Вибух у Хмельницькому: під завалами будинку знайшли тіла людей

На місці вибуху продовжують працювати усі служби.

Вибух у Хмельницькому / колаж: Главред, фото: ДСНС

Коротко:

У Хмельницькому під завалами будинку знайшли тіла двох людей

В будинку може перебувати ще одна людина

Наразі встановлюються причини вибуху

У Хмельницькому під завалами зруйнованого внаслідок вибуху газу будинку знайшли тіла двох людей. Про це повідомив голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.

Він розповів, що до розбору завалів приєдналися додаткові сили: відділення рятувальників-верхолазів ГМРЦ та відділення спеціального призначення "ДЕЛЬТА". Аварійно-рятувальні роботи тривають безперервно.

"Вночі надійшла інформація щодо можливого перебування в будинку ще однієї людини. На жаль, маємо трагічні підтвердження. Внаслідок вибуху в будинку по вулиці Тернопільська під завалами виявлено тіла двох загиблих. О 02:24 виявлено тіло громадянки 1973 року народження. О 05:12 виявлено тіло громадянина 1983 року народження", - йдеться у повідомленні.

Він додав, що тіла загиблих направлено на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті. Встановлюються також і причини вибуху.

"Мої щирі співчуття рідним загиблих. Всі служби продовжують працювати злагоджено, надаючи допомогу та розбираючи завали", - додав Тюрін.

Голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін раніше говорив, що однією з причин вибуху може бути детонація вибухівки.

Він наголосив, що попередня інформація від ДСНС була, що це міг бути вибух, спричинений газом, але наразі розглядаються різні версії, зокрема й через вибух певного вибухового предмета.

