Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

"Атака 11 листопада була репетицією": коли чекати нового ракетного удару РФ

Анна Ярославська
12 листопада 2024, 10:14
121
Нових атак країни-агресора можна чекати ближче до зимових холодів. Метою окупантів може стати енергетична інфраструктура.
Ракетний удар, енергетика
РФ може накопичувати ракети для масованого удару / Колаж: Главред, фото: facebook.com/npcukrenergo, ua.depositphotos.com

Ви дізнаєтеся:

  • Скільки ракет РФ виробляє на місяць
  • Чому окупанти зробили паузу в масованих ракетних ударах

Остання масована атака країни-агресора РФ по Україні відбулася кілька місяців тому. Нового удару можна очікувати ближче до зимових холодів. Не виключено, що окупанти накопичують ракети для удару по енергетичній інфраструктурі. Таку думку озвучив військовий експерт і головний редактор Defense Express Олег Катков.

За його словами, щомісяця РФ виробляє від 100 до 150 ракет різних типів. З моменту останньої атаки окупанти могли зібрати понад сотню таких боєприпасів.

відео дня

"Єдине питання, чому Росія не використовує ці ракети. Можливо, накопичує і чекає, коли удар буде найбільш ефективним", - сказав Катков в ефірі 24 каналу.

Експерт не виключає, що Росія може готуватися до більш складних ударів, які передбачають синхронні удари з різних напрямків, коли в одну ціль одночасно влучають різні типи ракет. У такий спосіб окупанти можуть прагнути до того, щоб підвищити ефективність своїх атак, оскільки раніше більшість крилатих ракет, які використовувалися для далекобійних ударів, було знищено українською ППО.

"Припускаю, що сьогоднішньою (11 листопада, - ред.) ранковою репетицією росіяни відпрацьовували не тільки комбіновану атаку з використанням дронів, балістичних, крилатих, гіперзвукових, гіперзвукових, високошвидкісних ракет, а й синхронного удару", - вважає Катков.

Ракетні удари РФ по Україні

Останній масований ракетно-дроновий удар РФ завдала вранці 26 серпня. Унаслідок обстрілів постраждали 15 областей України. Сили ППО збили 102 ракети і 99 дронів. Загалом окупанти застосували 236 засобів повітряного нападу противника: 127 ракет і 109 ударних БпЛА.

Тоді в кількох містах виникли серйозні перебої з електропостачанням. Пізніше в Укренерго розпорядилися запровадити екстрені відключення електрики по всій країні.

11 листопада окупанти підняли в небо вісім бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. Пізніше стало відомо про 13 бортів. Було зафіксовано пуск крилатих ракет. Українців закликали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Пізніше виявилося, що пуски були імітаційними.

Раніше Главред писав, що військовий експерт і колишній речник Генштабу ЗСУ, полковник Владислав Селезньов вважає, що після останніх атак дронів на Київ є ймовірність, що Росія може готуватися до масштабного комбінованого удару по столиці та інших містах України.

Інші новини:

Хто такий Олег Катков

Олег Катков - експерт з озброєнь, головний редактор програм інформаційно-консалтингового агентства Defense Express. Працює в агентстві з 2019 року.

Сфера інтересів: огляд і аналіз озброєнь, а також військово-промислових аспектів, пов'язаних із повномасштабною війною Росії проти України.

Раніше був керівником пресслужби найбільшого оборонного конгломерату України і працював як журналіст у провідних ЗМІ, в яких висвітлював теми війни та оборонно-промислового комплексу.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини України ракетний удар Олег Катков
Реклама
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Сирський зустрівся зі Стерненком та іншими волонтерами: про що говорили

Сирський зустрівся зі Стерненком та іншими волонтерами: про що говорили

10:31Україна
"Атака 11 листопада була репетицією": коли чекати нового ракетного удару РФ

"Атака 11 листопада була репетицією": коли чекати нового ракетного удару РФ

10:14Україна
Якщо РФ виведе з ладу дві АЕС, тоді можливий блекаут, ремонт займе 1-2 тижні - Корольчук

Якщо РФ виведе з ладу дві АЕС, тоді можливий блекаут, ремонт займе 1-2 тижні - Корольчук

09:00Інтерв'ю
Реклама

Популярне

Більше
Росіяни рвуть і метають: Валерій Меладзе прийняв важливе рішення - що сталося

Росіяни рвуть і метають: Валерій Меладзе прийняв важливе рішення - що сталося

Коли Україну накриє мокрий сніг: синоптикиня назвала точні дати

Коли Україну накриє мокрий сніг: синоптикиня назвала точні дати

Буде свіжий тижнями: жінка розповіла дивовижний секрет зберігання хліба

Буде свіжий тижнями: жінка розповіла дивовижний секрет зберігання хліба

Мовчун Ігор Ніколаєв публічно відкинув дружину - що сталося

Мовчун Ігор Ніколаєв публічно відкинув дружину - що сталося

Похорон В'ячеслава Узєлкова: у Вінниці попрощалися зі спортсменом - фото

Похорон В'ячеслава Узєлкова: у Вінниці попрощалися зі спортсменом - фото

Останні новини

10:43

У Росії рятують життя відомого телеведучого

10:31

Сирський зустрівся зі Стерненком та іншими волонтерами: про що говорили

10:14

"Атака 11 листопада була репетицією": коли чекати нового ракетного удару РФ

10:11

"Ракети можуть долетіти до Лондона": РФ психологічно тисне на Європу - Світан

10:02

Storm Shadow та підсилення України: Франція та Британія готують важливі рішення

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

09:41

"Втеча з мамою": онука Софії Ротару розкрила, де вона зараз перебуває

09:29

Йдуть у "банзай-атаки": РФ веде криваві бої на Курщині - у чому мета Кремля

09:18

Чоловік розкопав задній сад свого 450-річного будинку і знайшов справжній скарбВідео

