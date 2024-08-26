'Триває обстріл енергосистеми України': по всій країні екстрені відключення світла - деталі

У багатьох містах України після вибухів почалися перебої зі світлом, а також проблеми з водопостачанням.

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Під ударом українська енергетика / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНІАН, скріншот

Вранці 26 серпня російська армія здійснила масовану атаку дронами та ракетами по Україні. Внаслідок ворожих ударів у кількох містах виникли серйозні перебої у постачанні світла. Про це повідомив генеральний директор компанії-постачальника електроенергії YASNO Сергій Коваленко.

"Київ, Дніпро. Йде обстріл енергосистеми. Подекуди відсутнє світло. Точна причина буде встановлена після завершення тривоги. Будьте у безпеці. В Києві екстрені відключення. Дніпро також екстрені", - написав Коваленко.

Київ

Проблеми з електропостачанням в Києві фіксуються в кількох районах.

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У деяких частинах міста електроенергія відсутня."У кількох районах столиці перебої з енергопостачанням. Як зазначають фахівці, це повʼязано з проблемами в загальноукраїнській енергетичній мережі", - повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Кличко додав, що на правому березі столиці через відключення світла є перебої з водопостачанням.

У Київводоканал написали, що у Шевченківському, Святошинському, Солом'янському та Голосіївському районах столиці наразі відсутнє водопостачання. Це пов'язано зі знеструмленням об’єктів водоканалу через проблеми з електропостачанням на фоні росйської атаки.

"Фахівці роблять усе можливе для відновлення роботи обладнання. Слідкуйте за подальшими повідомленнями", - пояснили у компанії.

Міський голова Києва повідомив, що близько 10:35 енергетики та комунальні служби відновили роботу обладнання водопостачання на правому березі столиці.

"Протягом години тиск в житлових будинках вийде на оптимальні параметри", - зазнавчив Кличко.

Львів

Очільник Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що росіяни атакували енергетичні об'єкти на Львівщині.

"Через це у Львові та області частково виникли перебої з електропостачанням. Деталі згодом", - додав він.

Мер Львова Андрій Садовий розповів, що через влучання в області у Львові можуть виникнути перебої з водопостачанням. Проблеми з водопостачанням триватимуть поки підстанції не перейдуть на резервне живлення.

"Також можливі перебої електроенергії. Влучань по місту на цю хвилину не фіксуємо Залишайтесь в укритті до відбою!", - наголосив він.

Одеса

У Одесі, крім проблем з електропостачанням, зафіксували проблеми з водопостачанням. Також перебої з електропостачанням - у Кривому Розі.

Проблеми зі світлом в Одесі виникли близько 08:37. В кількох районах міста зникало світло, але незабаром знову з'явилося. Також зафіксували проблеми з інтернетом та водопостачанням.

Близько 09:00 стало відомо, що в деяких районах Одеси взагалі зникло світло.

Екстренні відключення світла

Через атаку ворога по енергетичній інфраструктурі в Миколаївській, Харківській та Черкаській областях ввели аварійні відключення світла.

Згодом Укренерго надав розпорядження ввести екстрені відключення світла по всій Україні.

"Звертаємо увагу, що під час екстрених відключень графіки, які можуть бути спрогнозовані заздалегідь, - не діють", - зауважили у ДТЕК.

Удари Росії по Україні та відключення світла З березня Росія почала завдавати прицільних ударів по обʼєктах критичної інфраструктури України, зокрема фактично зруйнувавши виробничі потужності Трипільської ТЕС. Неодноразових атак зазнавала і Зміївська ТЕС, яка перекриває потреби світла Харківщини та інших областей. Саме посилення ударів РФ по енергообʼєктах змусили США передумати щодо ATACMS і того ж місяця передати Україні балістику до 300 км. Наразі, через брак снарядів до ППО, Росія вдалося знеструмити ще низку обʼєктів, через що в "Укренерго" були вимушені запровадити аварійні відключення.

Масштабна атака по Україні 26 серпня - що відомо

Нагадаємо, вранці 26 серпня по всій Україні оголосили повітряну тривогу через можливість ракетного удару. Повітряні сили повідомили, що Росія підняла в небо 11 бомбардувальників Ту-95. Також в різних регіонах України зафіксували рух ворожих БПЛА.

Також згодом в українському повітряному просторі з'явилися ракети. Вибухи прогриміли в Кривому Розі, Кропивницькому, Харкові, в Одеській, Запорізькій, Київській, Вінницькій та Хмельницькій областях.

Як повідомляв Главред, 26 серпня під час масштабної повітряної тривоги в Києві прогриміли вибухи. О 08:34 в Києві пролунала повторна серія вибухів, в деяких районах столиці зникло світло.

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