ЗСУ вимотають окупантів у Бахмуті та підуть у контрнаступ за 2 місяці - ОП

Для успішних дій ЗСУ необхідно додаткове озброєння, підкреслив Михайло Подоляк.

Михайло Подоляк розповів про підготовку контрнаступу ЗСУ / Колаж Офіс президента, 93-тя ОМБр Холодний Яр

Контрнаступ Збройних сил України відбудеться через два місяці, повідомив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

Як підкреслив він в інтерв'ю італійському виданню La Stampa, на сьогодні триває підготовка контрнаступу.

"Ми не поспішаємо, реорганізуємося протягом наступних двох місяців", — зазначив співрозмовник.

відео дня

При цьому представник Офісу президента уточнив, що для успішних дій ЗСУ необхідно додаткове озброєння і боєприпаси.

"Ми потребуємо збільшення поставок важких артилерійських снарядів калібру 155 мм", — пояснив він.

Водночас радник глави ОП натякнув, що основний напрямок контрнаступу ЗСУ не передбачається в районі Бахмута.

"Ми вимотаємо росіян в Бахмуті, а потім зосередимося в іншому місці", — додав Подоляк.

Підготовка контрнаступу ВСУ

Нагадаємо, раніше міністр оборони Олексій Резніков заявив про те, що ЗСУ підуть у контрнаступ на новій техніці.

Міністр оборони пояснив, що екіпажі повинні бути підготовлені для взаємодії у складі цілого підрозділу, наприклад танкового батальйону: "Тому що у них завдання – виконання завдання, спланованого українським Генеральним штабом".

Нагадаємо, заступник голови Королівського інституту об'єднаних служб (RUSI) Малкольм Чалмерс заявив про те, що війна в Україні навряд чи закінчиться скоро і може тривати в 2024 році.

Він упевнений в необхідності підтримки Заходом контрнаступу України для того, щоб українські захисники були добре підготовлені до ведення довгої війни в наступному році.

Читайте більше: