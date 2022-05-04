Деокупація йде повним ходом: ЗСУ звільнили від орків 4 населені пункти на півдні України

ЗСУ звільнили від орків 4 населених пункти на півдні України / УНІАН

Українські військові відновили контроль над чотирма населеними пунктами на Николавщині та Херсонщині.

На південному напрямку також було знищено 47 окупантів і 15 одиниць ворожої військової техніки, повідомляє оперативне командування "Південь" в Facebook.

За минулу добу, 3 травня, окупанти продовжували зводити і зміцнювати свої позиції на Херсонському і Миколаївському напрямку, але активних наступальних дій не вели, а обстрілювали українських захисників з артилерії і броньованої техніки.

Наші мобільні протитанкові групи змогли забезпечити контроль над територією чотирьох населених пунктів поблизу адмінкордону Миколаївщини та Херсонщини.

Раніше на Харківщині Збройні Сили України звільнили від російських окупантів село Руська Лозова. Саме з цього населеного пункту, поки воно було в окупації, загарбники вели прицільний вогонь по цивільній інфраструктурі та житлових масивах Харкова.

Також ми повідомляли, що на півдні України ЗСУ провели успішні операції зі звільнення п'яти населених пунктів. Ворог продовжує вести артилерійсько-мінометні обстріли по населених пунктах.

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