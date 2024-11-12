"Атака 11 листопада була репетицією": коли чекати нового ракетного удару РФ

Нових атак країни-агресора можна чекати ближче до зимових холодів. Метою окупантів може стати енергетична інфраструктура.

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РФ може накопичувати ракети для масованого удару / Колаж: Главред, фото: facebook.com/npcukrenergo, ua.depositphotos.com

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Скільки ракет РФ виробляє на місяць

Чому окупанти зробили паузу в масованих ракетних ударах

Остання масована атака країни-агресора РФ по Україні відбулася кілька місяців тому. Нового удару можна очікувати ближче до зимових холодів. Не виключено, що окупанти накопичують ракети для удару по енергетичній інфраструктурі. Таку думку озвучив військовий експерт і головний редактор Defense Express Олег Катков.

За його словами, щомісяця РФ виробляє від 100 до 150 ракет різних типів. З моменту останньої атаки окупанти могли зібрати понад сотню таких боєприпасів.

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"Єдине питання, чому Росія не використовує ці ракети. Можливо, накопичує і чекає, коли удар буде найбільш ефективним", - сказав Катков в ефірі 24 каналу.

Експерт не виключає, що Росія може готуватися до більш складних ударів, які передбачають синхронні удари з різних напрямків, коли в одну ціль одночасно влучають різні типи ракет. У такий спосіб окупанти можуть прагнути до того, щоб підвищити ефективність своїх атак, оскільки раніше більшість крилатих ракет, які використовувалися для далекобійних ударів, було знищено українською ППО.

"Припускаю, що сьогоднішньою (11 листопада, - ред.) ранковою репетицією росіяни відпрацьовували не тільки комбіновану атаку з використанням дронів, балістичних, крилатих, гіперзвукових, гіперзвукових, високошвидкісних ракет, а й синхронного удару", - вважає Катков.

Ракетні удари РФ по Україні

Останній масований ракетно-дроновий удар РФ завдала вранці 26 серпня. Унаслідок обстрілів постраждали 15 областей України. Сили ППО збили 102 ракети і 99 дронів. Загалом окупанти застосували 236 засобів повітряного нападу противника: 127 ракет і 109 ударних БпЛА.

Тоді в кількох містах виникли серйозні перебої з електропостачанням. Пізніше в Укренерго розпорядилися запровадити екстрені відключення електрики по всій країні.

11 листопада окупанти підняли в небо вісім бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. Пізніше стало відомо про 13 бортів. Було зафіксовано пуск крилатих ракет. Українців закликали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Пізніше виявилося, що пуски були імітаційними.

Раніше Главред писав, що військовий експерт і колишній речник Генштабу ЗСУ, полковник Владислав Селезньов вважає, що після останніх атак дронів на Київ є ймовірність, що Росія може готуватися до масштабного комбінованого удару по столиці та інших містах України.

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Хто такий Олег Катков Олег Катков - експерт з озброєнь, головний редактор програм інформаційно-консалтингового агентства Defense Express. Працює в агентстві з 2019 року. Сфера інтересів: огляд і аналіз озброєнь, а також військово-промислових аспектів, пов'язаних із повномасштабною війною Росії проти України. Раніше був керівником пресслужби найбільшого оборонного конгломерату України і працював як журналіст у провідних ЗМІ, в яких висвітлював теми війни та оборонно-промислового комплексу.

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