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"Зараз ми диктуємо росіянам": експерт розповів про великі проблеми Росії у війні з Україною

21 березня 2023, 18:37
З технікою у Росії величезна проблема - вони намагаються відновлювати старі Т-62, але це фактично агонія путінського режиму, каже Самусь.
Михайло Самусь, війна в Україні
Михайло Самусь, війна в Україні / скріншот, 59 окрема мотопіхотна бригада імені Якова Гандзюка

Заступник директора Центру дослідження армії, конверсії та роззброєння з міжнародних питань Михайло Самусь в інтерв'ю Главреду розповів, до чого готуватися Україні, якщо армія РФ набере ще 500 тисяч осіб.

"ВСУ не те що готуються, вони лідирують. Треба розуміти - хто володіє стратегічною ініціативою, той і виграє у війні. Українська армія володіє стратегічною ініціативою. Тобто навіть зараз, протягом цих трьох місяців, коли українська армія нібито взяла паузу, здійснюючи ефективну оборону на Донбасі, а росіяни нібито ведуть наступ і володіють ініціативою, насправді нічого подібного не відбувається. Тому що з того моменту, коли Україна з літа минулого року почала готуватися до контрнаступальних дій і ми отримали HIMARS (а значить і можливість бити високоточною зброєю на глибину 70-80 кілометрів і знищувати інфраструктуру противника), ми змогли диктувати свої умови", - говорить експерт.

Самусь додав, що Україна провели операцію в Харківській області, на правому березі Херсонської області і "зараз ми диктуємо, тому що росіяни не знають, де буде наступати українська армія".

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"За всіма показниками їм треба було проводити мобілізацію в листопаді або грудні, щоб бути готовими до українського контрнаступу, але вони допустили помилку, коли її не провели. І виходить так, що в той момент, коли ЗСУ будуть проводити контрнаступ, у них не буде цих 500 тисяч. А коли українська армія вже звільнить всі території, вони можуть набрати хоч мільйон своїх солдатів, але цей мільйон розвернеться і піде громити Кремль", - говорить він.

Набір 500 тисяч військових нічого не означає для України

"Адже коли РФ, наприклад, почне втрачати Крим, то будуть питання до "товариша Путіна" щодо того, що взагалі відбувається. І це створить таку морально-психологічну обстановку і в армії, і серед російського населення, олігархів. Не знаю, чим тоді буде займатися Пригожин, тому що тоді він може очолити повстання проти Кремля, тому що виявиться, що Кремль програв всі битви", - говорить експерт.

Хто такий Михайло Самусь

Михайло Самусь - військовий експерт, заступник директора Центру дослідження армії, конверсії та роззброєння з міжнародних питань.

Він додав, що сам факт набору 500 тисяч військових нічого не означає.

"По-перше, мобілізація повинна проводитися ефективно і вчасно. Якщо вона так не проводиться, то це завдає більше шкоди, ніж користі. Тому мобілізація 500 тисяч осіб в РФ в будь-якому випадку призведе до напруги в російському суспільстві. Хоча в Кремлі можуть в топку кинути ще не один мільйон, їм все одно, тому що вони рятують свої шкури, але вони роблять все це не вчасно, тому що чомусь вважали, що поруч ракетних ударів по цивільній інфраструктурі вони зможуть поставити Україну на коліна, а Європа загнеться від високих цін на газ взимку і також приповзе на колінах до Путіна. Скоро квітень, ніхто не приповзе, і тут вони схаменулися і вирішили провести мобілізацію, яку треба було проводити замість ракетних обстрілів. Бо якщо росіяни хотіли воювати, їм треба було створювати угруповання в Білорусі і наступати звідти. Але вони цей час прогавили через їх ідіотські ідеї з ракетними ударами по тепло - і енергетичній інфраструктурі", - додав він.

Вони будуть розбиті морально і психологічно

"Якщо вони зараз набирають 500 тисяч, вони будуть готові, наприклад, у травні. Що буде в цей момент на фронті, можна лише гадати, але це буде дуже активна фаза боїв. Коли, наприклад, 10 тисяч мобілізованих закидають у якийсь район, а там їх беруть у полон, бо вони не вміють воювати. Вони будуть в шоці - по них летить кілька високоточних снарядів, тому вони будуть розбиті морально і психологічно. Це будуть великі "котли" мобілізованих, якщо їх додумаються без техніки відправляти на фронт. А з технікою у Росії величезна проблема - вони намагаються відновлювати старі Т-62, очевидно розраховуючи на цих мобілізованих, але це фактично агонія путінського режиму. Тому що коли росіян масово будуть відправляти, вони не будуть хотіти і будуть знати, що там їх просто вбивають і у них немає ніяких шансів", - додає Самусь.

Росіяни просто будуть засилати піхоту

"Все це може призвести до катастрофи на фронті для Росії. Тому не треба боятися тих 500 тисяч. Дійсно, це багато і це напруження на фронті, але якщо все піде так, як заплановано командуванням ЗСУ і будуть створені важкі механізовані з'єднання, штурмові з'єднання, оснащені західним озброєнням, то це буде, як 21 століття і Перша світова. Тобто росіяни просто будуть засилати піхоту, яка буде гинути і здаватися під ударом сучасних озброєнь", - сказав він.

Як раніше повідомляли, диктатор Володимир Путін незабаром планує оголосити нову хвилю мобілізації в країні-агресорі Росії. Про це раніше повідомляло Західне авторитетне видання The New York Times.

"Представники американської розвідки кажуть, що отримують свідчення того, що незабаром він (Путін − Главред) може мобілізувати ще більше росіян в армію, додавши сотні тисяч до 300 тисяч вже призваних", − повідомляють журналісти.

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мобілізація війна в Україні Михайло Самусь війна Росії та України
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