У РФ прямо заявили про намір окупувати південь України і натякнули щодо Молдови

У РФ прямо заявили про намір окупувати Донбас і південь України / Фото Reuters

Росія має намір окупувати Донбас і південну частину України. В армії РФ назвали це головним завданням "другої фази спецоперації".

Заступник командувача Центрального військового округу РФ, якого цитують російські ЗМІ, заявив, що російська армія в ході "другого етапу спецоперації" повинна встановити "повний контроль над Донбасом", а це "дозволить створити сухопутний коридор до Криму і впливати на життєво важливі об'єкти ЗСУ".

А "контроль над півднем України дасть ЗС РФ ще один вихід в Придністров'ї, де відзначаються факти утиску російськомовного населення", заявив заступник командувача ЦВО.

Голова Офісу президента України Андрій Єрмак вже відреагував на нахабні плани Кремля.

читайте такожРФ спробує виграти другу фазу війни: стратег з безпеки розповіла, як саме"Росія озвучила свій план на другу фазу війни. Вони думають, що можуть захопити Донбас і Південь України, розраховуючи на економічний тиск нашої держави. У нас є власні сценарії захисту України і хочу нагадати, що багато планів кремля вже були зруйновані роботою нашої армії і народу", - написав він на своєму Telegram-каналі.

Війна в Україні

В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

У ніч на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведенні "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

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