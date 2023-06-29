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ЗСУ просунулися на Донеччині та Запоріжжі, ворог чіпляється за Бахмут - Маляр

Андрій Ганчук
29 червня 2023, 10:26 оновлено 29 червня, 10:34
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Сили оборони України просунулися на півдні та сході на глибину фронту від 1,2 до 1,5 кілометрів, вигризаючи у ворога кожен метр, сказала Ганна Маляр.
ЗСУ, війська РФ
Сили оборони України просуваються на фронті, окупанти підтягують резерви - Міноборони / Колаж: Главред, фото: 1 ОБрСпН імені Івана Богуна, Міноборони РФ

Армія України досягла просування в Донецькій і Запорізькій областях. Війська закріплюються на позиціях і завдають ударів по окупаційних силах агресора Росії. На Бахмутському напрямку перехоплена ініціатива, а в самому Бахмуті, куди противник підтягує резерви, йдуть бої на флангах міста. Про це заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

У своєму Telegram-каналі вона розповіла, що ЗСУ продовжують контрнаступ, вигризаючи у противника кожен метр. У Донецькій і Запорізькій областях вдалося просунутися на глибину від 1,2 до 1,5 км.

Південний фронт

За словами Маляр, ЗСУ добилися успіхів на напрямку Рівнопіль-Володіно. Війська закріплюються на звільнених рубежах і завдають окупантам великих втрат. Знищується наступальний потенціал противника, логістика, склади і пункти управління.

відео дня

"На Бердянському напрямку є просування 1300 м. Ворог підтягує для оборони всі свої резерви, навіть бригаду морської піхоти, яка свого часу тікала з Херсона", - зазначила вона.

Бахмутський напрямок

ЗСУ перехопили оперативну ініціативу на Бахмутському напрямку. Досягнуто просування в напрямку Кліщіївки і Курдюмівки.

"У напрямку Кліщівка просунулися на 1200 м. У напрямку Курдюмівки - на 1500 м", - сказала Маляр.

Ворог намагається утримати свої позиції, проводить контратаки, але в результаті втрат змушений відступати.

Бахмут

У Бахмуті йде боротьба на флангах міста. Росіяни підтягують туди резерви і всіма силами чіпляються за захоплені позиції. Сили оборони України досягають успіху.

"Наші досягають успіху. Зараз закріплюються на звільнених рубежах. Загалом на Бахмутському напрямку знову гаряче, тривають запеклі бої", - наголосила Ганна Маляр.

Контрнаступ ЗСУ

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний 28 червня заявив, що сили оборони України перехопили в окупантів РФ ініціативу на полі бою і просуваються вперед. Противник мінує місцевість, потужно пручається і несе великі втрати.

Державний секретар США Ентоні Блінкен сказав, що в України є всі шанси, щоб здобути перемогу у війні з агресором Росією. На його думку, контрнаступ ЗСУ тільки почався. Основні події на фронті очікуються протягом найближчих тижнів і місяців.

Журналісти The Washington Post пишуть, що наступ ЗСУ сповільнюється через замінування російськими окупантами територій. Крім того, ворогові вдалося вирішити проблеми з логістикою, з якими росіяни зіткнулися ще у Херсонській області.

Інші новини:

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