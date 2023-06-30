УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

ЗСУ наступають в усіх напрямках, ініціативу перехоплено - Міноборони

Андрій Ганчук
30 червня 2023, 11:46 оновлено 30 червня, 12:51
452
Сили оборони України впевнено просуваються флангами біля Бахмута і контролюють південно-західні околиці міста, сказала заступниця міністра оборони Ганна Маляр.
ЗСУ, війська РФ
ЗСУ успішно просуваються на південному і східному фронтах - Маляр / Колаж: Главред, фото: 53 ОМБр, Міноборони РФ

Збройні сили України наступають на захоплені окупантами агресора Росії позиції по усіх напрямках. Військам вдалося перехопити ініціативу. Навколо Бахмута армія рухається по флангах, а в самому місті контролює південно-західні околиці. Про це заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

В ефірі всеукраїнського телемарафону UA Разом у п'ятницю, 30 червня, вона розповіла про те, що ЗСУ просуваються по всій лінії фронту. На південному і східному фронтах перехоплена ініціатива.

"На фронті фактично триває боротьба за те, яка зі сторін утримуватиме ініціативу. Якщо говорити загалом по всьому фронту – і схід, і південь, то ми перехопили стратегічну ініціативу, і ми наступаємо на всіх напрямках. Якщо говорити окремо за напрямками, то це швидше оперативна ініціатива", - сказала Маляр.

відео дня

Також вона зазначила, що ЗСУ успішно просуваються флангами навколо Бахмута і тримають під свої контролем південно-західні околиці міста.

"Ми продовжуємо контролювати південно-західні околиці міста, але основні бої точаться саме довкола міста. І там можна говорити, що йде наступ на декількох напрямках – не тільки фланги, значно ширший зараз фронт. І в нас просування абсолютно на всіх напрямках, де ми рухаємося", - пояснила ситуацію заступниця міністра оборони.

Крім того, вона додала, що на півдні ЗСУ вдається просуватися з різним успіхом.

"Десь бувають дні коли це понад 1 кілометр, десь буває менше. Може бути десь і до 2 кілометрів. По-різному", - сказала Маляр і уточнила, що українські війська працюють над вирівнюванням фронту для закріплення на важливих рубежах.

Контрнаступ йде за планом

Крім того, заступниця міністра оборони Маляр сказала, що операції ЗСУ йдуть за планом. Реалізується багато завдань, а висновки про ефективність дій можуть робити тільки військові.

"Контрнаступ, якщо ми хочемо його оцінювати згідно з ефективністю, то це не тільки просування і звільнені населені пункти. Це дуже багато різних задач. Зокрема, згадайте, як довго тривала підготовка обстановки в Херсоні для його звільнення. Це не було миттєво. Це була кількамісячна підготовка самої ситуації, атмосфери потрібної для звільнення. Так само й тут виконуються певні задачі", - підкреслила Ганна Маляр.

Контрнаступ ЗСУ

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужні раніше сказав, що силам оборони України вдалося перехопити військову ініціативу в окупантів Росії на полі бою. Війська просуваються вперед. Ворог мінує місцевість, чинить серйозний опір і несе великі втрати.

Глава Держдепу США Ентоні Блінкен вважає, що в України є всі шанси для перемоги над агресором Росією. На думку американського чиновника, контрнаступ ЗСУ лише почався. Ключові події на фронті можна очікувати найближчими тижнями і місяцями.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомляла, що армія України просунулася в Донецькій і Запорізькій областях. Сили оборони закріплюються на відбитих у окупантів Росії позиціях і завдають ударів по ворогу. До Бахмута росіяни підтягують резерви.

Інші новини:

війська Росії Ганна Маляр війна Росії та України контрнаступ ЗСУ
Реклама

Головне за день

"Це не шоу": Залужний різко відповів критикам щодо темпів контрнаступу ЗСУ

"Це не шоу": Залужний різко відповів критикам щодо темпів контрнаступу ЗСУ

13:14 Україна
Україна повинна вийти на кордони 1991-го до кінця року - Буданов

Україна повинна вийти на кордони 1991-го до кінця року - Буданов

13:01 Україна
"Головоріз" промахнувся, його слабкість зростає: Путін потрапив на обкладинку The Economist

"Головоріз" промахнувся, його слабкість зростає: Путін потрапив на обкладинку The Economist

12:06 Світ
Всі головні новини

Останні новини

13:14

"Це не шоу": Залужний різко відповів критикам щодо темпів контрнаступу ЗСУ

13:01

Україна повинна вийти на кордони 1991-го до кінця року - Буданов

12:58

Інноваційні фінансові інструменти стимулюватимуть трудову міграцію – Руслан Алієв актуально

12:43

Більшість робить це неправильно: як правильно обрізати півонії на зиму

12:22

Підвищення пенсій в Україні з 1 липня: кому збільшать виплати на 20%

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

12:06

"Головоріз" промахнувся, його слабкість зростає: Путін потрапив на обкладинку The Economist

