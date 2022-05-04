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Армія України знищила "еліту" військ Росії – Москва вимушено змінює тактику – Міноборони

4 травня 2022, 17:54

Війська Росії, як і раніше, залишаються потужними і боєздатними підрозділами, вважає Ганна Маляр.

війська Росії біля кордонів України
Російські війська відтепер вивчають тактику ЗСУ і шукають слабкі місця - Маляр / Reuters

Армія Росії змінює тактику ведення бойових дій на території України. Коли вони намагалися захопити Київ, то кинули свої елітні підрозділи, які в підсумку були знищені Збройними силами України. Тоді у них були план і стратегія. Однак наразі вони змушені діяти за ситуацією - вивчають і аналізують українську тактику, шукають слабкі місця. У окупантів залишається перевага перед ЗСУ у вигляді кількості особового складу та озброєння. Але українська армія сильніша з точки зору стратегії, підготовки військ та інтелектуального підходу. Ворога недооцінювати не можна, російські підрозділи, як і раніше, боєздатні. Про це заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

"Можу сказати, що наразі росіяни змінюють тактику. Коли з самого початку вони планували захопити Київ, то кинули сюди свої елітні військові підрозділи, які були знищені нашими ЗСУ. Ось тоді у них були заздалегідь розроблені певний план і стратегія. Наразі вони вже діють за ситуацією, вивчають і аналізують нашу тактику, шукають слабкі місця", - розповіла вона у інтерв'ю НВ.

читайте такожУкраїна та РФ не підпишуть договір про мир: Київ очікує виключно на капітуляцію Москви - ДаніловЗа словами заступниці міністра, у Росії, як і раніше, перевага за кількістю особового складу і озброєнням, проте Україна сильніша в стратегіях, рівні підготовки військових і інтелектуальному підході. Тому у ворожих військ більше втрат.

"Саме тому у противника більше втрат. Фактично це заслуга нашого вищого військового командування", - сказала Маляр.

Також вона додала, що не слід припускати недооцінки армії РФ. Вона, як і раніше, залишається потужною, у Москви ще є достатньо сил і засобів для продовження масштабної війни. Війна перейшла у формат обміну ходами. Окупанти стали діяти більш раціонально.

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"Наразі, як я казала, ми бачимо іншу тактику: вони підлаштувалися під нас, діють схожим чином. Я нещодавно повернулася зі сходу, була в багатьох польових штабах, можу сказати, що росіяни стали обережнішими, вони почали певні кроки планувати, не просто кількістю беруть, а вибудовують шахову дошку. Тому й війна наразі трохи інша, ніж була в перші дні", - підкреслила Ганна Маляр.

Війна Росії проти України

Заступник командуючого військами Росії в Центральному Східному окрузі Рустам Міннекаєв раніше казав, що окупанти збираються захопити всі райони Донецької та Луганської областей, південні регіони і створити коридор до Криму. Подібні цілі вони ставлять перед собою в рамках наступної фази своєї війни проти України.

Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович очікує на перехід ЗСУ в наступ на війська РФ в Україні вже в середині червня. За його словами, до кінця травня-початку червня українська армія повинна отримати важке озброєння від Заходу. Застосування такої зброї на фронті може призвести до зміни балансу сил на деяких ділянках боїв.

Спікер Банкової Арестович також стверджував, що наступ Росії на території української держави вже сповільнився. Якщо армії України вдасться зупинити загарбників у напрямку Херсона та Гуляйполя, то окупанти змушені будуть перейти в оборону.

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ЗСУ Міноборони РФ війська Росії Ганна Маляр війна Росії та України
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