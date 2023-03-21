УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

Підписали договір і "погрожував" Україні: підсумки зустрічі Путіна і Сі Цзіньпіна

21 березня 2023, 19:06
Путін на прес-конференції з лідером Китаю виступив з невдоволенням, що проти Росії введені жорсткі санкції.
Путін, Сі Цзіньпіна
Путін, Сі Цзіньпін / kremlin.ru, pixabay

21 березня в Москві пройшли переговори президента Росії Володимира Путіна і президента Китаю Сі Цзіньпіна.

Як відомо, однією з основних тем переговорів стала війна в Україні, яку розв'язав російський диктатор Володимир Путін.

Що заявив Сі Цзіньпін про війну в Україні

Лідер Китаю за підсумками зустрічі з Путіним заявив, що Китай нібито керується цілями і принципами Статуту ООН, а також дотримується нібито об'єктивної позиції.

відео дня

"Ми активно сприяємо примиренню і відновленню переговорного процесу. Наша позиція заснована на самій суті питання і правді. Ми завжди за мир і діалог, ми твердо стоїмо на вірній стороні історії", - заявив він.

Що заявив Путін про війну в Україні

Путін раптом виступив, що погляди Москви і Пекіна в контексті міжнародних і регіональних проблем збігаються або дуже близькі.

"Безумовно, ми не оминули увагою ситуацію навколо України. Вважаємо, що багато з положень висунутого Китаєм "мирного плану" співзвучні російським підходам і можуть бути взяті за основу для мирного врегулювання, коли до нього будуть готові на Заході і в Києві. Однак поки такої готовності з їхнього боку ми не спостерігаємо", - заявив він.

Також диктатор виступив з невдоволенням, що проти Росії введені жорсткі санкції.

Путина

Путін почав погрожувати Україні

"Сьогодні стало відомо, що Великобританія вустами заступника Міністра оборони оголосила не тільки про постачання танків в Україну, але і снарядів зі збідненим ураном. Схоже, що Захід дійсно вирішив воювати з Росією до останнього українця вже не на словах, а на ділі. Але хотів би відзначити, що якщо все це буде відбуватися, то Росія змушена буде реагувати відповідним чином. Я маю на увазі, що колективний Захід вже починає застосовувати зброю з ядерним компонентом", - підкреслив він.

Варто відзначити, що мова йде про снаряди для танків Challenger 2. Вони мають високу ефективність для ураження сучасних танків і бронетехніки.

Що підписали Путін і Сі Цзіньпін

Стало відомо, що за підсумками зустрічі Путін і Сі Цзіньпін підписали спільну заяву Росії і Китаю "Про поглиблення відносин всеосяжного партнерства і стратегічної взаємодії, що вступають в нову епоху".

А також спільна заява лідерів обох країн про план розвитку ключових напрямків економічного співробітництва до 2030 року.

Крім того, підписано ряд міжурядових, міжвідомчих і корпоративних документів про розвиток співпраці в різних сферах.

В МЗС Китаю пізніше повідомили, що підписав Путін і Сі - головні тези:

  • "Російська сторона хоче якнайшвидшого відновлення мирних переговорів, що "цінує Китай".
  • "Необхідно поважати законні інтереси безпеки всіх країн, не допускати блокової конфронтації і не роздувати полум'я".
  • Потрібен "відповідальний діалог" між сторонами, світ повинен надавати підтримку відповідним "конструктивним зусиллям".
  • "Обидві сторони виступають проти будь-яких односторонніх санкцій".

Візит Сі Цзіньпіна до РФ

Глава КНР Сі Цзіньпін 20 березня прибув до Москви, столицю країни-окупанта і агресора РФ.

Сі Цзіньпін - перший зі світових лідерів, який провів зустріч з господарем Кремля після того, як Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна.

Як повідомляють російські пропагандистські ЗМІ, під час зустрічі з главою Кремля Сі Цзіньпін назвав Путіна "дорогим другом", а також висловив переконання, що росіяни підтримають свого диктатора на президентських виборах у 2024 році.

Голова КНР Сі Цзіньпін планує провести телефонну розмову з президентом Володимиром Зеленським після поїздки в Москву і переговорів з диктатором Володимиром Путіним, пише Financial Times з посиланням на джерела.

Читайте також:

війна в Україні Сі Цзіньпін Володимир Путін
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

19:44

Врятував друга з 42-денного полону: під Бахмутом загинув доброволець з Нової Зеландії

19:26

Легендарний радянський актор жорстко поставив росіян на місце: "Це ви мені винні!"Відео

19:20

Поки не видно, щоб Путін прийняв руку допомоги КитаюПогляд

19:06

Підписали договір і "погрожував" Україні: підсумки зустрічі Путіна і Сі ЦзіньпінаВідео

18:38

5 найсуворіших заборон 22 березня, які можуть принести в будинок нещастя: прикмети на Сорок святихВідео

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

18:37

"Зараз ми диктуємо росіянам": експерт розповів про великі проблеми Росії у війні з УкраїноюВідео

18:18

У свої 22 мужньо захищав рідну землю: у тяжких боях за Україну загинув молодий прикордонникВідео

