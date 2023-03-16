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Наступ Росії "здувається", ЗСУ можуть перехопити ініціативу на полі бою - ISW

16 березня 2023, 07:37
Наступ військ РФ на лінії Сватове-Кремінна в Луганській області і в напрямку Бахмута на Донеччині поступово підходить до кульмінації, вважають аналітики.
Наступ Росії 'здувається', ЗСУ можуть перехопити ініціативу на полі бою - ISW
Темпи наступу окупантів РФ сповільнюються, ЗСУ можуть відновити масштабні атаки – ISW / Коллаж 93-я ОМБр, Минобороны РФ

Темп наступу окупаційних військ Росії на Україну знизився. Атакуючі дії загарбників у напрямках Сватове-Кремінна в Луганській області та Бахмута Донецької області поступово наближається до кульмінації. У такій ситуації ЗСУ отримають можливість перехопити ініціативу на полі бою. Про це заявили в Інституті вивчення війни.

У зведенні ISW йдеться про те, що представник Об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитрашковський 15 березня розповів про зниження кількості наземних атак російських окупантів з 90-100 до 20-30.

Він пояснив, що загарбники втратили можливість розвитку наступальний потенціал через серйозні втрати живої сили і військової техніки.

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Як вважають аналітики, наступ РФ на Луганщині поступово наближається до кульмінації. Останніми тижнями окупанти, незважаючи на посилення в регіоні, досягли лише мінімальних тактичних успіхів. Водночас ЗСУ організували контратаки та відвоювали частину захоплених районів.

"Російський наступ у Луганській області наближається до кульмінації, якщо вже не досяг її, незважаючи на те, що Москва перекинула на лінію Сватове-Кремінна більшість підрозділів у складі щонайменше трьох дивізій", - зазначили фахівці.

Крім того, в ISW акцентували увагу на тому, що в останні декілька днів встановлено зменшення кількості атак в Бахмуті і навколо міста.

"Засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин нещодавно поскаржився, що через брак боєприпасів і важких боїв довелося розширити оточення міста", - пишуть експерти.

На думку аналітиків, наступ російської армії на Бахмут також йде до кульмінації.

"Росіяни не ведуть активні або успішні наступальні операції на інших ділянках фронту, і оскільки темпи сповільнюються, то українські сили мають більше можливостей відновити ініціативу", - підкреслили в Інституті вивчення війни.

Коли ЗСУ перейдуть у контрнаступ

Радник головнокомандувача ЗСУ, генерал-майор Віктор Назаров раніше заявив, що армія України перейде до реалізації сценарію контрнаступальної операції після отримання бронетехніки від Заходу. Також військам потрібно вирішити питання з боєприпасами і логістикою.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що ЗСУ підуть у наступ за 2 місяці. Чиновник також дотримується точки зору, згідно з якою Києву слід врегулювати питання з озброєннями і боєприпасами.

Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай вважає, що ЗСУ почнуть контрнаступ на Луганщині через 2-3 тижні. За його словами, за цей час армія збере необхідні резерви для проведення своєї операції.

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Війна Росії проти України:

ЗСУ Сватово Бахмут Кременная війська Росії війна Росії та України
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