12:05

Гороскоп на завтра 1 липня 2023: Рибам - досягнення, Тельцю - новий погляд

11:46

ЗСУ наступають в усіх напрямках, ініціативу перехоплено - Міноборони

11:37

Суровікін був таємним VIP-членом ПВК Вагнера: журналісти CNN розкрили деталі

Реклама
11:09

ФСБ РФ отримала завдання вбити Пригожина - Буданов

11:00

Війна тисне на гривню: економіст розповів, що буде з доларом до кінця року

10:51

Усунення Путіна і ліквідація Пригожина: експерт дав прогноз і назвав терміни

10:38

Грози чергуватимуться зі спекою: якою буде погода в Україні в липні 2023

10:21

Кошлаті косми: Лорак здивувала недоглянутою посіченою зачіскою

10:20

В Україні підскочуть ціни на бензин і дизель: паливо подорожчає вже в липні

09:51

Курс долара після війни: чи чекати на різке падіння гривні – прогноз експерта

09:46

Алла Костромічова знову стала мамою і розсекретила рідкісне ім'я дочки

09:45

Обіцяв "відмазати" від екстрадиції за $ 50 тисяч: нардепа викрили на шахрайствіВідео

09:39

Окупанти Росії поступово залишають територію ЗАЕС - ГУР

09:30

Любовний гороскоп на липень 2023: чи можна вступати в шлюб і заводити новий романВідео

Реклама
09:00

Пригожин здатний відібрати владу у Лукашенка - Андрій СанніковЕксклюзив

08:58

Синець біля ока та різке "схуднення": експерт про дивний візит Путіна в Дагестан

08:36

Гороскоп на липень 2023 для Риб: повернення боргів і стосунків з минулогоВідео

08:26

Арешт Суровікіна: чому Путін опинився на розтяжціПогляд

08:22

"Потрібно поступитися частиною території України Росії": Трамп знову підіграв Путіну

08:12

ЗСУ захопили стратегічну ініціативу та оточують окупантів у Бахмуті – ISW

07:25

Європарламент хоче розпочати переговори щодо членства України в ЄС у грудні - Politico

06:53

Вибухи у Миколаєві та Запоріжжі: окупанти атакували дронами, спалахнула пожежа

06:52

Путін перестав боятися, або просто не шкодує двійниківПогляд

06:33

Гороскоп на липень 2023 для Водоліїв: чим здивує другий місяць літаВідео

05:55

Який французький манікюр зараз в моді: найгарніший літній френч 2023Фото

05:30

Коли можна знімати перець з куща: поради, про які знає не кожен дачник

05:05

Пігулки вживають "під час їди", а не "під час їжі": Авраменко пояснив, чому такВідео

04:40

Офіційно холостяк: Сергій Жадан розлучився із дружиною

04:00

Церковне і не тільки: яке сьогодні свято і у кого День ангела 30 червня

03:15

Навіщо класти лавровий лист у варену квасолю: результат буде неймовірним

03:14

"Хрю-хрю": путіністка Семенович закинула себе і зганьбилася з жирним десертом

03:05

Три речі, які не можна позичати сусідам: потім нарікайте на себе

02:40

Економна наречена мільярдера Безоса показала стильний пляжний лук за 2 тис. грн

02:10

"Меркурій буде напруженим": астролог назвав дні у липні, коли не варто нікуди їхатиВідео

Реклама
01:36

Підрив Росією ЗАЕС призупинить наступ ЗСУ: Коваленко спрогнозував терміни

01:00

Що робити з поганим подарунком: викинути не соромно

29 червня, четвер
23:43

У Зеленського назвали умову, за якої президент поїде на саміт НАТО у Вільнюс

23:05

Посланець Папи зустрівся із омбудсмен РФ, яку розшукує Гаага за викрадення дітей

22:49

"Нейтральна держава": Австрія проти гарантій безпеки для України

22:39

Як отримати багато врожаю огірків: простий секрет шаленого врожаю

22:32

"Маю великі сумніви": Пономарьов розповів, чи доживе Путін до наступних виборівВідео

21:49

Гороскоп на липень 2023 для Козерогів: що відбуватиметься у коханні, фінансах, роботіВідео

21:47

"Це просто шик": російський генерал цинічно зрадів смертям у КраматорськуФотоВідео

21:25

"Розуміють нагальну необхідність": США близькі до надання ЗСУ систем ATACMS - WSJ

Новини України
Новини КиєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини Миколаєва
Персони
Валерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило Буданов
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїГоловоломки
Гороскоп
Знаки зодіакуГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінці
Війна з Росією
Ядерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війна
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Синоптик
Прогноз погодиПогода веснаМагнітна буряПогода на вихідні
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023Модні помилки
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти