ЗСУ просунулися на Донеччині та Запоріжжі, ворог чіпляється за Бахмут - Маляр

Армія України досягла просування в Донецькій і Запорізькій областях. Війська закріплюються на позиціях і завдають ударів по окупаційних силах агресора Росії. На Бахмутському напрямку перехоплена ініціатива, а в самому Бахмуті, куди противник підтягує резерви, йдуть бої на флангах міста. Про це заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.
У своєму Telegram-каналі вона розповіла, що ЗСУ продовжують контрнаступ, вигризаючи у противника кожен метр. У Донецькій і Запорізькій областях вдалося просунутися на глибину від 1,2 до 1,5 км.
Південний фронт
За словами Маляр, ЗСУ добилися успіхів на напрямку Рівнопіль-Володіно. Війська закріплюються на звільнених рубежах і завдають окупантам великих втрат. Знищується наступальний потенціал противника, логістика, склади і пункти управління.
"На Бердянському напрямку є просування 1300 м. Ворог підтягує для оборони всі свої резерви, навіть бригаду морської піхоти, яка свого часу тікала з Херсона", - зазначила вона.
Бахмутський напрямок
ЗСУ перехопили оперативну ініціативу на Бахмутському напрямку. Досягнуто просування в напрямку Кліщіївки і Курдюмівки.
"У напрямку Кліщівка просунулися на 1200 м. У напрямку Курдюмівки - на 1500 м", - сказала Маляр.
Ворог намагається утримати свої позиції, проводить контратаки, але в результаті втрат змушений відступати.
Бахмут
У Бахмуті йде боротьба на флангах міста. Росіяни підтягують туди резерви і всіма силами чіпляються за захоплені позиції. Сили оборони України досягають успіху.
"Наші досягають успіху. Зараз закріплюються на звільнених рубежах. Загалом на Бахмутському напрямку знову гаряче, тривають запеклі бої", - наголосила Ганна Маляр.
Контрнаступ ЗСУ
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний 28 червня заявив, що сили оборони України перехопили в окупантів РФ ініціативу на полі бою і просуваються вперед. Противник мінує місцевість, потужно пручається і несе великі втрати.
Державний секретар США Ентоні Блінкен сказав, що в України є всі шанси, щоб здобути перемогу у війні з агресором Росією. На його думку, контрнаступ ЗСУ тільки почався. Основні події на фронті очікуються протягом найближчих тижнів і місяців.
Журналісти The Washington Post пишуть, що наступ ЗСУ сповільнюється через замінування російськими окупантами територій. Крім того, ворогові вдалося вирішити проблеми з логістикою, з якими росіяни зіткнулися ще у Херсонській області.
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