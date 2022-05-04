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Під Запоріжжям ЗСУ завдали великих втрат росіянам, більше сотні ліквідованих - Генштаб

4 травня 2022, 09:15

Українська система ППО за попередню добу, кажуть у Генштабі, вразила 15 повітряних цілей, з них 7 безпілотників і 8 крилатих ракет противника.

Техніка
Під Запоріжжям ЗСУ завдали великих втрат росіянам / Нацгвардія України

Російські окупанти в Запорізькій області наступали в районі міста Оріхів і в результаті атаки зазнали великих втрат - більше сотні вбитих військовослужбовців 1-го армійського корпусу були доставлені в центральний морг тимчасово окупованої Горлівки. Про це йдеться в черговому фронтовому зведенні Генерального штабу ЗСУ.

За минулу добу противник завдав масованого ракетного удару по об'єктах транспортної інфраструктури України, зокрема на території Дніпропетровської, Кіровоградської, Львівської, Вінницької, Київської, Закарпатської, Одеської та Донецької областей.

У зоні ООС було відбито 12 атак ворога і знищено 38 одиниць техніки:

  • танків - 6;
  • артилерійські системи - 2;
  • РСЗВ - 3;
  • броньованої техніки - 15;
  • автомобільної техніки - 9.

Також, продовжив артилерійські обстріли на Слобожанському напрямку, зокрема, під ударом опинився безпосередньо Харків і село Протопопівка. У районі населених пунктів Кутузівка та Олександрівка Барвінківського району ворог проводив повітряну розвідку. А в напрямку села Довгеньке безуспішно намагався атакувати.

На Сіверському напрямку ознак підготовки до нового наступу не виявлено. Однак відбувається посилення охорони російсько-українського кордону. У Брянській області біля пунктів пропуску "Нові Юрковичі", "Погар" і "Ломаківка" розгорнуті підрозділи Збройних сил РФ зі складу Центрального військового округу.

На Донецькому і Таврійському напрямках ворог регулярно обстрілює позиції українських захисників, руйнуючи таким чином зміцнення і перешкоджаючи пересуванню наших сил.

На Лиманському напрямку йдуть активні бойові дії, противник наступає в напрямку населеного пункту Шандриголове. У районі Попасної також тривають бої.

У Маріуполі російські окупанти не припиняють штурмові дії на"Азовсталі".

На Південнобузькому напрямку ворог активізував бойові дії в районі населеного пункту Томина Балка.читайте такожОкупанти пішли в наступ на Слов'янськ і женуть резерви для нового штурму

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що контрнаступ Збройних сил України може статися після того, як війська освоять нову зброю, яку надсилає Захід.

Перехід українських підрозділів в атаку може початися не раніше кінця червня. Ситуація залежатиме від перекидання військами Росії своїх резервів на нашу територію.

Про це заявив генерал-майор служби безпеки України Віктор Ягун.

"Це рішення приймати нашому Генеральному штабу, але я вважаю, що ми це чітко побачимо по тій інтенсивності боїв, які зараз намагається нав'язати нам російський агресор. Все залежить від того, як вони будуть реалізовувати свій план з перекидання на нашу територію все більше і більше тих резервів, які вони намагаються підтягнути з інших регіонів Росії", - зазначив він.

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Автор: Єгор Бунін
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російське вторгнення новини України війна Росії та України
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