ЗСУ вимотають окупантів у Бахмуті та підуть у контрнаступ за 2 місяці - ОП

Контрнаступ Збройних сил України відбудеться через два місяці, повідомив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.
Як підкреслив він в інтерв'ю італійському виданню La Stampa, на сьогодні триває підготовка контрнаступу.
"Ми не поспішаємо, реорганізуємося протягом наступних двох місяців", — зазначив співрозмовник.
При цьому представник Офісу президента уточнив, що для успішних дій ЗСУ необхідно додаткове озброєння і боєприпаси.
"Ми потребуємо збільшення поставок важких артилерійських снарядів калібру 155 мм", — пояснив він.
Водночас радник глави ОП натякнув, що основний напрямок контрнаступу ЗСУ не передбачається в районі Бахмута.
"Ми вимотаємо росіян в Бахмуті, а потім зосередимося в іншому місці", — додав Подоляк.
Підготовка контрнаступу ВСУ
Нагадаємо, раніше міністр оборони Олексій Резніков заявив про те, що ЗСУ підуть у контрнаступ на новій техніці.
Міністр оборони пояснив, що екіпажі повинні бути підготовлені для взаємодії у складі цілого підрозділу, наприклад танкового батальйону: "Тому що у них завдання – виконання завдання, спланованого українським Генеральним штабом".
Нагадаємо, заступник голови Королівського інституту об'єднаних служб (RUSI) Малкольм Чалмерс заявив про те, що війна в Україні навряд чи закінчиться скоро і може тривати в 2024 році.
Він упевнений в необхідності підтримки Заходом контрнаступу України для того, щоб українські захисники були добре підготовлені до ведення довгої війни в наступному році.
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