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"Буде колапс": РФ готує ракети для удару по Україні - полковник ЗСУ назвав цілі

Юрій Берендій
5 листопада 2024, 09:24
389
Росіяни готуються вдарити по Україні ракетами і дронами як тільки температура повітря суттєво знизиться, вказує військовий експерт.
'Буде колапс': РФ готує ракети для удару по Україні - полковник ЗСУ назвав цілі
РФ готує масований удар по Україні - полковник ЗСУ назвав цілі росіян / Колаж Главред, фото: t.me/andrii_nebytov, скріншот із відео, Віталій Коваль

Коротко:

  • РФ накопичує ракети для масованого удару по Україні
  • Ворог готує комбіновану атаку із застосуванням ракет та дронів
  • Ціллю удару можуть стати об'єкти енергетики

Після останніх атак дронів на Київ є ймовірність, що Росія може готуватися до масштабного комбінованого удару по столиці та інших містах України. Про це в коментарі для ТСН.ua заявив військовий експерт і колишній речник Генштабу ЗСУ, полковник Владислав Селезньов.

Він зазначив, що окупанти, ймовірно, планують використати ракети й дрони для атак, як тільки в Україні суттєво знизиться температура, що підвищить навантаження на енергосистему.

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За його словами, значна кількість "Шахедів", які ворог випускає по території України може свідчити про накопичення росіянами далекобійних ракет для масованих ракетно-дронових ударів

"Щоб гарантовано знищити окремі елементи нашої ППО і щоб гарантовано зруйнувати ключові елементи енергетичної інфраструктури нашої країни. За рахунок кількості (ракет та дронів)", — каже військовий експерт.

Він зауважує, що українська ППО має обмежені ресурси, зокрема не вистачає комплексів ППО та ракет до них. Це може пояснювати стратегію ворога зі створення резерву озброєнь для комбінованої атаки. За неофіційними даними, Росія за останні два місяці могла накопичити понад 120 ракет типу Х-101\555.

Крім того, експерти допускають, що наступний удар буде комплексним. Противник також має потужності для масового виробництва дронів, що підтверджується даними, зокрема, у жовтні ворог застосував понад 2000 БПЛА.

Селезьов додає, що хоча деякі фахівці сумнівалися, що російські сили здатні виготовляти тисячі дронів, на практиці вони змогли використати навіть удвічі більше. Важливо не недооцінювати потенціал противника, адже це може призвести до критичних наслідків.

"Що далі? У ворога дуже слушний момент для масштабного ракетного терору. Погодні умови, система опалення працює на максимумі, навантаження на енергетичну інфраструктуру колосальне, відповідно, руйнація бодай частини її може призвести до колапсу, до блекауту. Тому очевидно, що всі ми маємо бути напоготові. Удар може бути будь-якої миті. Війна триває", - резюмував Селезньов.

'Буде колапс': РФ готує ракети для удару по Україні - полковник ЗСУ назвав цілі
Звідки РФ завдає ударів по Україні / Інфографіка: Главред

Хто такий Владислав Селезньов

Владислав Селезньов - український військовий експерт, журналіст. Полковник Збройних сил України.

До окупації Криму країною-агресором Росією працював начальником кримського медіа-центру Міністерства оборони України. Коли Кримський півострів захопили російські окупанти, залишився вірним українській присязі і переїхав до Києва.

Після початку АТО на Донбасі в 2014 році був призначений керівником пресцентру оперативного штабу Антитерористичної операції на сході України.

У період з листопада 2014 по 2017 рік - начальник пресслужби Генерального штабу Збройних сил України.

Наприкінці 2017 року звільнився з ЗСУ у зв'язку із завершенням контракту.

Удари по Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, з часу останнього масованого удару по Україні Росія виготовила понад 200 ракет різних типів. Однак, кількість цих ракет не є визначальним чинником для ухвалення рішень, зазначив військовий експерт і полковник ЗСУ у відставці Роман Світан. На його думку, росіяни мають понад тисячу ракет і вже могли б завдати удару, але, ймовірно, щось їх стримує.

У жовтні російські війська завдавали поодиноких ракетних ударів певної номенклатури по Україні, що, за словами експерта Олександра Коваленка, свідчить про накопичення ракет (зокрема, Х-101/555 і КРМБ "Калібр") для посилення атак в опалювальний сезон.

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що для припинення щоденних ударів дронами типу "Шахед" необхідно знищувати інфраструктуру їх виробництва та склади на території Росії.

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