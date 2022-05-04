"Перемогти зло непросто, але ми це зробимо": боєць ЗСУ та бригада розбили три десятки бронетехніки РФ

Чим більше знищимо цих нелюдів, чим швидше виженемо їх з України - тим швидше повернемося до своїх сімей, - боєць ЗСУ Євген / facebook.com/30brigade

У 30-й окремій механізованій бригаді ВСУ розповіли історію 23-річного Євгена, оператора протитанкового ракетного комплексу Стугна. Тільки його бригада розтрощила три десятки танків ворога та іншої бронетехніки. За його словами, навіть коли російські танки йшли потужною атакою за підтримки артилерії, бійці не бігли ховатися, а під Градами заряджали ракети, щоб вразити якомога більше ворожої техніки.

На сторінці 30 ОМБр в Facebook розповіли, що Євген народився у Хмельницькому. Він сирота. Коли виповнилося 18 років, він поїхав на заробітки до Туреччини, а потім до Польщі. Але повернувся в Україну, щоб захищати свою землю. Так вчинили і двоє його братів. Він наслідував приклад старших, підписавши дворічний контракт з ЗСУ.

"У нас тут справжнє сафарі на окупантів"

На полігоні в навчальному центрі боєць освоїв протитанковий ракетний комплекс Стугна, після чого приєднався до лав протитанкового підрозділу 30-ї окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького.

Євген двічі проходив службу в Зоні операції об'єднаних сил на Донбасі. Він, а також обидва його брати, захищають Україну на одному з напрямків війни з РФ.

"Моє завдання, як оператора "Стугни", просте й зрозуміле – знайти і знищити ворожу техніку, – розповідає Євген. – Головне, не дозволити російським танкам підійти близько до наших позицій. Та навіть якщо танків буде дуже багато і ми не встигнемо знищити їх усіх, у "ближньому" бою князівській бригаді теж є чим зустріти ворога. У нас достатньо й українських, і закордонних "застосунків" для перетворення російської броні на металобрухт. Додайте сюди до чорта велику мотивацію! У нас тут справжнє сафарі на окупантів: лише моя група знищила більше трьох десятків одиниць російської техніки!"- розповів воїн.

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Головне - висока мотивація і бойовий дух

За його словами, ефективність роботи бійців ЗСУ забезпечується злагодженістю групи і грамотною взаємодією з іншими військовими підрозділами. Головне - висока мотивація і бойовий дух. Бажання вигнати ворогів з рідної землі мотивує бійців першими зустрічати ворожу техніку РФ і вступати в бій до повної капітуляції противника.

Євген каже, що українська піхота називає протитанкові групи своїм щитом. Не раз були випадки, коли бійці під обстрілами "Градів", продовжували заряджати ракети, щоб знищити якомога більше ворогів.читайте такожЗСУ розтрощили "Термінатора": під Києвом знищили штурмовий вертоліт РФ з екіпажем

"Не раз доводилося вести бій проти російських танків, які атакують за потужної підтримки своєї артилерії, – згадує оператор "Стугни". Бувало, що хлопці з нашого підрозділу навіть під "Градами" не бігли ховатися, а продовжували заряджати ракети, аби тільки знищити якомога більше рашистських танків", - додав військовий.

Захиснику тільки 23 роки, але у нього вже є дружина і двоє маленьких дітей. Він сумує за домом і сподівається скоріше повернутися до сім'ї.

"План дій у нас простий: чим більше знищимо цих нелюдів, чим швидше виженемо їх з України – тим швидше повернемося до своїх родин. Я знаю, що перемогти зло непросто, але ми це зробимо!"- підкреслив Євген.

Нагадаємо, раніше радник глави Офісу президента Олексій Арестович заявив, що ЗСУ несуть великі втрати, але їх набагато менше, ніж у військах РФ. Жодне із з'єднань або підрозділів армії України не розгромлено. Втрати у ворога колосальні.

ЗСУ знищують техніку армії РФ

Журналіст Юрій Бутусов розповів, що в Луганській області сили оборони України атакував штурмовий загін Барс-7 зі складу ПВК Вагнер. Українські військові вступили в бій і розгромили противника. У підсумку російські війська зазнали важких втрат.

У Генштабі ЗСУ розповіли, що на одному з напрямків українські війська завдали удару по 38-й окремій мотострілецькій бригаді армії РФ. У підсумку близько 60% їх складу отримали поранення або загинули.

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