В Україні розширили список тих, кого можуть мобілізувати в ЗСУ

Змінилися умови про відстрочку у призові для однієї категорії громадян. Відповідна правка до закону була проголосована Верховною Радою.

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В Україні розширили список тих, кого можуть мобілізувати до ВСУ/ колаж: Главред, фото: УНІАН

Верховна Рада України розширила список громадян, які підлягають мобілізації до лав Збройних сил України. У закон про мобілізаційну підготовку та мобілізацію було внесено правку, яка стосується відстрочки для осіб, які доглядають дружину, чоловіка або одного з батьків, котрі мають інвалідність І чи ІІ групи.

Такий пункт міститься у законі №9342 про доплати військовим, за який проголосували нардепи. Умови відстрочки для зазначеної категорії громадян тепер зміняться.

Згідно з новими нормами, людина може не отримати відстрочки і бути мобілізованою у разі, якщо родичів з інвалідністю І чи ІІ групи можуть утримувати інші працездатні громадяни.

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Отже, відстрочку від служби можна отримати лише у тому разі, якщо у сім’ї немає інших людей, які могли б доглядати людину з інвалідністю.

Ця норма набере чинності після того, як відповідний закон, у якому вона міститься, підпише президент Володимир Зеленський.

Мобілізація в Україні

Раніше повідомлялося, що в Україні змінили граничний вік перебування громадян на військовому обліку, і відтепер чоловіки у 25 років стають військовозобов'язаними. Народні депутати України ухвалили зміни до законопроєкту №9281, який зменшує граничний вік перебування громадян на військовому обліку призовників з 27 до 25-річного віку. Раніше призовник, який не проходив строкову військову службу, при досягненні граничного віку, тобто за минулими правилами – 27 років, ставав військовозобов’язаним.

Нагадаємо, раніше воєнком пояснив, скільки ще триватиме мобілізація. Загальна мобілізація і воєнний стан, оголошені президентом України Володимиром Зеленським наказом від 24 лютого 2022 року, на даний момент продовжено Радою до 18 серпня 2023 року.

З 1 липня 2023 року, згідно з постановою українського Кабінету міністрів, дещо зміниться ситуація з підприємствами, які можуть оформить бронь від мобілізації.

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