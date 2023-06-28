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Армія України просувається, перехоплена стратегічна ініціатива - Залужний

Андрій Ганчук
28 червня 2023, 21:33 оновлено 28 червня, 21:41
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Окупанти Росії намагаються утримати захоплені позиції шляхом суцільного мінування місцевості, сказав Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.
Залужний, Міллі
Війська РФ несуть потужний опір і несуть великі втрати - Залужний / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, скріншот YouTube

Сили оборони України перехопили в окупаційної армії Росії ініціативу і просуваються на полі бою. Противник замінував місцевість, чинить потужний опір і несе великі втрати. Українські війська як і раніше потребують військової допомоги. Про це заявив головнокомандувач ВСУ Валерій Залужний.

На своїй сторінці в соціальній мережі Facebook він розповів про те, що провів телефонну розмову з колегою, головою Об'єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі.

Вони обговорили ситуацію на фронті. Залужний сказав, що контрнаступ ЗСУ просувається успішно.

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"Нам вдалося перехопити стратегічну ініціативу, Сили безпеки і оборони України продовжують ведення наступальних дій, маємо просування. Противник чинить потужний спротив, у той же час зазнає великих втрат. Намагається втриматися на позиціях за рахунок суцільного мінування місцевості.", - зазначив главком.

Крім того, він додав, що українські війська потребують додаткових озброєнь, боєприпасів, а також засобів розмінування.

"Домовилися і надалі залишатися на зв'язку і координувати дії для деокупації української території", - підкреслив Валерій Залужний.

Контрнаступ ЗСУ

Президент України Володимир Зеленський 26 червня відвідав передові позиції українських військових. Він заявив, що на всіх напрямках у захисників України було просування вперед і це щасливий день. Зеленський побував на передових позиціях ЗСУ в Донецькій і Запорізькій областях. Він вручив українським воїнам державні нагороди.

Представник східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий повідомив, що у районі Бахмута "вагнерівців" немає, вони ганебно втекли. Сили оборони недалеко від східної частини Бахмута продовжують чинити тиск на росіян і вибивати їх на флангах.

Водночас розвідка Великобританії повідомила, що ЗСУ пробили оборону РФ і просунулися вперед під Донецьком. Українські десантно-штурмові війська трохи просунулися на схід від села Красногорівка, недалеко від Донецька, яке знаходиться на старій лінії контролю, повідомили в британській розвідці.

При цьому у ЗСУ заінтригували анонсом нових бойових успіхів. Бойова робота, яку зараз проводять українські військові на фронті, йде за планом і вже дає результати. Незабаром на фронті будуть успіхи, які всіх порадують, заявила керівниця об'єднаного пресцентру сил оборони півдня Наталія Гуменюк.

Інші новини:

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