18:12

Кума Олі Полякової розповіла, як Поплавський познайомив співачку з майбутнім чоловікомВідео

18:00

"Я намагаюся не перенасичувати уроки інформацією, щоб вони не були нудними" – Керекелиця Альона Вадимівна, вчитель початкових класів Онлайн-школи "Альтернатива". новости компании

Реклама
17:56

Донбас, заморозка конфлікту і переговори: Самусь розкрив плани Кремля щодо війни в УкраїніВідео

17:54

Що робити, якщо ти весь в боргах: якраз і назавжди скинути камінь з плечей

17:47

Дивна смерть курсанта у Львові: хлопця могли довести до самогубства - ДБРВідео

17:33

"Їм не вистачило мізків у голові": Усик розповіла, які 2 речі окупанти вкрали з будинку під КиєвомВідео

17:19

Надзвичайно ароматні та дуже солодкі: 5 найкращих сортів огірків, які ніколи не гірчать

16:20

Ірина Білик поніжилася в ранкових обіймах Дмитра Коляденко

16:10

Обговорювали витік важливої інформації та атаки ворога: Зеленський терміново зібрав СтавкуВідео

16:01

ЗСУ зайдуть на територію Росії: журналіст розкрив сценарій смути у РФ

16:00

Довіри мінімум: знаки зодіаку, які не вміють зберігати секретиВідео

15:59

"Війська НАТО не підіпруть кордон України": цього року треба завершити поточну фазу війни – ЯковенкоВідео

15:40

Навіщо класти використаний чайний пакетик у холодильник: спосіб, який здивує

Реклама
15:13

Що загрожує призовникам за неявку до військкомату: адвокат озвучив наслідкиВідео

15:08

Шпинат, рукола та базилік: як і коли садити корисні рослини

15:01

Тарифи зростуть мінімум на 60 гривень: в Україні піднімають ціни на водуВідео

14:51

ЗСУ підуть у наступ на двох напрямках для прориву "коридору" до Криму – Bild

14:47

Астролог Влад Росс вказав точний місяць, коли можуть вбити ПутінаВідео

14:38

Дімопулос відреагувала на скандальні слова Джеджули про синаВідео

14:26

В який день квітня не можна нічого робити: місячний календар на квітень 2023

14:13

Вітамінна бомба весни: рецепт найпростішого і дивовижного салату за 5 хвилинВідео

14:10

"Лікарі сказали, що в сорочці народилася": старша донька Полякової загриміла до лікарні

14:04

"Не такі ми друзі, як колись": Positiff відверто зізнався, що зіпсувало його дружбу з ПотапомВідео

14:00

"Поставки боєприпасів Росії вже йдуть": Яковенко пояснив, наскільки далеко зайде КитайВідео

13:59

Наридал: Путін вручить премію українському балеруну, який набив портрет терориста на грудяхВідео

13:58

Магнітом притягують блага: імена чоловіків, які завжди при грошах

13:29

Фінансує ЗСУ: у Росії взялися за МеладзеВідео

13:27

Хто розбагатіє у квітні: 3 знаки зодіаку отримають несподіваний прибутокВідео

13:21

Китай продав РФ дронів на 12 млн доларів від початку повномасштабної війни – The New York TimesВідео

12:46

Стануть м'якшими за пух: 5 способів, як пом'якшити "дубові" рушники

12:43

Верховна Рада проголосувала за розширення повноважень Федорова і призначила двох міністрів

12:36

Окупанти намагаються просуватися до центру Бахмута, але зустрічають потужну відсіч ЗСУ - СирськийВідео

12:28

"Ганчірка, стули пельку": Гіркін в істериці плюнув в обличчя Путіну за провали у війніВідео

Реклама
12:25

Чи потрібно протикати і як правильно зав'язати: все, що потрібно знати про пакет для запікання

12:00

Гороскоп на завтра 22 березня 2023: Овну - розставання, Стрільцям - нові відносиниВідео

11:50

"Путін - ввічлива людина": Шольц розповів про свої розмови з диктатором РФ

11:47

"РФ влупить ракетами": астролог попередила про 3 найнебезпечніші дні в кінці березняВідео

11:34

ПВК Вагнера проти кадировців: Росію розірве війна кланів – журналіст РФ

11:27

Як швидко подружити кішку і собаку в домашніх умовах

11:19

"Путін не повинен виграти": Шольц заявив, що не вірить у швидке завершення війни в УкраїніВідео

11:18

Як і коли садити часник навесні: таємна добавка – і засіки будуть ломитися від врожаю

10:59

"Путін буде змушений тікати": завершення війни можливе цього року - експертВідео

10:48

"ЗСУ кілька місяців ламатимуть військовий хребет РФ": стара техніка росіян стане проблемою – експертВідео

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини України
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Мода та краса
Модні зачіскиГарний манікюрЖіночі стрижкиФарбування волосся
Персони
Володимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег Жданов
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження дочкиЗ днем народження синаЗ днем нарождення жінці
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на тижденьГороскоп на тиждень
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості стравиРецепти на Великдень 2023
Свята
Календар 2023Великдень 2023Трійця 2023
Синоптик
Прогноз погодиПогода зимаМагнітна буряПогода на вихідні
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти