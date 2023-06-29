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Основні події контрнаступу ЗСУ будуть у найближчі тижні та місяці – Блінкен

Альона Вороніна
29 червня 2023, 08:22 оновлено 29 червня, 08:28
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Контрнаступ українських військових перебуває на початковому етапі. Росіяни будували свої оборонні укріплення місяцями, але в України є все необхідне для успіху.
Энтони Блинкен, украинские военные
Україна має все необхідне для перемоги у війні проти країни-агресорки Росії, заявив Блінкен/ колаж: Главред, фото: УНІАН, ОПБр імені гетьмана Богдана Хмельницького

Україна має все необхідне для перемоги у війні проти країни-агресорки Росії, до того ж США вже оголосили про надання додаткової допомоги українцям для захисту від російських окупантів.

Зараз контрнаступ українських сил перебуває на початковому етапі. Основні події на фронті відбуватимуться упродовж найближчих тижнів і місяців. Про це сказав державний секретар США Ентоні Блінкен у середу, 28 червня в інтерв'ю журналістам, текст якого був оприлюднений на сайті американського уряду.

При цьому Блінкен зазначив, що просування вперед дається захисникам України нелегко, адже російські загарбники будували свої оборонні укріплення упродовж місяців. Проте він висловив упевненість, що українським воїнам вдасться впоратися з труднощами.

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"Контрнаступ перебуває на своєму початку, і ви чули, як міністр оборони України сказав, що вони ще планують застосувати основну частину своїх сил… Тільки вчора ми анонсували додаткову допомогу Україні. Вони мають те, що їм потрібно для успіху", – наголосив держсекретар США.

Росія стала слабшою

У той же час Блінкен зазначив, що Москва була змушена відволіктися на внутрішні розбіжності через військовий заколот ватажка приватної військової компанії "Вагнера" Євгена Пригожина. А це у свою чергу може зіграти на руку Україні.

Також держсекретар США зазначив, що країна-агресорка Росія буквально кидає своїх людей у м'ясорубку, створену російським диктатором Володимиром Путіним. Блінкен наголосив, що РФ отримала протилежний результат від того, на який вона очікувала після початку повномасштабного вторгнення в Україну. Тепер Росія слабша як у військовому, так і в економічному плані. Становище країни-окупанта у світі різко впало.

"Тож за всіма напрямками це був стратегічний провал Путіна. І тією мірою, якою тепер усередині (РФ – ред.) з'являються тріщини, це тільки посилює проблему, з якою він зіштовхнувся", – підсумував Блінкен.

Контрнаступ ЗСУ

Раніше міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що українські військові під час літнього контрнаступу уже звільнили близько 300 квадратних кілометрів територій України, які раніше контролювали російські окупанти. Це більше, ніж країна-агресорка Росія окупувала під час "масштабного" зимового наступу російських загарбників.

У пресцентрі Сил оборони Таврійського напрямку повідомили, що ЗСУ "перемололи" майже 3 роти окупантів лише на одному напрямку за добу. Окупанти намагалися атакувати українські позиції, але в них нічого не вийшло.

Головнокомандувач ВСУ Валерій Залужний заявив, що Сили оборони України перехопили в окупаційної армії Росії ініціативу і просуваються на полі бою. Противник замінував місцевість, чинить потужний опір і несе великі втрати. Українські війська як і раніше потребують військової допомоги.

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