09:15

В Україні є дефіцит електроенергії: коли чекати відключень світла - експерт

Реклама
09:00

Якщо РФ виведе з ладу дві АЕС, тоді можливий блекаут, ремонт займе 1-2 тижні - Корольчук

08:34

"Продався": українців розбурхало відео, як путініст Сєров заспівав українською мовою

08:21

Вижив лише батько: ракета РФ вбила в Кривому Розі маму та її трьох маленьких дітейФото

08:17

Важка доба для ЗСУ: ворог просунувся біля 10 населених пунктів - DeepState

08:10

Дівчина обмазала волосся морозивом і показала результат: ефект здивував усіхВідео

08:10

Втрати російських окупантів шаленіПогляд

07:55

Пролунав вибух і спалахнула пожежа: у Бєлгородській області дрон вразив нафтобазу

07:35

"50 лобів": зрадниця Лоліта заявила, що її намагаються знищити в РФ

06:58

Армія РФ використовує захоплення Вугледара для подальшого наступу - ISW

05:30

17-річні повинні прийти у ТЦК: що від них хочуть

05:30

Як правильно – листОпад чи листопАд: можна вживати лише один варіантВідео

Реклама
05:00

Яке сьогодні свято 12 листопада 2024: чому не можна дарувати квіти сьогодні

04:23

Дивніше нікуди: вчителька вразила Мережу "найгіршими" іменами дітей із класу

04:15

Втратите все благополуччя: заборони, які не можна порушувати 12 листопада

04:00

Які речі "нізащо не можна робити в літаку": стюардеса здивувала відповіддю

03:35

Чому собаки обтрушуються від води після купання: наукове пояснення феномену

03:34

Завдання для майстрів головоломок: потрібно знайти м'яч серед листя

03:02

Контрнаступ РФ провалився: ворог зазнав рекордних втрат на одному з напрямків

02:31

Більшість навіть не здогадується: як визначити, якого кольору будуть очі у дитини

02:08

Можуть полетіти понад 100 ракет, РФ хоче знищити розподільчі потужності АЕС - Коваленко

02:00

Є просування: РФ готується до штурму одразу на двох напрямках - деталі

01:30

Ірина Білик зізналася, до якої української діви ревнувала Діму Коляденка

00:56

Путін наказав повернути Курську область до 20 січня: ЗМІ назвали важливу причину

00:00

Корупція у МСЕК: вже відомо, скільки прокурорів в Україні мають інвалідність

11 листопада, понеділок
23:56

"Він мене і не кохав": Злата Огнєвіч розповіла, що сталося у її особистому житті

23:43

Росіяни пішли у штурм біля Запорізької області - DeepState

23:13

Штурми кожні 10 – 15 хвилин: в ЗСУ розповіли про "пекельну" ситуацію на Курщині

23:03

Мовчун Ігор Ніколаєв публічно відкинув дружину - що сталося

22:31

Відома акторка вперше заговорила про батька своєї другої дитини

22:21

До Дніпропетровської області вже 9 км: лейтенант ЗСУ зробив невтішну заяву

22:20

Більшість помиляється: чи можна заливати воду в бачок омивача скла в авто

Реклама
22:04

Розмова Трампа з Путіним: у Британії помітили "хороший знак", деталі

22:01

Олена Зеленська зізналася, що батьки були проти її вибору - деталі

21:28

Банки планують переписувати курс долара: до чого готуватися українцям

21:21

Як спакувати валізу легко та без нервів: декілька маловідомих лайфхаків

21:17

РФ готується підірвати дамбу в Запорізькій області, знаючи, що поруч багато будинків

21:08

Як почистити барабан пральної машини: лайфхак з лимоном "розірвав" TikTok

20:45

Чудовий шанс зекономити: які речі краще купувати "б/у" в секонд-хенді

20:39

"Не дають їм рухатися": скільки солдат РФ задіяно на Курщині - ЗеленськийВідео

19:54

"У людей не вмикається мозок": сина Узєлкова захейтили через смерть батька

19:53

РФ готує штурми у Запорізькій області: які зміни можуть статись найближчими днями

Новини України
Новини КиєваПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифи
Операція в Курській області
В операції під Курськом іще все попереду: полковник СБУ дав прогнозСША обговорюють з Україною цілі операції на КурщиніТисячі росіян у котел: Україна готує оточення ворога в Курській області
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Війна з Росією
Росія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривог
Синоптик
Пилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтра
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломки
Рецепти
Легкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості страви
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти