, підриваючи можливість міст забезпечувати населення теплом

Коротко:

  • Росія цілеспрямовано б’є по енергетиці вздовж фронту
  • Під ударами — підстанції, мережі та газорозподільчі пункти

Росія змінила тактику ударів по Україні — тепер окупанти цілеспрямовано атакують енергетичну інфраструктуру та намагаються створити так звану "мертву зону" вздовж лінії фронту.

Найближчим часом ворог, імовірно, зосередиться на об’єктах теплопостачання — котельнях і теплоелектроцентралях, щоб ускладнити підготовку до зими. Про це повідомив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко.

Масовані атаки на критичну інфраструктуру

За його словами, окупанти прагнуть сформувати "мертву зону" завширшки 100–120 кілометрів уздовж лінії бойового зіткнення та кордону з Росією. Саме на цій території фіксуються наймасованіші удари по енергетичних об’єктах — розподільчих мережах, трансформаторних підстанціях і газорозподільчих пунктах.

Харченко наголосив, що така стратегія не є хаотичною, а є продуманою кампанією зі знищення критичних елементів енергосистеми, яка забезпечує електро- та теплопостачання цивільного населення:

"Московити намагаються бити по цій полосі, вибиваючи там і розподільчі мережі електричні, і намагаючись, хоча це значно складніше, уразити якісь газорозподільчі пункти", – пояснив Харченко.

РФ змінила стратегію ударів по енергетиці: які регіони України під загрозою
Генерація електроенергії в Україні / Інфографіка: Главред

Загроза для теплопостачання взимку

Експерти попереджають, що далі противник може змістити акценти на об’єкти теплопостачання — котельні та ТЕЦ. Такі атаки становлять особливу загрозу напередодні холодів, адже вони не лише спричиняють перебої з електрикою, а й підривають здатність міст забезпечувати населення теплом.

Енергетичні компанії, своєю чергою, посилюють захист ключових об’єктів і оперативно проводять відновлювальні роботи після кожної атаки, щоб мінімізувати наслідки для споживачів.

Енергетичні ризики цієї зими – думка експерта

Як зазначає військовий експерт і колишній співробітник СБУ Іван Ступак, Росія ймовірно готує нові масовані удари по енергетичній інфраструктурі України взимку. За його словами, такі дії Кремля можуть бути спробою компенсувати втрати російської нафтопереробної галузі після атак України.

"Не хочу нагнітати, але ця зима може бути непростою. Я не кажу, що буде "караул-караул" — зараз немає таких передумов, але повинні розуміти, що може бути важкувато", — підкреслив Ступак в ефірі Радіо NV.

Експерт наголошує, що нинішня ситуація потребує підвищеної уваги до енергетичної безпеки, адже стратегічні удари по ТЕЦ та іншим критичним об’єктам можуть ускладнити підготовку до зимового сезону.

Удари по енергооб'єктах України

Як раніше повідомляв Главред, 5 жовтня Володимир Зеленський доручив перевірити достовірність звітів із регіонів, що постраждали внаслідок масованої атаки Росії, та визначити реальні потреби місцевих громад. Про це йдеться у заяві глави держави.

Крім того, президент України Володимир Зеленський за підсумками проведення Ставки назвав ключові завдання щодо забезпечення електроенергією та газом.

Нагадаємо, що народний депутат Олексій Кучеренко зазначив, що ситуація з відключеннями електроенергії залишається критичною, особливо на Чернігівщині та в прифронтових областях.

Про песрону: Олександр Харченко

Директор Центру досліджень енергетики. Експерт з питань енергетики. Публікує аналізи та прогнози розвитку ситуації в енергетичній сфері в ряді провідних ЗМІ України.

енергетика війна Росії та України Масштабна ракетна атака на енергетику
