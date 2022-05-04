На це можна дивитися вічно: ЗСУ розірвали на шматки "Бук-М2" і десятки окупантів

ЗСУ розірвали на шматки "Бук-М2" і десятки окупантів / скріншот

Українські військові на Харківщині знищили російську радіолокаційну станцію "Бук-М2" та іншу техніку. Також було ліквідовано 42 окупанти.

Військовий волонтер Роман Доник в Facebook розповів, що без втрат не обійшлося і в особовому складі в окупантів.

Волонтер уточнив, що радіолокаційну станцію (РЛС 9С36) підсвічування цілей і наведення ракет зенітно-ракетного комплексу 9к317 "Бук-М2" ліквідували українські артилеристи в смузі ОУВ "Слобода".

Також окупанти втратили два танки, шість бойових машин піхоти (БМП), один бронетранспортер (БТР), 30 одиниць автомобільної техніки, і 42 ворога.

читайте такожГори техніки і десятки "двохсотих" окупантів: ЗСУ "дали спеку" на півдні УкраїниДоник також розповів, що окупанти "огризаються".

"По наших захисниках здійснили два авіаційні удари, один ракетний, 38 артилерійських обстрілів. Спроби атакувати і контратакувати там, де окупантів потіснили. Ворог успіху не мав. Росіян потроху, але добре тиснуть на Харківщині. Доброго ранку, незламні", - підсумував волонтер.

Нагадаємо, раніше українські військові "підсмажили" багато російської бронетехніки у селі Сулигівка під Ізюмом на Харківщині. Ворожу техніку якраз стягнули в одне місце, щоб далі задіяти її в черговій хвилі наступу на Україну.

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