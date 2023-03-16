Весняний контрнаступ ЗСУ розпочнеться у травні: у Politico назвали два сценарії

Київ поки не визначився зі стратегією контрнаступу, але у нього є два варіанти.

США готують Україну до весняного контрнаступу / Фото: 28-а ОМБр імені лицарів Зимового походу

Весняний контрнаступ може початися вже у травні. США зосереджені на допомозі в його підготовці. Зараз в Україну направляються сотні західних танків і бронемашин, спорядження, спецтехніка для будівництва мостів.

Крім цього, завершилися п'ятитижневі навчання 600 бійців ЗСУ, які поліпшили навички стрільби, медицини, а також управління бойовими машинами Bradley та бронетранспортерами Stryker американського виробництва. Зараз навчання проходить друга партія військових, пише Politico.

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Також видання зазначає, що за зачиненими дверима офіційні особи США наполягають на тому, щоб Київ економив артилерійські боєприпаси, але все одно серед чиновників панує думка, що не потрібно говорити Україні, як їй воювати.

Сам же контрнаступ може початися вже у травні. Як пише видання, Київ поки не визначився зі стратегією, але у нього є два варіанти. Перший - просуватися на південь через Херсон до Криму, другий – рухатися на схід зі своєї північної позиції, а потім на південь, перерізаючи російський сухопутний міст.

Чиновники кажуть, що перший варіант нереалістичний, оскільки Росія окопалася у своїй обороні на східному березі річки Дніпро, а в України немає живої сили для успішної десантної операції проти такого роду. Другий же варіант проведення контрнаступу більш імовірний.

Як повідомляв Главред, в ході засідання Ставки верховного Головнокомандувача розглянули питання про імовірний вихід українських військових з Бахмута. Військове керівництво країни переконане, що Україні слід продовжувати оборону і посилювати позиції захисників, щоб ворог не зміг "взяти" місто.

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що Сполучені Штати підтримують рішення українського президента Володимира Зеленського щодо оборони Бахмута.

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