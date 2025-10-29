Вибух у Хмельницькому: під завалами будинку знайшли тіла людей

Коротко:
- У Хмельницькому під завалами будинку знайшли тіла двох людей
- В будинку може перебувати ще одна людина
- Наразі встановлюються причини вибуху
У Хмельницькому під завалами зруйнованого внаслідок вибуху газу будинку знайшли тіла двох людей. Про це повідомив голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.
Він розповів, що до розбору завалів приєдналися додаткові сили: відділення рятувальників-верхолазів ГМРЦ та відділення спеціального призначення "ДЕЛЬТА". Аварійно-рятувальні роботи тривають безперервно.
"Вночі надійшла інформація щодо можливого перебування в будинку ще однієї людини. На жаль, маємо трагічні підтвердження. Внаслідок вибуху в будинку по вулиці Тернопільська під завалами виявлено тіла двох загиблих. О 02:24 виявлено тіло громадянки 1973 року народження. О 05:12 виявлено тіло громадянина 1983 року народження", - йдеться у повідомленні.
Він додав, що тіла загиблих направлено на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті. Встановлюються також і причини вибуху.
"Мої щирі співчуття рідним загиблих. Всі служби продовжують працювати злагоджено, надаючи допомогу та розбираючи завали", - додав Тюрін.
Голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін раніше говорив, що однією з причин вибуху може бути детонація вибухівки.
Він наголосив, що попередня інформація від ДСНС була, що це міг бути вибух, спричинений газом, але наразі розглядаються різні версії, зокрема й через вибух певного вибухового предмета.
Як повідомляв Главред, 28 жовтня близько 15:00 у Хмельницькому раптово стався вибух. Унаслідок цього обвалилася частина багатоповерхового будинку.
5 липня в Хмельницькій області також гриміли вибухи. Росіяни запустили дві аеробалістичні ракети "Кинджал" в напрямку міста Старокостянтинів. На щастя, обійшлося без наслідків.
17 квітня у Хмельницькому було виявлено тіло 20-річного курсанта з вогнепальним пораненням. Юнак був першокурсником Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького.
