Літаки та балістика вже готові: протягом 48 годин може бути масований обстріл

Росіяни можуть найближчим часом атакувати Україну крилатими та балістичними ракетами, а також ударними безпілотниками. Це може статися вже протягом 48 годин. Про це заявив український журналіст Андрій Цаплієнко з посиланням на моніторингові канали.
До масованих ударів вже готові:
- шість Ту-95МС,
- один Ту-160М,
- шість Ту-22М3,
- чотири МіГ-31К.
Також до запуску крилатих ракет типу "Калібр" готові три ракетоносії.
Монітори зафіксували транспортування балістичних та крилатих ракет "Іскандер-М/К" та KN-23 у Воронезьку та Брянську області.
"Особлива увага для Київщини — над регіоном останнім часом фіксують значну активність розвіддронів", - йдеться у повідомленні.
Новина доповнюється...
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред