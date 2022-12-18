"Армія РФ почне розвалюватися": є три фактори, які можуть зруйнувати російське військо – ексглава ЦРУ

Девід Петреус наголосив, що російські загарбники вражають своєю некомпетентністю.

Девід Петреус наголосив, що є три фактори, які можуть зруйнувати російське військо/ Міноборони РФ, скрін

Боєздатність окупаційної російської армії зараз залежить від низки факторів. Зокрема, по здатності РФ вести війну сильно б’є нестача боєприпасів. Частково країна-агресорка намагається отримати їх від Ірану та Північної Кореї.

Крім цього, російські окупанти уже починають усвідомлювати, які величезні втрати у їхнього війська, і розуміти безглуздість цієї війни. Про це сказав колишній директор ЦРУ Девід Петреус в інтерв'ю "Голосу Америки".

Ексглава ЦРУ назвав три фактори, від яких залежатиме доля російського війська:

чи зможе Росія отримати додаткові безпілотники від Ірану;

чи зможе отримати додаткові ракети та боєприпаси з Ірану або Північної Кореї;

як швидко російські окупанти усвідомлять розміри втрат свого війська і безглуздість війни, розв’язаної диктатором РФ Путіним.

За несприятливих для РФ обставин армія Росії почне розвалюватися зсередини, каже Петреус.

Армія РФ була неготова до війни

Також ексглава ЦРУ зазначив, що російські загарбники вражають своєю некомпетентністю. Він наголосив, що вони навіть нормально не підготувалися перед вторгненням в Україну.

"Вони (росіяни – ред.) показали дуже серйозну відсутність логістичної структури, спроможностей і можливостей. Жахливий стан їхніх комунікацій, які є високочастотними, не зашифрованими й одноканаловими. Будь-хто, в кого є поліцейський сканер, може знайти та заглушити їх розмови або записати", – зазначає генерал.

Він додав, що на здатність окупантів продовжувати воювати впливають також погодні умови.

Раніше радник голови Офісу президента України Олексій Арестович заявив, що війна в Україні, ймовірно, переросте у затяжний конфлікт. Бойові дії можуть не закінчитися ще упродовж наступних пів року.

Президент України Володимир Зеленський оцінив загрозу потужнішого наступу РФ у 2023 році. Він зазначив, що росіяни одержимі помстою і ніколи не відмовлялися від своїх загарбницьких планів щодо України. Тому не можна відкидати того варіанту, що країна-агресорка Росія і справді може здійснити новий наступ у 2023 році.

Читайте також: