ЗСУ наступають в усіх напрямках, ініціативу перехоплено - Міноборони

Сили оборони України впевнено просуваються флангами біля Бахмута і контролюють південно-західні околиці міста, сказала заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

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ЗСУ успішно просуваються на південному і східному фронтах - Маляр / Колаж: Главред, фото: 53 ОМБр, Міноборони РФ

Збройні сили України наступають на захоплені окупантами агресора Росії позиції по усіх напрямках. Військам вдалося перехопити ініціативу. Навколо Бахмута армія рухається по флангах, а в самому місті контролює південно-західні околиці. Про це заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

В ефірі всеукраїнського телемарафону UA Разом у п'ятницю, 30 червня, вона розповіла про те, що ЗСУ просуваються по всій лінії фронту. На південному і східному фронтах перехоплена ініціатива.

"На фронті фактично триває боротьба за те, яка зі сторін утримуватиме ініціативу. Якщо говорити загалом по всьому фронту – і схід, і південь, то ми перехопили стратегічну ініціативу, і ми наступаємо на всіх напрямках. Якщо говорити окремо за напрямками, то це швидше оперативна ініціатива", - сказала Маляр.

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Також вона зазначила, що ЗСУ успішно просуваються флангами навколо Бахмута і тримають під свої контролем південно-західні околиці міста.

"Ми продовжуємо контролювати південно-західні околиці міста, але основні бої точаться саме довкола міста. І там можна говорити, що йде наступ на декількох напрямках – не тільки фланги, значно ширший зараз фронт. І в нас просування абсолютно на всіх напрямках, де ми рухаємося", - пояснила ситуацію заступниця міністра оборони.

Крім того, вона додала, що на півдні ЗСУ вдається просуватися з різним успіхом.

"Десь бувають дні коли це понад 1 кілометр, десь буває менше. Може бути десь і до 2 кілометрів. По-різному", - сказала Маляр і уточнила, що українські війська працюють над вирівнюванням фронту для закріплення на важливих рубежах.

Контрнаступ йде за планом

Крім того, заступниця міністра оборони Маляр сказала, що операції ЗСУ йдуть за планом. Реалізується багато завдань, а висновки про ефективність дій можуть робити тільки військові.

"Контрнаступ, якщо ми хочемо його оцінювати згідно з ефективністю, то це не тільки просування і звільнені населені пункти. Це дуже багато різних задач. Зокрема, згадайте, як довго тривала підготовка обстановки в Херсоні для його звільнення. Це не було миттєво. Це була кількамісячна підготовка самої ситуації, атмосфери потрібної для звільнення. Так само й тут виконуються певні задачі", - підкреслила Ганна Маляр.

Контрнаступ ЗСУ

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужні раніше сказав, що силам оборони України вдалося перехопити військову ініціативу в окупантів Росії на полі бою. Війська просуваються вперед. Ворог мінує місцевість, чинить серйозний опір і несе великі втрати.

Глава Держдепу США Ентоні Блінкен вважає, що в України є всі шанси для перемоги над агресором Росією. На думку американського чиновника, контрнаступ ЗСУ лише почався. Ключові події на фронті можна очікувати найближчими тижнями і місяцями.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомляла, що армія України просунулася в Донецькій і Запорізькій областях. Сили оборони закріплюються на відбитих у окупантів Росії позиціях і завдають ударів по ворогу. До Бахмута росіяни підтягують резерви.

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