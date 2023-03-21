Підписали договір і "погрожував" Україні: підсумки зустрічі Путіна і Сі Цзіньпіна

Путін на прес-конференції з лідером Китаю виступив з невдоволенням, що проти Росії введені жорсткі санкції.

Путін, Сі Цзіньпін / kremlin.ru, pixabay

21 березня в Москві пройшли переговори президента Росії Володимира Путіна і президента Китаю Сі Цзіньпіна.

Як відомо, однією з основних тем переговорів стала війна в Україні, яку розв'язав російський диктатор Володимир Путін.

Що заявив Сі Цзіньпін про війну в Україні

Лідер Китаю за підсумками зустрічі з Путіним заявив, що Китай нібито керується цілями і принципами Статуту ООН, а також дотримується нібито об'єктивної позиції.

відео дня

"Ми активно сприяємо примиренню і відновленню переговорного процесу. Наша позиція заснована на самій суті питання і правді. Ми завжди за мир і діалог, ми твердо стоїмо на вірній стороні історії", - заявив він.

Що заявив Путін про війну в Україні

Путін раптом виступив, що погляди Москви і Пекіна в контексті міжнародних і регіональних проблем збігаються або дуже близькі.

"Безумовно, ми не оминули увагою ситуацію навколо України. Вважаємо, що багато з положень висунутого Китаєм "мирного плану" співзвучні російським підходам і можуть бути взяті за основу для мирного врегулювання, коли до нього будуть готові на Заході і в Києві. Однак поки такої готовності з їхнього боку ми не спостерігаємо", - заявив він.

Також диктатор виступив з невдоволенням, що проти Росії введені жорсткі санкції.

Путін почав погрожувати Україні

"Сьогодні стало відомо, що Великобританія вустами заступника Міністра оборони оголосила не тільки про постачання танків в Україну, але і снарядів зі збідненим ураном. Схоже, що Захід дійсно вирішив воювати з Росією до останнього українця вже не на словах, а на ділі. Але хотів би відзначити, що якщо все це буде відбуватися, то Росія змушена буде реагувати відповідним чином. Я маю на увазі, що колективний Захід вже починає застосовувати зброю з ядерним компонентом", - підкреслив він.

Варто відзначити, що мова йде про снаряди для танків Challenger 2. Вони мають високу ефективність для ураження сучасних танків і бронетехніки.

Що підписали Путін і Сі Цзіньпін

Стало відомо, що за підсумками зустрічі Путін і Сі Цзіньпін підписали спільну заяву Росії і Китаю "Про поглиблення відносин всеосяжного партнерства і стратегічної взаємодії, що вступають в нову епоху".

А також спільна заява лідерів обох країн про план розвитку ключових напрямків економічного співробітництва до 2030 року.

Крім того, підписано ряд міжурядових, міжвідомчих і корпоративних документів про розвиток співпраці в різних сферах.

В МЗС Китаю пізніше повідомили, що підписав Путін і Сі - головні тези:

"Російська сторона хоче якнайшвидшого відновлення мирних переговорів, що "цінує Китай".

"Необхідно поважати законні інтереси безпеки всіх країн, не допускати блокової конфронтації і не роздувати полум'я".

Потрібен "відповідальний діалог" між сторонами, світ повинен надавати підтримку відповідним "конструктивним зусиллям".

"Обидві сторони виступають проти будь-яких односторонніх санкцій".

Візит Сі Цзіньпіна до РФ

Глава КНР Сі Цзіньпін 20 березня прибув до Москви, столицю країни-окупанта і агресора РФ.

Сі Цзіньпін - перший зі світових лідерів, який провів зустріч з господарем Кремля після того, як Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна.

Як повідомляють російські пропагандистські ЗМІ, під час зустрічі з главою Кремля Сі Цзіньпін назвав Путіна "дорогим другом", а також висловив переконання, що росіяни підтримають свого диктатора на президентських виборах у 2024 році.

Голова КНР Сі Цзіньпін планує провести телефонну розмову з президентом Володимиром Зеленським після поїздки в Москву і переговорів з диктатором Володимиром Путіним, пише Financial Times з посиланням на джерела.

Читайте також: