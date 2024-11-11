Окупанти підняли в небо 13 бортів Ту-95МС: зафіксовано пуск ракет

Чи був пуск ракет виконаний фактично, чи це імітація - стане відомо близько 7:20.

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Ту-95МС здійснили запуск ракет / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, t.me/alarmukraine

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РФ підняла в небо бомбардувальники

Було здійснено пуск крилатих ракет

У понеділок, 11 листопада, окупанти підняли в небо вісім бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. Пізніше повідомлялось про 13 бортів. Було зафіксовано пуск крилатих ракет. Українців закликали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Карта повітряних тривог станом на 07:52 / t.me/alarmukraine

Станом на 07:48 відомо, що коли 13 Ту-95 були в Каспії, вони здійснювали пускові маневри. Приблизно до 8 ранку ракетна загроза ще актуальна.

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Пусків із літаків МіГ-31К не фіксували. Зліт з аеродрому "Саваслейка" теж не підтвердився, тому в повітрі все ще 3 МіГ-31К.

06:52 Злетів МіГ-31К - носій ракет "Кинджал". Оголошено ракетну небезпеку по всій території України.

06:36 У низці областей уже оголошено повітряну тривогу.

Зокрема, у Дніпропетровській, Полтавській, Запорізькій областях.

Карта тривоги станом на 06:40 / t.me/alarmukraine

06:25 Як повідомили у ЗС ЗСУ, повітряна тривога пов'язана з пусками крилатих ракет зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з району Каспійського моря.

"Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!", - йдеться в повідомленні.

Як пишуть о 06:24 моніторингові канали, було дано команду на пуск крилатих ракет повітряного базування з району Волгоградської області РФ.

Чи був пуск виконаний фактично, чи це імітація - стане відомо близько 7:20.

"Зафіксовано в повітрі 8х бортів Ту-95мс, курс у напрямку пускових рубежів Каспійське море", - повідомили о 05:51 у Повітряних силах.

Звідки окупанти запускають ракети по Україні / Інфографіка: Главред ​

РФ готує масований удар по Україні

Як повідомляв Главред, з часу останнього масованого ракетного удару в Росії виготовили понад 200 ракет різних типів. Військовий експерт Роман Світан вважає, що окупанти вже давно могли завдати удару. Найімовірніше, щось їх стримує.

"Можливо, це якісь домовленості зі США перед виборами, щоб не ескалувати ситуацію. Тому що Білий дім дотримувався домовленостей щодо неескалації перед виборами Путіна. Тут простежується зв'язок. Я думаю, що саме це є причиною", - сказав він.

Військовий експерт і колишній речник Генштабу ЗСУ, полковник Владислав Селезньов вважає, що після останніх атак дронів на Київ є ймовірність, що Росія може готуватися до масштабного комбінованого удару по столиці та інших містах України.

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