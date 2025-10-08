Літаки та балістика вже готові: протягом 48 годин може бути масований обстріл

Російські окупанти готуються до ударів по Україні. Моніторингові канали закликають реагувати на повітряні тривоги.

Масований обстріл може бути протягом 48 годин / Колаж: Главред, фото: Командування ПС, 126 окрема бригада територіальної оборони, Главред

Росіяни можуть найближчим часом атакувати Україну крилатими та балістичними ракетами, а також ударними безпілотниками. Це може статися вже протягом 48 годин. Про це заявив український журналіст Андрій Цаплієнко з посиланням на моніторингові канали.

До масованих ударів вже готові:

шість Ту-95МС,

один Ту-160М,

шість Ту-22М3,

чотири МіГ-31К.

Також до запуску крилатих ракет типу "Калібр" готові три ракетоносії.

Монітори зафіксували транспортування балістичних та крилатих ракет "Іскандер-М/К" та KN-23 у Воронезьку та Брянську області.

"Особлива увага для Київщини — над регіоном останнім часом фіксують значну активність розвіддронів", - йдеться у повідомленні.

Новина доповнюється...

