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"Розуміють нагальну необхідність": США близькі до надання ЗСУ систем ATACMS - WSJ

Аліна Дембіцька
29 червня 2023, 21:25 оновлено 29 червня, 21:25
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Надання ATACMS Україні ще має бути схвалене "на найвищому рівні", підкреслили посадовці Європи та США.
Ракеты ATACMS, Владимир Зеленский, Джо Байден
США близькі до надання ЗСУ систем ATACMS / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, Офіс президента України, скріншот

Сполучені Штати Америки наблизились до ухвалення рішення про надання українським військовим ракетної системи великої дальності ATACMS. Про це пише The Wall Street Journal із посиланням на американських та європейських посадовців.

"США розглядають можливість ухвалення рішення про передачу ракетної системи дальнього радіусу дії Україні", - йдеться в повідомленні.

За словами посадовців Європи та США, надання ATACMS Україні ще має бути схвалене "на найвищому рівні". Водночас спостерігаються ознаки того, що Білий дім змінив свою позицію щодо такої зброї та розуміє "нагальну необхідність" підтримати Україну в протистоянні країні-агресорці Росії у найближчі тижні.

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Як зазначив анонімний високопосадовець зі сфери оборони України, протягом останніх тижнів "Київ отримав позитивні ознаки, що США змінили свою позицію щодо систем ATACMS".

Що таке ATACMS

ATACMS (Army TACtical Missile System) - тактична балістична ракета класу земля-земля, вироблена американською компанією Lockheed Martin. Має дальність застосування до 300 км на твердому паливі. Її різні варіанти оснащення носять індекси МО США MGM-140, MGM-164 і MGM-168. Ракета ATACMS в транспортно-пусковому контейнері має індекс М39.

ATACMS можуть бути випущені з реактивних систем залпового вогню, таких як M270 MLRS і m142 HIMARS.

Ракети ATACMS для України

У січні 2023 року президент України Володимир Зеленський заявив: щоб припинити російський терор, потрібно забезпечити відповідні ракетні сили українських військових. За його словами, це стосується постачання ATACMS та іншої подібної зброї.

Глава комітету у закордонних справах Палати представників США Майкл Маккол заявляв, що Україні необхідно надати зброю дальнього радіусу дії, зокрема і оперативно-тактичні балістичні ракети ATACMS. За його словами, за допомогою такої зброї Збройні Сили України могли б завдавати ударів по тимчасово окупованому Криму.

У квітні голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Марк Міллі заявив, що США не постачатимуть Україні ракети великої дальності ATACMS. При цьому розглядаються інші можливості допомоги Збройним силам України.

Наприкінці травня президент США Джо Байден заявив, що питання надання Україні далекобійних ракет ATACMS все ще перебуває на розгляді. Він зазначив, що ця тема "все ще у грі", маючи на увазі, що питання продовжує розглядатися.

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